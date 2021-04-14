Вдалий період для відпустки: путівки в Єгипет пропонують удвічі дешевше

На попит вплинули побоювання туристів

Відпочинок в Єгипті в другій половині квітня дивує низькими цінами на тури. Така тенденція тримається другий тиждень і пов'язана з третьою хвилею коронавірусу і карантинними обмеженнями в Україні.

Провести тижневу відпустку в Шарм-ель-Шейху і Хургаді можна за ціною від 200 доларів з людини. Експерти пояснюють – це вдалий період для відпустки, ближче до травневих свят путівки почнуть дорожчати.

Тури дешевшають через побоювання туристів

На найближчі дати в середині квітня можна знайти варіанти путівок за ціною від 5000 гривень з людини, тиждень тому путівки продавали за ціною від 3500 гривень з людини.

Чартерні рейси в Єгипет слабо заповнюються пасажирами - і це одна з причин, чому туроператори знижують ціни на тури, пояснюють експерти туристичного бізнесу.

"На курорти Єгипту поставлено дуже багато вильотів, але основна причина низького попиту – зростання захворюваності в країні, і зміна ситуації в гіршу сторону відбиває у людей бажання подорожувати. Сподіваюся, що введення локдауну допоможе подолати таку тенденцію", - розповідає профільному виданню "Майстер тура" заступник гендиректора "TEZ TOUR Ukraine" Олександр Новіковський.

За спостереженням директора турагенції "Валізи Подорожей" Майї Мацько, туристи відкладають відпочинок до кращих часів, побоюючись продовження локдауну і можливого закриття неба. Багатьом туристам не подобається вимога здавати тести після повернення в Україну.

Фото: Готель в Шарм-ель-Шейху (booking.com)

На попит також вплинуло зростання захворюваності на коронавірус в Україні.

"Частина клієнтів – приблизно 5-10% - хворіють і відкладають поїздки. Інші бояться щось планувати в ситуації невизначеності. Така психологічна ситуація вже була восени, коли кількість хворих зростала - люди боялися куди-небудь їхати", - розповів в коментарі РБК-Україна Олег Кулик, директор мережі агенцій "Поїхали з нами".

Тури на травневі свята можуть подорожчати удвічі

Експерти радять летіти в Єгипет у середині квітня, поки ціни тримаються на низькому рівні. На травневі свята відпочинок в Єгипті може істотно подорожчати.

"Якщо хочете заощадити, летіть зараз. Думаю, до травневих свят ціни будуть вищі. По-перше, попит буде вищий, а по-друге, кількість хворих може знизитися", - радить туристам Олег Кулик.

Він зазначає, що вартість одного авіаперельоту в Єгипет для туриста - близько 300 доларів. Тому ціна відпочинку не може бути нижчою 350-400 доларів в середньому готелі.

"Якщо туристу пропонують тур дешевше, то це означає, що дуже "горять" квитки у туроператора", - зазначає експерт.

Він додає, що для якісного відпочинку краще вибирати готелі категорії від 4 зірок, і щоб тур коштував від 300 доларів з людини. За "гарячою" путівкою турист все одно отримає відпочинок нижче собівартості.

Фото: Аквапарк у готелі Шарм-ель-Шейха (booking.com)

Ми перевірили, як зміниться вартість турів в найближчі два тижні. Наприклад, на сайті туристичної компанії "Piligrim" можна простежити ціни на тури в готелях на різні дати вильоту. За інформацією турагентства, знижки на відпочинок в Єгипті зараз досягають 50%.

Наприклад, у готелі Delta Sharm 4* з харчуванням "все включено" відпочити удвох 7 ночей з вильотом 20 квітня обійдеться в 12672 гривні (знижка 49%), 27 квітня - у 13254 гривні, 1 травня – в 27365 гривень. Відпочити в 5* готелі в Hawaii Riviera Resort & Aqua Park 5* в Хургаді можна за 13958 гривень (знижка 52%) з вильотом 18 квітня, 28 квітня тур в цей готель буде коштувати 24194 гривні, а 1 травня – 31260 гривень.

Фото: Приклад цін на тури на курорти Єгипту (скріншот РБК-Україна)

Скільки коштує відпочинок в середині квітня

Ми перевірили ціни на тури на курорти Єгипту з авіаперельотом і харчуванням "все включено" на двох з вильотом з 16 по 23 квітня в провідних туристичних компаній і вибрали найнижчі ціни.

Наприклад, у мережі турагентств "Поїхали з нами" відпочинок в 4* готелі в Хургаді обійдеться від 11888 гривень з вильотом 16 квітня, в Шарм-ель-Шейху – від 12358 гривень, в 4* в Марса Алам – від 15684 гривень з вильотом 16 квітня, в 5*в Хургаді - від 13956 гривень з вильотом 18 квітня, в Шарм-ель-Шейху – від 14364 гривень з вильотом на ту ж дату.

У компанії "Farvater" відпочити в 4* готелі в Шарм-ель-Шейху можна за ціною від 10953 гривень з вильотом 20 квітня, в 4* в Хургаді – від 12359 гривень з вильотом 18 квітня, в 5* в Шарм-ель-Шейху – від 14049 гривень з вильотом 16 квітня, в Хургаді - від 13784 гривень з вильотом 18 квітня.

У компанії "Happy Rest" тиждень на морі в 4* готелі в Шарм-ель-Шейху обійдеться в 10794 гривень з вильотом 20 квітня, в 4* в Хургаді – від 11260 гривень з вильотом 16 квітня, в 4* в Марса Алам – від 15057 гривень з вильотом 16 квітня. В 5* готелі в Хургаді – від 13260 гривень з вильотом 18 квітня, в Шарм-ель-Шейху – від 14033 гривень з вильотом на ту ж дату, в 5* в Марса Алам – від 16954 гривень з вильотом 23 квітня.

Фото: Відпочинок на пляжі в Єгипті (booking.com)

При поїздці в Єгипет необхідно буде здати два ПЛР-тести. Перший - за 72 години до вильоту або в аеропорту прильоту. Другий – при поверненні в Україну в аеропорту прибуття або будь-якій лабораторії протягом перших 24 годин.

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