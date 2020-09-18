Альтернатива Египту: куда можно полететь на отдых в бархатный сезон

Многих туристов озадачило недавнее нововведение на курортах Египта: начиная с сентября, для посещения страны туристам надо сдавать ПЦР-тест. Хотя в то же время Египет для Украины в данный момент находится в "зеленой" зоне.

Какую еще страну выбрать для отдыха в сентябре?

Сентябрь - прекрасное время для посещения самых разных курортов на любой вкус, а не только Египта, говорит в комментарии РБК-Украина основатель турагентства Kazakovs Travel Марина Казакова.

"Во второй половине сентября можно ехать и в ОАЭ, и в Хорватию, и в другие интересные страны. Если вы выбираете Черногорию, стоит присмотреться к отелям в Боко-Которской бухте. Пару недель там еще будет теплое море. В Болгарии бархатный сезон продолжается до середины октября. Также для украинцев открыта Доминикана", - советует она.

По словам специалиста, туристы часто путаются в информации о том, какие требования выдвигает к въезжающим та или иная страна в этом сезоне.

Чтобы туристам избежать путаницы во время поисков данных о правилах пересечения границ, по нашей просьбе Марина Казакова рассказывает, какие правила прилета и приезда существуют в курортных странах на данный момент. Она перечислила и те страны, где нужно сдать тест на COVID-19, и где такое требование отсутствует.

Фото: В Черногорию можно ехать еще пару недель (pixabay.com)

Черногория

Для посещения страны ПЦР-тестирование проходить не нужно. Для Украины на данный момент страна находится в "красной" зоне. Это значит, что после возвращения нужно 2 недели находиться на самоизоляции или сделать ПЦР-тест в одной из лабораторий Украины.

Страну выбирают те, кто хочет получить качественный сервис и отдохнуть в окружении красивых пейзажей. К примеру, портовой и одновременно пляжный город Котор находится в бухте невероятной красоты в окружении гор.

Болгария

Для посещения ПЦР-тесты не нужны. Болгария для Украины - в "зеленой" зоне.

Эта страна известна теплым климатом в сентябре, низкими ценами на отдых и чистыми песочными пляжами. О том, какие самые популярные пляжи Болгарии в бархатный сезон, мы писали в отдельной статье.

Фото: Болгария известна чистыми пляжами (pixabay.com)

Албания

Для посещения ПЦР тесты не нужны. Албания для Украины в данный момент - в "зеленой" зоне.

Среди украинцев отдых в Албании популярен из-за сравнительно низких цен на услуги, продукты и товары. Также курорты привлекают невысокими ценами на проживание в отелях.

Турция

Для посещения ПЦР-тесты не требуются. Турция для Украины находится в "зеленой" зоне.

Пожалуй, это самая популярная страна среди украинских туристов в этом сезоне. Здесь и теплое море, и воздушные шары в Каппадокии, и древний Стамбул с узкими красивыми улочками и интересными ресторанами.

Хорватия

Для посещения курортной страны нужен ПЦР-тест, который надо сделать не более чем за 48 часов до пересечения границы.

Хорватия для Украины - в "красной" зоне (после возвращения нужно 2 недели находиться на самоизоляции или сделать ПЦР-тест).

Фото: Для украинцев открыта колоритная Хорватия (pixabay.com)

Плитвицкие озера невероятной красоты, древний город Дубровник и чистое море - в Хорватии есть буквально все для комфортного отдыха с сервисом европейского уровня. В Хорватии встречаются каменистые пляжи, но также и много песочных.

Объединенные Арабские Эмираты (Дубай)

Для посещения нужен тест ПЦР, сделанный не более чем за 96 часов до пересечения границы. Объединенные Арабские Эмираты (Дубай) для Украины - в "зеленой" зоне.

Ранее мы подробно писали о том, какие правила для въезда украинцев в ОАЭ существуют сегодня и что нужно знать туристам перед поездкой в отпуск в эту живописную страну.

Доминикана

Для посещения страны ПЦР-тест сдавать не нужно. Доминикана для Украины сейчас находится в "зеленой" зоне.

Доминикана – государство, расположенное в Карибском бассейне на острове Гаити. Отдых здесь считается особенно комфортным: чистые пляжи, уютные курорты и поля для гольфа – "изюминка" курортной страны.

Мальдивские острова

Для посещения местных курортов нужен ПЦР-тест, сделанный не более чем за 72 часов до пересечения границы. Мальдивские острова для Украины находятся в "красной" зоне - после прибытия также нужно сдавать тест или находиться на самоизоляции.

Роскошные пляжи, необычные природные ландшафты и особенный колорит курортов - за это выбирают Мальдивы. Подробнее о том, какие правила въезда на Мальдивы установлены для украинских туристов сегодня, подробно рассказала Наталья Хватова, специалист по индивидуальному туризму из турфирмы "Караван Люкс Тур".

Фото: Экзотические Мальдивы ждут туристов (pixabay.com)

Напомним, ранее мы писали, во сколько обойдутся услуги по дайвингу в Египте этой осенью.