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Збір за в'їзд до Європи. Стало відомо, коли почне діяти нове правило для поїздок до ЄС

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Вівторок 04 січня 2022 11:07
Збір за в'їзд до Європи. Стало відомо, коли почне діяти нове правило для поїздок до ЄС Фото: Закордонний паспорт громадянина України (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Євгенія Тугушева

Введення в дію системи реєстрації ETIAS не означає повернення до візового режиму поїздок до ЄС

Євросоюз не буде вводити у 2022 році так звану Європейську систему інформації про подорожі та авторизацію (ETIAS), яка передбачає обов'язкову оплату 7 євро за дозвіл на поїздки з безвізу. Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на документи профільного агентства ЄС EU-LISA.

"Євросоюз відклав на завершення 2022 року запуск системи ETIAS, за якою мандрівники з безвізових країн мають сплатити збір у 7 євро раз на три роки для авторизації своїх поїздок, це означає, що ця оплата не стане обов'язковою для громадян України до 2023 року", – йдеться у повідомленні.

Європейський Союз повинен був запровадити до кінця 2021 року так звану Європейську систему інформації про подорожі та авторизацію (ETIAS), дія якої поширюватиметься також на треті країни, які мають безвізовий режим поїздок до ЄС.

Це означає, що перед поїздкою до ЄС власник українського паспорта буде зобов'язаний пройти процедуру реєстрації на спеціальному сайті та одноразово сплатити адміністративний збір у розмірі 7 євро в еквіваленті. Така реєстрація діятиме протягом наступних 3 років та передбачає можливість багаторазових поїздок до країн Євросоюзу.

Єврокомісія зазначає, що введення в дію системи реєстрації ETIAS не означає повернення до візового режиму поїздок до ЄС.

Нагадаємо, раніше ми писали про найпопулярніші напрямки у 2022 році.

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