Колоритный город и теплые пляжи: в Турции становится популярной необычная локация

Экскурсии в южном регионе совмещают с пляжным отдыхом
В Турции растет популярность еще одной локации. Древний 2000-летний город Патара, расположенный в южной провинции Анталии, привлекает все больше иностранных туристов. Об этом сообщает турецкое информационное агентство Anadolu.
Прошлый 2020 год местные власти установили как "год Патары", отмечают в издании. Это означает, что по всему миру проводили различные мероприятия, популяризирующие эту локацию с учетом карантинных ограничений в связи с пандемией COVID-19. Здесь также восстанавливают старинные сооружения. В том числе - античный маяк. Он считается самым древним в мире маяком, действующим сегодня.
Помимо иностранных туристов, в течение прошлого года древний город посетили многие жители Анталии, которые раньше здесь еще не бывали.
"С началом туристического сезона количество посетителей Патары и района Каш значительно увеличилось. Даже несмотря на то, что в 2020 году из-за пандемии мы не смогли организовать рекламную деятельность в той мере, в какой хотели", - отметил в разговоре с Anadolu мэр города Каш Мутлу Улуташ.
Также в Патаре, вопреки пандемии, удалось завершить раскопки. Они продолжались в древнем городе более 32 лет. Летом 2019 года во время раскопок археологи подтвердили, что в одном из зданий находилась первая радиотелеграфическая станция Османской империи, основанная в 1904 году и открытая в 1906 году.
Кроме того, в Патаре был восстановлен амфитеатр. Теперь на его территории можно проводить концерты и театральные представления. Чиновники отметили, что это также поможет привлечь съемочные группы для создания фильмов в этом месте.
Чем Патара привлекает туристов
Это один из крупнейших городов того времени (3-2 ст. н.е), главный порт и бывшая столица Ликийского союза. Украинским туристам советуют рассмотреть локацию для отдыха весной и летом.
Видео: Живописные пляжи Средиземноморья: Анталия, Каш, Патара (youtube.com/Erman Çatı)
Есть версия, согласно которой Патару основали дорийские греки из острова Крит. Так или иначе, древний город веками сохранял свое значение благодаря близости морских маршрутов.
В мифологии именно Патара считается местом рождения Аполлона и Артемиды. Также, согласно легендам, здесь родился и вырос Санта-Клаус.
Сегодня Патара совмещает возможности и для экскурсионных прогулок по древнему античному городу, и для пляжного отдыха. Так, пляж Патара обозначен в путеводителях как самый большой и чистейший песчаный пляж Турции и один из лучших в Европе. 18-километровый пляж также является одним из важнейших мест обитания морских черепах, известных как Caretta carettas.
К слову, сезон купания в этом регионе на побережье Средиземного моря начинается довольно рано, а заканчивается глубокой осенью. К примеру, гид и экскурсовод Леля Филимонова в авторской колонке для РБК-Украина рассказывала, что купаться на побережье можно было даже в ноябре.
"Мы доехали на автобусах к уютному городу Каш, который стал нашей "базой": отсюда уже на машине мы делали выезды вдоль побережья. Именно здесь проходит известный туристический маршрут - Ликийская тропа. На ее пути - много невероятных панорам на море, острова, горы", - отмечает гид и путешественница.
Также, по ее словам, в этом регионе "просто огромное скопление памятников истории и археологии древнего Ликийского государства". Многие из них занесены в список наследия ЮНЕСКО.
Напомним, ранее на горном курорте возле Анталии начался лыжный сезон.
Также мы писали, в какой турецкий город во время пандемии едут миллионы туристов.