Бум під час пандемії: колоритне турецьке місто, в яке їдуть мільйони туристів

Османське селище на півночі Туреччини (pixabay.com)

Маловідомі фотолокації Туреччини з унікальною архітектурою

Туреччина – це не лише пляжі, гори та знаменитий Стамбул. В цій країні з багатою історією є чимало місць, про які українські туристи ще не чули. Між тим, на красу давніх турецьких міст роблять ставку місцева влада – й локації переживають "бум" популярності.

Наприклад, у місті Мардін на південному сході країни збираються прибрати 240 будівель, які псують краєвид на історичний центр. Таким чином влада хоче привабити більше туристів. Подробиці реновації міського пейзажу чиновники розповіли VOA Turkish.

Фото: Місто Мардін (pixabay.com)

Місто-музей просто неба

Міністерство навколишнього середовища та урбанізації Туреччини направило кошти губернаторству Мардіна на знесення будівель – 10 мільйонів лір (1,3 млн доларів).

Губернатор Мардіна Махмут Демірташ заявив, що вони почали інтенсивну роботу по усуненню краєвидів, які псують силует історичних фактур.

"Наші зусилля будуть тривати безперервно, щоб зробити Мардін, одне з найважливіших туристичних міст нашої країни, привабливим для місцевих та іноземних туристів і з кожним днем збільшувати його туристичний потенціал", - сказав він.

З 2012 року в Мардін щорічно приїжджають понад 2 мільйонів туристів. Відразу після пандемії їх кількість досягла 5-6 мільйонів.

Фото: У Мардіні знесуть 240 нових будівель (pixabay.com)

Президент Асоціації захисту і збереження цінностей Мардіна Мехмет Бешир Гюнеш повідомив, що після руйнування зайвих об'єктів місто знайде свій справжній силует, схожий на музей просто неба. Найбільше скарг надходило на нові будівлі, які псували атмосферу старого міста.

"Є і старі будівлі, тераси яких використовуються як кафе або апарт-готелі. Тут буде активізуватися туризм", - додав він.

У Старому Мардіні є одна вулиця. Закутки там брудні й запущені. Влада сподівається, після "розчищення" забудови туристи почнуть активніше відвідувати цю частину міста.

Проект зі знесення "зайвих" будівель в історичній частині Мардін, схвалений Фондом розвитку Європейського Союзу, почали реалізуватися у 2009 році. Тоді знесли 40 будівель, на що було виділено 6 мільйонів євро.

Чарівне містечко з серіалів

Про ще одне недооцінене мальовниче місто на північному заході Туреччини написало видання hurriyetdailynews.com.

Всього за 10 кілометрів від центру Бурси біля підніжжя гори Улудаг знаходиться османське село Джумаликизик (Cumalıkızık), відоме своїми історичними будівлями, в тому числі каркасними будинками, мечетями й готелями. Локація зачаровує гостей гарними краєвидами, відволікаючи від міської суєти.

Фото: Архітектура в селищі Джумаликизик (hurriyetdailynews.com)

Відвідувачі знаменитого містечка гуляють вулицями й зупиняються поснідати місцевими місцевих делікатесами та склянкою гарячого турецького чаю в снігу. Фотографи та любителі Instagram бродять вузькими вуличками з камерами, "готові до історичних чудес, з якими вони можуть зіткнутися".

Джумаликизик був внесений у Список всесвітньої спадщини ЮНЕСКО у 2014 році, як місце, що відображає зародження Османської імперії у 14 - початку 15 століть.

Зведений як "село-основа" в ранній період Османської імперії, Джумаликизик є прикладом архітектури з традиційною вимощеної каменем вулицею, глинобитними й дерев'яними будинками та монументальними спорудами.

Фото: Вулички, де знімали серіали (pixabay.com)

Мальовничі вулиці міста оцінили режисери фільмів і серіалів – Джумаликизик в останні роки перетворився на знімальний майданчик. Він приваблює 270 історичними будинками, пішохідними доріжками, музеєм, приблизно 60 місцями, де можна поїсти, й майже 150 сувенірними кіосками.

Хоча населення селища - всього 700 осіб, під час туристичного сезону у теплу пору року в цю місцевість приїжджають по 50 тисяч туристів за вікенд.

Фото: Селище приваблює тисячі туристів (pixabay.com)

Та навіть взимку селище відвідують тисячі городян – здебільшого ті, хто приїжджає кататися на лижах на популярний курорт Улудаг. Під час коротких екскурсій старовинними вулицями зимові туристи відпочивають після активного відпочинку на засніжених схилах.

Нагадаємо, раніше ми писали, яка маловідома локація в Туреччині привернула тисячі туристів.

Також ми розповідали, як у Стамбулі туристів вирішили здивувати незвичайним маршрутом.