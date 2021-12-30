Пляжі та архітектура. Українське місто увійшло до престижного британського рейтингу для поїздок у 2022 році

Туристичні експерти вважають плюсом те, що в Україну можна подорожувати без віз

Відоме онлайн-видання Великої Британії The Independent включило українську Одесу до списку міст, які варто відвідати у 2022 році, повідомляє УНІАН Туризм у Telegram-каналі.

До переваг Одеси британські туристичні експерти відзначили чудову архітектуру 19 століття, багату історичну спадщину, гарне розташування на березі моря, пляж Аркадія, зручне транспортне сполучення аеропорту Одеси з центром міста та можливість подорожувати в Україну без віз та вигідні ціни на проживання в одеських готелях.

Також експерти зазначають, що нещодавно відбулося відкриття прямих рейсів маршрутом "Одеса - Лондон", і це – ще один аргумент на користь того, щоб спланувати подорож.

Фото: Пам'ятник дюку де Рішельє в Одесі (wikipedia.org/konstantin-brizhnichenko)

Повний рейтинг міст за версією видання, які варто відвідати 2022-го, виглядає так:

Відень, Австрія). Ханья (Кріт, Греція). Неаполь (Італія). Париж, Франція). Сеул (Південна Корея). Каунас (Литва). Осло (Норвегія). Спліт (Хорватія)

Нагадаємо, раніше ми писали про рейтинг найпопулярніших напрямків подорожей у 2021 році.

Також став відомий рейтинг найбажаніших напрямків для відвідування у 2022 році.