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Заборона на подорожі. Італія посилює правила в'їзду для українців

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Середа 15 грудня 2021 17:51
Заборона на подорожі. Італія посилює правила в'їзду для українців Фото: Фонтан Треві, Рим, Італія (unsplash.com/cristina-gottardi)
Автор: Катерина Гончарова

В країні забороняють в'їзд з "несуттєвих" причин, до яких належить туризм

Починаючи із четверга, 16 грудня, Італія перестане пускати українських туристів до країни - навіть вакцинованих. Про це повідомляється у розпорядженні Міністерства охорони здоров'я Італії.

Італія виключила Україну зі "списку D". Раніше вакциновані туристи з України могли в'їжджати до Італії з негативним тестом без проходження самоізоляції.

Заборона на в'їзд з метою туризму для українців

Тепер Україна перебуває у "списку Е". Це означає, що з 16 грудня 2021 року туристи з України не зможуть в'їхати в країну. Виняток становлять лише ті, хто їде до країни з метою навчання, лікування, відвідування родичів тощо.

Нові правила будуть діяти принаймні до 31 січня 2022 року.

На сайті українського МЗС уточнюється, що з 16 грудня 2021 року введено заборону на необов’язкові поїздки громадян України до Італії, у тому числі з метою туризму.

"Виняток становлять громадяни України – власники посвідки на проживання в Італії, або ті громадяни, хто в’їжджає в Італію з підтверджених мотивів роботи, навчання, лікування або абсолютної необхідності. В окремих випадках, за рішенням італійських компетентних органів та за наявності аргументованих підстав, може бути дозволений в’їзд до країни осіб, які мають підтверджені та стабільні особисті стосунки з громадянами Італії", - йдеться у повідомленні.

Для в'їзду до Італії громадяни ЄС будуть здавати ПЛР-тести

Крім того, громадяни Європейського союзу, які прямують до Італії, повинні будуть пройти тест на COVID-19 перед поїздкою та подати негативні результати тесту після прибуття в країну незалежно від їхнього статусу вакцинації та одужання.

Точну інформацію про правила в'їзду в країну варто заздалегідь уточнювати у туроператора або туристичної компанії.

Дані Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) показують, що в Італії зареєстровано загалом 119 645 нових випадків захворюваності на COVID за останні сім днів та 642 випадки смерті. У країні також зареєстровано 27 випадків нового варіанту COVID-19 - "Омікрон".

Раніше ми писали, що правила в'їзду спрощують в Австралії: кого торкнуться зміни.

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