Після посилення правил в'їзду до Польщі на кордоні утворилися величезні пробки: фото, відео

Країна змінила вимоги до в'їзду, через що на пунктах пропуску виник колапс

Від опівночі 15 грудня 2021 року у Польщі вводять нові правила в'їзду до країни. Тепер туристам, крім сертифіката про вакцинацію, потрібен також свіжий ПЛР-тест. Така умова діє для громадян країн, які не входять до Євросоюзу.

Карантин у Польщі посилюють через складну епідемічну ситуацію з коронавірусом та поширення нового штаму "Омікрон". Скільки часу діятиме це обмеження, поки що невідомо.

Тим часом на пунктах пропуску через нові вимоги утворилися величезні пробки, що розтягнулися на кілька кілометрів. У черзі на виїзд з України стоять півтори сотні легковиків.

Новина про посилення правил в'їзду в Польщу багато хто дізнався, вже приїхавши на кордон, і почали швидко шукати пункти тестування. Мобільна лабораторія розташована за 20 кілометрів, у місті Мостиська і туди ще потрібно доїхати, повідомляє ТСН.ua.

"Завтра-післязавтра ми очікуємо на прибуття мобільної лабораторії, яка буде розташовуватися перед нашим пунктом пропуску. Це нам полегшить роботу, а люди вже знатимуть, прибуватиму заздалегідь і робитимуть тестування, і таким чином уже з тестом заїжджатимуть на територію пункту пропуску", — розповіла заступник керівника відділення інспекторів прикордонної служби "Шегині" Валентина Скред.

Результат тестів доводиться чекати по 40 хвилин, тому виникло скупчення авто. Крім цього тести мають бути перекладені двома мовами — польською або англійською.

Незалежно від того ПЛР, або тест на антиген, він повинен бути зроблений не раніше, ніж за 24 години до подорожі. Негативні тести повинні мати всі мандрівники, зокрема вакциновані. Проте особи, які не нададуть негативного результату тесту на кордоні, відбуватимуть обов'язковий двотижневий карантин.

Нова вимога не стосується дітей, які відвідують сади на території Польщі або сусідніх держав, а також учнів, які навчаються у місцевих школах та супроводжують їх опікунів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Італія посилює правила в'їзду для українців.