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Розкішні пляжі: найкращі місця для відпочинку у Болгарії в оксамитовий сезон

Четвер 03 вересня 2020 14:01
Розкішні пляжі: найкращі місця для відпочинку у Болгарії в оксамитовий сезон
Фото: Відпочинок в Болгарії (vsitury.com.ua)
Автор: Катерина Гончарова

Болгарські пляжі славляться чистим піском і теплим морем

Болгарія - одна з тих країн, куди українці у цьому сезоні можуть поїхати без особливих складнощів. До кінця вересня продовжені умови, згідно з якими від наших туристів при в'їзді в країну не вимагають пред'являти результати тесту на COVID-19. До того ж, ціни на відпочинок в Болгарії у вересні - дуже низькі, кажуть українські туроператори.

Пляжі Болгарії займають 130 кілометрів морського узбережжя країни. В більшості це пляжі з піском, легким пологим входом у море. Невеликі зони, де зустрічаються галькові пляжі, є хіба що тільки в районі Созополя або Несебра. У Болгарії пляжі безкоштовні, але є можливість орендувати парасольку або шезлонг за окрему плату.

Де відпочити в Болгарії і які найкращі пляжі є в країні - в матеріалі.

Пляжі курорту Золоті піски

Узбережжя найбільш популярного серед українців курорту знаходиться за 18 кілометрів від міста Варна на території національного парку, зазначають українському онлайн-турагенстві Piligrim.ua.

Місцевий піщаний пляж простягається на 4 кілометри та є досить широким - до 150 метрів.

Розкішні пляжі: найкращі місця для відпочинку у Болгарії в оксамитовий сезонРозкішні пляжі: найкращі місця для відпочинку у Болгарії в оксамитовий сезонФото: Золоті піски - справжня "перлина" курортної Болгарії (piligrim.ua)

Курорт з таким пляжем традиційно популярний для сімей з дітьми. Але не тільки: сюди також їде молодь та люди старшого віку, що робить курорт універсальним для різних категорій туристів.

Тут досить розвинена інфраструктура: є затишні кафе, бари, ресторани. Також регулярно курсує громадський транспорт, яким можна доїхати до інших курортних локацій країни.

Пляж Іраклі

Цей пляж розташований у південній частині Болгарії за сім кілометрів від Обзору. Недалеко знаходиться траса Варна-Бургас.

Водночас цей пляж знаходиться не зовсім близько від курортів і готелів. Тому дістатися сюди можна тільки на авто. Цей пляж підійде для відпочинку, під час якого турист переїжджає у різні курорти та хоче дослідити відразу кілька пляжних локацій Болгарії.

Розкішні пляжі: найкращі місця для відпочинку у Болгарії в оксамитовий сезон

Фото: Пляж Іраклі вважається одним з кращих для тих, хто подорожує по країні на авто (piligrim.ua)

Довжина пляжу - не менше 3,5 кілометрів. Він відрізняється найчистішим піском і первозданною природою навколо: пляж межує з місцевою охороняється заповідною зоною.

Пляж Іраклі умовно ділиться на кілька частин. Є "дикий" пляж, де під час всього сезону з кінця весни до початку осені розташовуються кемпінги. Є також "центральний" пляж, обладнаний душовими та шезлонгами для відпочивальників. Тут є багато різних розташовуються кафе, а біля пляжу постійно чергують рятувальники.

Центральний пляж: Албена

Цей пляж вважається найбільш широким серед всіх у Болгарії: ширина досягає 150 метрів, а берегова смуга розтягнулася на 5 кілометрів.

Розташований поблизу Албени - третього за популярністю курорту серед туристів.

Розкішні пляжі: найкращі місця для відпочинку у Болгарії в оксамитовий сезонФото: Центральний пляж біля курорту Албена (piligrim.ua)

Місцевий пляж покритий приємним дрібним піском, який вирізняє світлий і навіть білий колір. Він оточений зеленими насадженнями й відзначений нагородою "Блакитний прапор".

Тут добре розвинена курортна інфраструктура. Ці місця теж чудово підходять для відпочинку з дітьми: глибина моря на пляжах невисока. Від берега ще до 200 метрів глибина становить не більше 1,6 метра. Також тут знайдеться безліч розваг, створених спеціально для дітей.

Дюни: Созополь

Вважається одним з найкрасивіших пляжів країни. Пляжна смуга в районі Созополя простягається на 4,5 кілометри, а ширина пляжної зони становить близько сотні метрів.

Курорт Дюни знаходиться за сім кілометрів від Созополя - одного з найпопулярніших курортів усієї країни.

Цей пляж також називають Піщаними Дюнами саме за рахунок того, що місцеві ландшафти відрізняють піски, які займають великі території. Піски формують дюни невеликого розміру. Вхід в море на пляжі дуже плавний, і тут є місця, де зона відпочинку обладнана всім необхідним для туристів: шезлонгами, парасольками та іншим інвентарем.

Розкішні пляжі: найкращі місця для відпочинку у Болгарії в оксамитовий сезонФото: Дюни Пляж неподалік від курорту Созополь (piligrim.ua)

Пляж підійде як для сімейного, так і для молодіжного відпочинку.

За декілька кілометрів від курорту Созополь є і платний пляж під назвою "Золота рибка". Тут можна знайти й школу серфінгу. Пляж підійде тим, хто віддає перевагу активному відпочинку.

Для пляжного відпочинку в Болгарії є безліч місць на будь-який смак!

Нагадаємо, раніше ми писали, чи оплачують туроператори тест на коронавірус для клієнтів, які їдуть у відпустку за кордон.

Також пропонуємо почитати, в яку країну дешевше летіти в оксамитовий сезон.

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