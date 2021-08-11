Дорогие туры вместо бюджетных путевок. В Египте начнут действовать новые тарифы для туристов: что известно

Дешевых туров в Египет больше не будет – власти курортной страны вводят минимальные цены на проживание в отелях. Нововведение вступит в силу с 1 ноября. Такую информацию озвучил журналистам на пресс-конференции министр туризма страны Халед аль-Анани.

Так, минимальная оплата за размещение в отелях категории "5 звезд" будет установлена на уровне 40 долларов, а в 4-звездочных гостиницах – 28 долларов.

"Это позволит бороться с нелегальной конкуренцией между отельерами, которые снижают цены и предоставляют туристам недостаточно качественные услуги. Мы начали два месяца назад отправлять в отели комиссии, которые проверяют уровень сервиса и его соответствие заявленным звездам", — передали слова чиновника в "Интерфакс".

Ранее чиновники отмечали: минимальная цена будет установлена после приведения отелей к международным стандартам.

Проверки и новые стандарты: что это значит для туристов

Решение установить фиксированные минимальный цены в Египетских отелях было принято правительством еще в апреле в рамках мер по модернизации египетских туристических направлений и качества жилья и услуг.

Фото: Отели проверяют на соотвествие международным стандартам (booking.com)

Тогда же министерство туризма начало направлять усиленные инспекции для переоценки уровня всех гостиничных заведений в соответствии с новыми критериями гостеприимства, чтобы соответствовать мировому уровню, сообщали местные СМИ.

Классификация была разработана совместно с Всемирной туристической организацией (WTO), чтобы приблизить египетские отели к их аналогам в мире, чтобы гостиничные объекты заняли соответствующие позиции в мировом рейтинге. Это позволит установить минимальную плату за услугу проживания на основе класса гостиницы.

В дополнение к проверкам качества туристических услуг в отелях и технического состоянии объектов размещения, инспекторы проверяли соблюдения гигиены и противоэпидемических мер, например, дезинфекцию всех помещений и поверхностей, с которыми могут контактировать туристы.

Новые внутренние рейсы: куда запустят самолеты

Министр туризма отметил, что для восстановления турбизнеса государство предоставляет льготы предприятиям и авиакомпаниям. Например, были снижены цены на обслуживание пассажирских самолетов аэропорту на 20-50% всех авиакомпаний, которые привозят туристов в Шарм-эль-Шейх, Хургаду и Марса-Алам.

Фото: Слетать к достопримечательностям с курортов можно будет за 99 долларов (pixabay.com)

Также в Египте запустят внутренние рейсы из курортных городов в локации с лучшими достопримечательностями. Так, из Шарм-эль-Шейха и Хургады можно будет быстро добраться в Луксор, Абу-Симбу и Асуан. Билет в обе стороны обойдется примерно в 99 долларов.

"Ранее была проблема: если туристы хотели побывать в Луксоре, им нужно было покупать длительную экскурсию. Новая опция поможет им проще добираться к наиболее значимым достопримечательностям Египта", — рассказал Халед аль-Анани.

Горячих туров больше не будет?

Усиленные проверки санитарных норм и качества услуг в отелях были в значительной мере связаны с подготовкой к приему российских туристов на курорты Египта. Спустя 6 лет запрета в Шарм-эль-Шейх и Хургаду 9 августа впервые прибыли чартерные самолеты из России.

Низкие цены в отелях Египта наблюдались еще в ноябре 2020 года из-за резкого снижения турпотока. Тогда в ноябре-декабре в Хургаде большинство отелей были заполнены на 15-20% от разрешенного заполнения в 50%.

Фото: Пляж отеля в Шарм-эль-Шейхе (booking.com)

Тогда же отмечалось, что 90% процентов туристов на курорте были из Украины – другие страны просто запретили выездной туризм из-за пандемии.

Также в январе некоторые дорогие отели в Хургаде снизили цены вдвое с целью привлечь туристов. В феврале же местные СМИ писали, что в пятизвездочных отелях Хургады с питанием "все включено" можно найти размещение по цене 14 долларов за ночь – меньше 400 гривен.

В августе наиболее бюджетное размещение в 5* отеле в Шарм-эль-Шейхе можно найти по цене от 47 долларов за ночь с завтраками, в 4-звездочном – от 27 долларов. При этом на сайте booking.com отмечается, что около 90% мест уже недоступны.

Ранее директор сети агентств "Поехали с нами" Олег Кулик рассказывал РБК-Украина, что стоимость одного авиаперелета в Египет для туриста - около 300 долларов. "Горящие туры" по более низкой цене с человека были возможны в апреле, когда из-за очередных карантинных мер незаполненными оказались места на чартерных рейсах.

При новой математике египетских отельеров, 7 ночей в 4* отеле будут обходиться в 196 долларов, что вместе с перелетом должно стоить от 500 долларов за тур для одного туриста.

Отметим, среди украинцев этим летом появился новый тренд - отдых на "европейских" курортах Турции.

Также стало известно, что добраться на украинские курорты на День независимости становится все дороже.