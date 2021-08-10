Новий тренд серед українців: туристи активно їдуть на "європейські" курорти Туреччини

Замість Анталії вибирають Бодрум, Кушадаси та Фетхіє

Туреччина продовжує утримувати першість серед напрямків, куди їдуть у відпустку українці цього літа. Як і раніше, більшість наших відпочиваючих віддає перевагу Середземномор'ю. Зокрема, Анталійському узбережжю.

За даними туроператорів регіону, станом на липень українці залишалися в лідерах серед тих, хто їде в Анталію. На той момент регіон відвідали близько 440 000 росіян, понад 429 000 українців, не менше 145 000 німецьких і близько 90 700 польських туристів, а за місяць ці цифри зросли ще більше.

При цьому все більш популярним стає й інший напрямок - курорти Егейського моря. Вважається, що місцеві локації приваблюють більше західних туристів, а цінують регіон за великий вибір якісних готелів, мальовничу природу і високий рівень сервісу. Деякі наші туристи вже давно назвали регіон "іншою Туреччиною" або "Туреччиною для європейців".

"Готелі на Егейському морі заповнені на 90%"

Віце-президент Федерації готельєрів Туреччини та президент асоціації туристичних об'єктів розміщення Егейського моря Мехмет Ішлер зазначає, що місцеві готелі демонструють хорошу тенденцію щодо бронювання.

Він додав, що заповнюваність об'єктів на узбережжі Егейського моря під час літнього періоду перевищує 90 відсотків. При цьому на потоки туристів також впливає успішна боротьба з коронавірусом в країні, а в регіоні відпочивають не тільки іноземці, а й жителі Туреччини. Зокрема, такий відпочинок цінують мешканці найбільшого мегаполіса країни - Стамбулу.

Фото: Пейзажі Фетхіє (unsplash.com/ahmet-kemal)

"Спостерігається збільшення прибуттів до Егейського моря й зі Стамбула. Через з'єднання з автомагістраллю, центри відпочинку в Ізмірі і його околицях також лідирують за популярністю. Регіон забезпечує можливості для відпочинку на будь-який бюджет", - резюмував Мехмет Ішлер.

"Європейська Туреччина": головні курорти та секрет популярності

Головними курортами Егейського узбережжя Туреччини вважаються Бодрум, Мармарис, Дідім, Кушадаси, Фетхіє.

Серед "плюсів" регіону - комфортні кліматичні умови, чиста морська вода на всьому узбережжі, приємна температура повітря навіть у розпал літа. Також - широкий вибір екскурсій (тут збереглося безліч красивих пам'яток архітектури, в тому числі античних) і маса можливостей для відпочинку на яхті, морських круїзів.

До слова, радимо почитати, у чому особливості відпустки в Кушадасах - затишному європейському курорті, куди їде все більше українців.

Українці дійсно стали набагато частіше вибирати Егейське узбережжя для відпочинку на морі, підтверджує у коментарі РБК-Україна директор крупної туристичної компанії "Аполло-тур" Андрій Демура.

"Частка продажів турів на Егейське море демонструє стабільне зростання. На курорти Егейського узбережжя - в аеропорти Даламан, Ізмір, Бодрум - з кожним роком прибуває більше українців, напрямок. 2021-й рік не став винятком", - говорить він.

Фото: Відпочинок в Мармарисі (unsplash.com/bugra-karacam)

Він називає кілька причин зростання популярності цього напрямку в українців:

- на курортах Егейського узбережжя - менше росіян і в цілому російськомовних. Це приваблює тих, хто хоче зануритися в зовсім іншу атмосферу, у якій вас оточують туристи з Європи;

- інфраструктура відіграє роль у розвитку локацій і рухає попит. Так, в Бодрумі, Мармарисі, Кушадасах, активно розвивається готельна база. Є вибір якісних готелів;

- спрацьовує "сарафанне радіо" - чим більше українців туди їде, тим більше туристи рекомендують ці курорти своїм родичам, друзям, знайомим, і ті теж наступного разу захочуть поїхати на Егейське море;

- на Егейському узбережжі влітку трохи прохолодніше, ніж на Середземному, яке знаходиться південніше. Це актуально для відпустки у серпні тим, хто не хоче відчувати щоденну спеку;

"До того ж завжди цікаво пізнавати нові місця, й часто туристи експериментують, вибираючи нові напрямки. Егейське узбережжя - це класний напрямок, багатьом він чимось нагадує Грецію. Свого роду "інша Туреччина", - розповідає про вподобання українців Андрій Демура.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вільних місць у готелях на морі в Україні на День незалежності - все менше.

Також ми писали, що українці продовжують бити рекорди за кількістю туристів у Туреччині.