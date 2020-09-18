Альтернатива Египту: куда можно полететь на отдых в бархатный сезон

Какие основные курортные страны открыты для украинцев в сентябре
Многих туристов озадачило недавнее нововведение на курортах Египта: начиная с сентября, для посещения страны туристам надо сдавать ПЦР-тест. Хотя в то же время Египет для Украины в данный момент находится в "зеленой" зоне.
Какую еще страну выбрать для отдыха в сентябре?
Сентябрь - прекрасное время для посещения самых разных курортов на любой вкус, а не только Египта, говорит в комментарии РБК-Украина основатель турагентства Kazakovs Travel Марина Казакова.
"Во второй половине сентября можно ехать и в ОАЭ, и в Хорватию, и в другие интересные страны. Если вы выбираете Черногорию, стоит присмотреться к отелям в Боко-Которской бухте. Пару недель там еще будет теплое море. В Болгарии бархатный сезон продолжается до середины октября. Также для украинцев открыта Доминикана", - советует она.
По словам специалиста, туристы часто путаются в информации о том, какие требования выдвигает к въезжающим та или иная страна в этом сезоне.
Чтобы туристам избежать путаницы во время поисков данных о правилах пересечения границ, по нашей просьбе Марина Казакова рассказывает, какие правила прилета и приезда существуют в курортных странах на данный момент. Она перечислила и те страны, где нужно сдать тест на COVID-19, и где такое требование отсутствует.
Черногория
Для посещения страны ПЦР-тестирование проходить не нужно. Для Украины на данный момент страна находится в "красной" зоне. Это значит, что после возвращения нужно 2 недели находиться на самоизоляции или сделать ПЦР-тест в одной из лабораторий Украины.
Страну выбирают те, кто хочет получить качественный сервис и отдохнуть в окружении красивых пейзажей. К примеру, портовой и одновременно пляжный город Котор находится в бухте невероятной красоты в окружении гор.
Болгария
Для посещения ПЦР-тесты не нужны. Болгария для Украины - в "зеленой" зоне.
Эта страна известна теплым климатом в сентябре, низкими ценами на отдых и чистыми песочными пляжами. О том, какие самые популярные пляжи Болгарии в бархатный сезон, мы писали в отдельной статье.
Албания
Для посещения ПЦР тесты не нужны. Албания для Украины в данный момент - в "зеленой" зоне.
Среди украинцев отдых в Албании популярен из-за сравнительно низких цен на услуги, продукты и товары. Также курорты привлекают невысокими ценами на проживание в отелях.
Турция
Для посещения ПЦР-тесты не требуются. Турция для Украины находится в "зеленой" зоне.
Пожалуй, это самая популярная страна среди украинских туристов в этом сезоне. Здесь и теплое море, и воздушные шары в Каппадокии, и древний Стамбул с узкими красивыми улочками и интересными ресторанами.
Хорватия
Для посещения курортной страны нужен ПЦР-тест, который надо сделать не более чем за 48 часов до пересечения границы.
Хорватия для Украины - в "красной" зоне (после возвращения нужно 2 недели находиться на самоизоляции или сделать ПЦР-тест).
Плитвицкие озера невероятной красоты, древний город Дубровник и чистое море - в Хорватии есть буквально все для комфортного отдыха с сервисом европейского уровня. В Хорватии встречаются каменистые пляжи, но также и много песочных.
Объединенные Арабские Эмираты (Дубай)
Для посещения нужен тест ПЦР, сделанный не более чем за 96 часов до пересечения границы. Объединенные Арабские Эмираты (Дубай) для Украины - в "зеленой" зоне.
Ранее мы подробно писали о том, какие правила для въезда украинцев в ОАЭ существуют сегодня и что нужно знать туристам перед поездкой в отпуск в эту живописную страну.
Доминикана
Для посещения страны ПЦР-тест сдавать не нужно. Доминикана для Украины сейчас находится в "зеленой" зоне.
Доминикана – государство, расположенное в Карибском бассейне на острове Гаити. Отдых здесь считается особенно комфортным: чистые пляжи, уютные курорты и поля для гольфа – "изюминка" курортной страны.
Мальдивские острова
Для посещения местных курортов нужен ПЦР-тест, сделанный не более чем за 72 часов до пересечения границы. Мальдивские острова для Украины находятся в "красной" зоне - после прибытия также нужно сдавать тест или находиться на самоизоляции.
Роскошные пляжи, необычные природные ландшафты и особенный колорит курортов - за это выбирают Мальдивы. Подробнее о том, какие правила въезда на Мальдивы установлены для украинских туристов сегодня, подробно рассказала Наталья Хватова, специалист по индивидуальному туризму из турфирмы "Караван Люкс Тур".
Напомним, ранее мы писали, во сколько обойдутся услуги по дайвингу в Египте этой осенью.