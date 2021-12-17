Фінляндія посилює правила в'їзду: що зміниться для туристів

Вже у грудні Фінляндія вимагатиме у всіх, хто прибув з ЄС, негативний тест на COVID-19.

У країні вирішили посилити правила в'їзду для туристів через поширення нового штаму коронавірусу "Омікрон". Таку пропозицію внесли до уряду МВС Фінляндії, пише Visitfinland.com.

Тепер усі пасажири, незалежно від статусу вакцинації, які прибувають до Фінляндії з ЄС та Шенгенської зони, повинні надати довідку про негативний результат тесту. Нове правило набуде чинності 21 грудня.

Повідомляється, що ПЛР-тест потрібно пройти до прибуття до країни.

Фото: Панорама Гельсінкі, Фінляндія (unsplash.com/jaakko-kemppainen)

На сьогодні у Фінляндії 73% або близько 4 млн. населення країни отримали дві дози вакцини. При цьому 82,9% осіб віком від 12 років були щеплені двічі.

Зазначимо, низка країн посилюють карантинні обмеження через поширення нового штаму "Омікрон". Найчастіше там, де вимогою до в'їзду є повна вакцинація, починають також вводити умову здачі ПЛР-тесту.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Італія ввела заборону на поїздки, а в Греції Польщі посилили правила в'їзду для іноземців.