Колоритне місто та теплі пляжі: в Туреччині стає популярною незвичайна локація

В Туреччині зростає популярність ще однієї локації. Стародавній 2000-річне місто Патара, розташоване у південній провінції Анталії, привертає все більше іноземних туристів. Про це повідомляє турецьке інформаційне агентство Anadolu.

Минулий 2020 рік місцева влада встановила як "рік Патари", зазначають у виданні. Це означає, що по всьому світу проводили різні заходи, які популяризують цю локацію з урахуванням карантинних обмежень через пандемію COVID-19. Тут також відновлюють старовинні споруди. У тому числі - античний маяк. Він вважається найдавнішим у світі маяком, чинним сьогодні.

Крім іноземних туристів, протягом минулого року древнє місто відвідали багато жителів Анталії, які раніше тут ще не бували.

"З початком туристичного сезону кількість відвідувачів Патари та району Каш значно збільшилася. Навіть попри те, що у 2020 році через пандемію ми не змогли організувати рекламну діяльність тією мірою, якою хотіли", - зазначив у розмові з Anadolu мер міста Каш Мутлу Улуташ.

Фото: Відреставрована колонада на головній вулиці Патари (uk.wikipedia.org)

Також у Патарі, всупереч пандемії, вдалося завершити розкопки. Вони тривали у стародавньому місті понад 32 роки. Влітку 2019 року під час розкопок археологи підтвердили, що в одному з будинків знаходилася перша радіотелеграфічна станція Османської імперії, заснована в 1904 році й відкрита у 1906 році.

Крім того, у Патарі був відновлений амфітеатр. Тепер на його території можна проводити концерти й театральні вистави. Чиновники відзначили, що це також допоможе залучити знімальні групи для створення фільмів у цьому місці.

Чим Патара приваблює туристів

Це один з найбільших міст того часу (3-2 ст. н.е), головний порт і колишня столиця Лікійського союзу. Українцям радять розглянути локацію для відпочинку навесні та влітку.

Відео: Мальовничі пляжі Середземномор'я: Анталія, Каш, Патара (youtube.com/Erman Çatı)

Є версія, згідно з якою Патару заснували дорійські греки з острова Кріт. Так чи інакше, древнє місто століттями зберігало своє значення завдяки близькості морських маршрутів.

У міфології саме Патара вважається місцем народження Аполлона та Артеміди. Також, згідно з легендами, тут народився й виріс Санта-Клаус.

Фото: Пляж Патара вважається одним з найчистіших в Туреччині (Льоля Філімонова)

Сьогодні Патара поєднує можливості і для екскурсійних прогулянок древнім античним містом, і для пляжного відпочинку. Так, пляж Патара позначений у путівниках як найбільший та найчистіший піщаний пляж Туреччини та один з кращих у Європі. 18-кілометровий пляж також є одним з найважливіших місць проживання морських черепах, відомих як Caretta carettas.

До речі, сезон купання в цьому регіоні на узбережжі Середземного моря починається досить рано, а закінчується глибокої осені. Приміром, гід та екскурсовод Леля Філімонова в авторській колонці для РБК-Україна розповідала, що купатися на узбережжі можна було навіть в листопаді.

Фото: Амфітеатр у Патарі (Льоля Філімонова)

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"Ми доїхали на автобусах до затишного міста Каш, який став нашою "базою": звідси вже на машині ми робили виїзди вздовж узбережжя. Саме тут пролягає відомий туристичний маршрут - Лікійська стежка. На її шляху - багато неймовірних панорам на море, острови, гори", - зазначає гід і мандрівниця.

Також, за її словами, в цьому регіоні "просто величезне скупчення пам'яток історії та археології давнього Лікійської держави". Багато з них занесені до списку спадщини ЮНЕСКО.

Нагадаємо, раніше на гірському курорті біля Анталії почався лижний сезон.

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