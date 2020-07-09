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ОАЕ вже приймає туристів: які правила в'їзду встановили для українців

Четвер 09 липня 2020 16:43
ОАЕ вже приймає туристів: які правила в'їзду встановили для українців
Фото: Об'єднані Арабські Емірати (pixabay.com)
Автор: Катерина Гончарова

З 8 липня відновили перельоти з Києва в Дубай

З 8 липня відновлені регулярні перельоти авіакомпанії Flydibai між столицею України та містом Дубай – найбільшим населеним пунктом Об'єднаних Арабських Еміратів. Так, вже є в наявності квитки на рейси в липні та серпні.

Але які вимоги до українських туристів висуває ця країна? За інформацією, опублікованою на сайті українського МЗС, створеного для інформування громадян про правила перетину кордонів, туристам в ОАЕ з України в'їзд дозволяється. Однак є важлива умова. Туристи, які прибувають в країну після 7 липня, повинні гарантувати, що вони відповідають усім вимогам для в'їзду в ОАЕ.

Зокрема, перед вильотом туристам потрібно заповнити спеціальну форму, що інформує про стан здоров'я та оформити медичну страховку.

ОАЕ вже приймає туристів: які правила в'їзду встановили для українцівФото: Об'єднані Арабські Емірати (pixabay.com)

Крім того, під час перетину кордону потрібно буде пред'явити довідку про проходження ПЛР-тестування (звичайно, з негативним результатом). Варто відзначити, що максимальний термін після проходження тесту до моменту перетину кордону повинен становити не більше 96 годин.

За рішенням представників Міністерства охорони здоров'я ОАЕ, вже в аеропорту будь-кому з прибулих туристів може бути проведений тест на COVID-19. Туристи, у яких буде виявлено позитивний результат тесту на коронавірус, будуть ізольовані на 14 днів у спеціально визначених установах своїм коштом.

Важливо також пам'ятати, що МОЗ України поки що відносить ОАЕ до списку країн "червоної" зони. Це означає, що після прильоту з цієї країни треба пройти двотижневу самоізоляцію або обсервацію. Альтернатива – здати тест ПЛР відразу після прибуття в Україну.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які правила перетину кордону Великої Британії існують для українців під час карантину.

Також ми писали, як українські зірки подорожують по країні в умовах закритих кордонів.

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