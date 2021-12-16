Греція посилює правила в'їзду: що зміниться для українців
Фото: Санторині, Греція (unsplash.comjonathan-gallegos)
У країні вимагатимуть ПЛР-тести та від вакцинованих мандрівників
Уряд Греції вирішив посилити правила в'їзду в країну, пише Bloomberg.
Таке рішення пов'язане з боротьбою проти хвилі поширення нового штаму "Омікрон".
Тепер усі іноземці, які приїжджають до Греції, мають надати ПЛР-тест на коронавірус, зроблений протягом 48 годин до прибуття.
Нові правила почнуть діяти від 19 грудня.
Правила в'їзду до Греції для іноземців
Для в'їзду знадобляться такі документи:
- обов'язкове заповнення спеціальної форми PLF (бланк локації пасажира заповнюється на кожну особу окремо) за 24 години до перетину кордону (travel.gov.gr);
- сертифікат про повну вакцинацію із зазначенням інформації, що минуло 14 днів з часу повної вакцинації проти Covid-19, кількості отриманих доз та дати їх проведення;
Допустимі вакцини: Pfizer BioNtech, Moderna, Astra Zeneca/Oxford, Novavax, Johnson+Johnson/Janssen, Sinovac Biotech, Gamaleya (Sputnik), Cansino Biologics, Sinopharm та інші;
- надання негативного результату лабораторного молекулярного ПЛР-тесту на SARS-CoV-2, який зроблений не раніше ніж за 48 годин до прибуття в країну.
Нагадаємо, раніше ми писали, що в Греції вперше запускають кампанію зимового туризму.