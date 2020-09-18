Альтернатива Єгипту: куди можна полетіти на відпочинок в оксамитовий сезон

Багатьох туристів спантеличило недавнє нововведення на курортах Єгипту: починаючи з вересня, для відвідин країни туристам треба здавати ПЛР-тест. Хоча водночас Єгипет для України наразі знаходиться в "зеленій" зоні.

Яку ще країну вибрати для відпочинку у вересні?

Вересень - чудовий час для відвідування багатьох найрізноманітніших курортів на будь-який смак, а не лише Єгипту, каже в коментарі РБК-Україна засновник турагентства Kazakovs Travel Марина Казакова.

"У другій половині вересня можна їхати й в ОАЕ, і в Хорватію, і в інші цікаві країни. Якщо ви вибираєте Чорногорію, варто придивитися до готелів в Боко-Которській бухті. Пару тижнів там ще буде тепле море. У Болгарії оксамитовий сезон триває до середини жовтня. Також для українців відкрита Домінікана", - радить вона.

За словами фахівця, туристи часто плутаються в інформації про те, які вимоги висуває до в'їжджаючих та чи інша країна цього сезону.

Щоб туристу уникнути плутанини під час пошуків даних про правила перетину кордонів, на наше прохання Марина Казакова розповідає, які правила прильоту та приїзду існують в курортних країнах зараз. Вона перерахувала і ті країни, де треба здати тест на COVID-19, і де така вимога відсутня.

Фото: До Чорногорії можна їхати ще пару тижнів (pixabay.com)

Чорногорія

Для відвідування країни ПЛР-тестування проходити не потрібно. Для України на цей час країна знаходиться в "червоній" зоні. Це означає, що після повернення потрібно 2 тижні перебувати на самоізоляції або зробити ПЛР-тест в одній з лабораторій України.

Країну вибирають ті, хто хоче отримати якісний сервіс та відпочити в оточенні красивих пейзажів. Приміром, портове та одночасно пляжне місто Котор знаходиться в бухті неймовірної краси в оточенні гір.

Болгарія

Для відвідування ПЛР-тести не потрібні. Болгарія для України - в "зеленій" зоні.

Ця країна відома теплим кліматом у вересні, низькими цінами на відпочинок і чистими пісочними пляжами. Про те, які найпопулярніші пляжі Болгарії в оксамитовий сезон, ми писали у окремій статті.

Фото: Болгарія відома чистими пляжами (pixabay.com)

Албанія

Для відвідування ПЛР тести не потрібні. Албанія для України в цей момент - в "зеленій" зоні.

Серед українців відпочинок в Албанії популярний через порівняно низькі ціни на послуги, продукти та товари. Також курорти приваблюють невисокими цінами на проживання в готелях.

Туреччина

Для відвідування ПЛР-тести не потрібні. Туреччина для України перебуває в "зеленій" зоні.

Мабуть, це найпопулярніша країна серед українських туристів у цьому сезоні. Тут і тепле море, і повітряні кулі в Каппадокії, і стародавній Стамбул з вузькими гарними вуличками та цікавими ресторанами.

Хорватія

Для відвідування курортної країни потрібен ПЛР-тест, який треба зробити не більш ніж за 48 годин до перетину кордону.

Хорватія для України - в "червоній" зоні (після повернення потрібно 2 тижні знаходитися на самоізоляції або зробити ПЛР-тест).

Фото: Для українців відкрита колоритна Хорватія (pixabay.com)

Плітвіцькі озера неймовірної краси, древнє місто Дубровник і чисте море - в Хорватії є буквально все для комфортного відпочинку з сервісом європейського рівня. У Хорватії зустрічаються кам'янисті пляжі, але також і багато пісочних.

Об'єднані Арабські Емірати (Дубаї)

Для відвідування потрібен тест ПЛР, зроблений не більше ніж за 96 годин до перетину кордону. Об'єднані Арабські Емірати (Dubai) для України - в "зеленій" зоні.

Раніше ми писали про те, які правила для в'їзду українців в ОАЕ існують сьогодні й що треба знати туристам перед поїздкою у відпустку до цієї мальовничої країни.

Домінікана

Для відвідування країни ПЛР-тест здавати не потрібно. Домінікана для України зараз знаходиться в "зеленій" зоні.

Домінікана – держава, розташована в Карибському басейні на острові Гаїті. Відпочинок тут вважається особливо комфортним: чисті пляжі, затишні курорти та поля для гольфу – "родзинка" курортної країни.

Мальдівські острови

Для відвідування місцевих курортів потрібен ПЛР-тест, зроблений не більше як за 72 годин до перетину кордону. Мальдівські острови для України знаходяться в "червоній" зоні - після прибуття також потрібно здавати тест або перебувати на самоізоляції.

Розкішні пляжі, незвичайні природні ландшафти та особливий колорит курортів - за це вибирають Мальдіви. Докладніше про те, які правила в'їзду на Мальдіви встановлені для українських туристів сьогодні, докладно розповіла Наталія Хватова, фахівець з індивідуального туризму з турфірми "Караван Люкс Тур".

Фото: Екзотичні Мальдіви чекають туристів (pixabay.com)

Нагадаємо, раніше ми писали, у скільки коштів обійдуться послуги з дайвінгу у Єгипті цієї осені.