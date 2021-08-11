Дорогі тури замість бюджетних путівок. У Єгипті почнуть діяти нові тарифи для туристів: що відомо

Дешевих турів до Єгипту більше не буде – влада курортної країни вводить мінімальні ціни на проживання в готелях. Нововведення набуде чинності з 1 листопада. Таку інформацію озвучив журналістам на прес-конференції міністр туризму країни Халед аль-Анані.

Так, мінімальна оплата за розміщення в готелях категорії "5 зірок" буде встановлена на рівні 40 доларів, а в 4-зіркових готелях – 28 доларів.

"Це дозволить боротися з нелегальною конкуренцією між готельєрами, які знижують ціни та надають туристам недостатньо якісні послуги. Ми почали два місяці тому відправляти в готелі комісії, які перевіряють рівень сервісу і його відповідність заявленим зіркам", - передали слова чиновника в "Інтерфакс".

Раніше чиновники відзначали: мінімальна ціна буде встановлена після приведення готелів до міжнародних стандартів.

Перевірки та нові стандарти: що це означає для туристів

Рішення встановити фіксовані ціни в єгипетських готелях було прийнято урядом ще у квітні в рамках заходів з модернізації єгипетських туристичних напрямків і якості житла і послуг.

Фото: готелі перевіряють на відповідність міжнародним стандартам (booking.com)

Тоді ж міністерство туризму почало направляти посилені інспекції для переоцінки рівня всіх готельних закладів відповідно до нових критеріїв гостинності, щоб відповідати світовому рівню, повідомляли місцеві ЗМІ.

Класифікація була розроблена спільно з Всесвітньою туристичною організацією (WTO), щоб наблизити єгипетські готелі до їх аналогів у світі, щоб готельні об'єкти зайняли відповідні позиції у світовому рейтингу. Це дозволить встановити мінімальну плату за послугу проживання на основі класу готелю.

На додаток до перевірок якості туристичних послуг в готелях і технічного стану об'єктів розміщення, інспектори перевіряли дотримання гігієни та протиепідемічних заходів, наприклад, дезінфекцію всіх приміщень і поверхонь, з якими можуть контактувати туристи.

Нові внутрішні рейси: куди запустять літаки

Міністр туризму зазначив, що для відновлення турбізнесу держава надає пільги підприємствам і авіакомпаніям. Наприклад, були знижені ціни на обслуговування пасажирських літаків аеропорту на 20-50% всіх авіакомпаній, які привозять туристів в Шарм-ель-Шейх, Хургаду і Марса-Алам.

Фото: Злітати до визначних пам'яток з курортів можна буде за 99 доларів (pixabay.com)

Також в Єгипті запустять внутрішні рейси з курортних міст в локації з кращими пам'ятками. Так, з Шарм-ель-Шейха і Хургади можна буде швидко дістатися в Луксор, Абу-Сімбу та Асуан. Квиток в обидві сторони обійдеться приблизно в 99 доларів.

"Раніше була проблема: якщо туристи хотіли побувати в Луксорі, їм потрібно було купувати тривалу екскурсію. Нова опція допоможе їм простіше добиратися до найбільш значущих пам'яток Єгипту", - розповів Халед аль-Анані.

Гарячих турів більше не буде?

Посилені перевірки санітарних норм і якості послуг в готелях були значною мірою пов'язані з підготовкою до прийому російських туристів на курорти Єгипту. Через 6 років заборони в Шарм-ель-Шейх і Хургаду 9 серпня вперше прибули чартерні літаки з Росії.

Низькі ціни в готелях Єгипту спостерігалися ще в листопаді 2020 року через різке зниження турпотоку. Тоді в листопаді-грудні в Хургаді більшість готелів були заповнені на 15-20% від дозволеного заповнення в 50%.

Фото: Пляж готелю в Шарм-ель-Шейху (booking.com)

Тоді ж зазначалося, що 90% відсотків туристів на курорті були з України – інші країни просто заборонили виїзний туризм через пандемію.

Також в січні деякі дорогі готелі в Хургаді знизили ціни вдвічі з метою залучити туристів. У лютому ж місцеві ЗМІ писати, що у п'ятизіркових готелях Хургади з харчуванням "все включено" можна знайти розміщення за ціною 14 доларів за ніч – менш як 400 гривень.

У серпні найбільш бюджетне розміщення в 5 * готелі в Шарм-ель-Шейху можна знайти за ціною від 47 доларів за ніч зі сніданками, в 4-зірковому – від 27 доларів. При цьому на сайті booking.com відзначається, що близько 90% місць вже недоступні.

Раніше директор мережі агентств "Поїхали з нами" Олег Кулик розповідав РБК-Україна, що вартість одного авіаперельоту в Єгипет для туриста - близько 300 доларів. "Гарячі тури" за нижчою ціною з людини були можливі у квітні, коли через чергові карантинні заходи незаповненими виявилися місця на чартерних рейсах.

За нової математики єгипетських готельєрів, 7 ночей в 4* готелі будуть обходитися в 196 доларів, що разом з перельотом має коштувати від 500 доларів за тур для одного туриста.

Зазначимо, серед українців цього літа з'явився новий тренд - відпочинок на "європейських" курортах Туреччини.

Також стало відомо, що дістатися на українські курорти на День незалежності стає все дорожче.