Лижі та море: на гірському курорті біля Анталії почався сезон катання

Фото: Катання на лижах у Саклыкенте (facebook.com/saklikentkoop)

На курорті Сакликент підготували снігові траси

У найпопулярнішому туристичному регіоні Туреччини починається лижний сезон. В горах Анталії чекають у гості любителів зимового відпочинку - на курорті встановилася справжня зимова погода.

У південній турецькій провінції Анталія, яку часто називають "столицею туризму", після нещодавнього снігопаду в районі гірськолижного курорту Сакликент намело до 30 см снігу. Це дозволило розпочати гірськолижний сезон, повідомляє агентство Anadolu.

На курорті Сакликент вже готові приймати любителів кататися на лижах – підготували траси і вжили всіх заходів безпеки щодо профілактики COVID-19.

Обладнання на курорті оновили

Сакликент знаходиться всього в 50 км від аеропорту Анталії - в гірському хребті Бейдаг. Його висота - 2550 м над рівнем моря.

Вважається, що завдяки відстані можна в один день і покататися на лижах, і скупатися в Середземному морі. З листопада по травень на курорті сонячно, температура рідко буває нижче мінус 5. Середня товщина снігу на схилах – 50-100 сантиметрів.

Фото: Траси на курорті Саклыкент (aa.com.tr)

На курорті є чотири різних лижних траси, підготовлені для початківців, середнього рівня і професійних ентузіастів. Туристи можуть кататися на лижах чи сноуборді протягом 5 кілометрів без будь-яких перерв. На курорті працюють три підйомники. Зупинитися можна в готелі з басейном та оздоровчим центром (робота яких тимчасово заборонена через карантин).

Обладнання на об'єкті нещодавно було оновлено, і на ремонт були витрачені мільйони турецьких лір. Також на курорті вжиті заходи проти COVID-19 для забезпечення безпечного туризму.

Директор курорту Хасан Севінді повідомив, що днями висота сніжного покриву досягла 30 сантиметрів, і вже підготовлені траси для катання на лижах. Він додав, що сподівається, що цей туристичний сезон буде продуктивним.

Фото: Гірськолижний курорт Сакликент (wecityguide.com)

Як відпочити на курорті

Вирушити на гірськолижний відпочинок в Анталії можна з туристичною компанією або самостійно – з Києва літають кілька авіакомпаній. Наприклад, МАУ і Air Azur.

Дістатися на курорт можна на таксі або автобусі. Цей варіант підходить для тих, хто відпочиває на Анталійському узбережжі. Дорога від моря в гори займає не більше години.

До речі, на початку лютого на Анталійському узбережжі проживання в готелях доступно зі знижками до 40% - на попит і туристичний потік вплинули карантинні правила в країні. Тому тижневі тури в Анталію з перельотом можна знайти за ціною від 100 євро з людини.

Фото: Анталія взимку (pixabay.com)

Відповідно до обмежень, у готелях закрили спа-зони, хамами і басейни. Також робота ресторанів у містах Туреччини обмежена доставкою і виносом. Втім, харчування в готелях залишилося на колишньому рівні, а комендантська година на туристів не поширюється.

Слід пам'ятати, що з 29 грудня до 1 березня 2021 року в Туреччині ввели вимогу для іноземних туристів пред'являти довідку про негативний результат ПЛР-тесту, зробленого за 72 години до вильоту. Для поїздки в Туреччину необхідно оформити страховку від COVID-19.

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