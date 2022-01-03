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Найпопулярніші напрямки. Туристи обрали п’ять країн для мандрівок у новому році

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Понеділок 03 січня 2022 07:55
Найпопулярніші напрямки. Туристи обрали п’ять країн для мандрівок у новому році Фото: Рим, Італія (unsplash.com/michele-bitetto)
Автор: Євгенія Тугушева

Українці назвали країни, де плануватимуть відпочинок у новому сезоні

У Аviasales визначили найпопулярніші напрямки та тенденції у вподобаннях туристів на 2022 рік. Про це у компанії розповіли у коментарі РБК-Україна.

На основі аналізу бронювання квитків на Новий рік серед українців було обрано найпопулярнішу країну. За словами експертів, найбільше квитків на цей період було заброньовано до Італії.

Однак на плани українських туристів впливають обмеження для в'їзду до цієї країни, які Італія запровадила на період від 16 грудня до 31 січня 2022 року.

На другому місці у рейтингу опинилася Грузія, а на третьому - Польща. При цьому українці планують перебувати на канікулах від 5 до 7 днів, кажуть у компанії.

"Загалом українці обирають європейські країни для новорічних канікул. Це неповторна атмосфера святкування у європейських містах, так і відносно низькими цінами на перельоти ", - пояснили в компанії.

Квиток до Риму від різних компаній в середньому коштує від 1680 грн, а у Прагу - близько 1540 грн в одну сторону економ-класом.

Крім того, експерти розповіли про РБК-Україна статистику ранніх бронювань на 2022 рік і назвали найпопулярніші напрямки серед українців.

"Зараз попит на сезон весна-літо майбутнього року мінімальний, але є і ті, хто вже планує майбутню відпустку.навесні", - розповіли у компанії.

Найпопулярніші напрямки. Туристи обрали п’ять країн для мандрівок у новому році

Фото: Лідером серед українців із пошуку перельотів стала Туреччина (unsplash.com/engin-yapici)

Куди українці полетять у відпустку у 2022 році

За словами експертів компанії, у першій п'ятірці популярних напрямків серед вподобань українців - Туреччина, Італія, Німеччина, Іспанія та Грузія.

Найпопулярніші напрямки 2022-го виглядають так:

  1. Туреччина;

  2. Італія;
  3. Німеччина;
  4. Іспанія;
  5. Грузія.

Влітку 2022 року перше місце посіла Італія, друге - Грузія, третє - Туреччина.

"Ближче до сезону ситуація з раннім бронюванням може кардинально змінитися, тому що у середньому українці планують подорожі за 40 днів до дати вильоту", - додали в Аviasales.

Нагадаємо, раніше ми писали, що українське місто увійшло до престижного британського рейтингу для поїздок у 2022 році.

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