До 50 мільйонів туристів. У Туреччині розкрили амбітні плани на майбутні сезони відпочинку

Міністр культури та туризму Мехмет Нурі Ерсой заявив, що Туреччина прагне залучити до 50 мільйонів іноземних відпочиваючих і отримати 50 мільярдів доларів доходів від туризму у 2023 році. Про це з посиланням на слова глави відомства повідомляє Hurriyet.

Після складного для туризму року через COVID-19 в останні місяці число іноземних туристів в Туреччині почало зростати, сказав міністр. Однак зазначив, що через пандемію світова туристична активність знизилася на 65%.

"Іспанія і Греція є конкурентами Туреччини у сфері туризму, і вони меншою мірою постраждали від спалаху хвороби. Але останнім часом в Туреччині спостерігається пожвавлення туристичної активності", - сказав міністр.

Нещодавно Ерсой переглянув туристичні цілі Туреччини на цей рік у бік більш оптимістичного сценарію. За словами міністра, до кінця 2021 року країна планує прийняти 28 мільйонів іноземних туристів і отримати 22 мільярди доларів доходів від туризму.

З приводу реалістичності планів з прийому 50 мільйонів туристів у 2023 році думки в туристичному співтоваристві розходяться. Хоча Туреччина - одна з найпопулярніших серед туристів країн, досягти таких цифр буде вкрай складно - висловлюють думку гравці ринку.

Але якщо ситуація з захворюваністю COVID в країні та в усьому світі до того моменту піде на спад, а Туреччина збільшить темпи інформаційних кампаній серед іноземців, то наблизитися до таких цифр цілком можливо, кажуть інші експерти.

Фото: Тільки у серпні до Туреччини прибуло майже 4 млн іноземних туристів (unsplash.com/mehmet-bozgedik)

У серпні Туреччина прийняла майже 4 мільйони туристів. Попри зростання на 119% в річному обчисленні, цей показник був на 37 відсотків нижчим, ніж до пандемії у серпні 2019 року.

У січні-серпні цього року країну відвідали понад 14 мільйонів іноземних гостей. Це на 94% більше, ніж за той же період минулого року і на 55% менше, ніж у січні-серпні 2019-го.

Сезон в Анталії продовжать до середини листопада

Тим часом у курортній провінції Анталія, популярній серед українських туристів, заявили про продовження сезону до середини листопада, повідомляло РБК-Україна раніше.

Президент асоціації туристичних інвесторів Анталії (TISOYAB) Хусейн Айдоган сказав, що сезон цього року був вдалим, особливо враховуючи те, що в провінцію стали їхати туристи з країн, поїздки з яких раніше були обмежені. За його словами, мандрівники й далі продовжують з'їжджатися в регіон і у жовтні.

"Туристичний сезон в Анталії закінчиться з 10 по 15 листопада. В одному тільки місті Манавгат працює 120 тисяч співробітників сфери, а кількість місць розміщення передбачені для 300 тисяч осіб. За винятком готелів, що приймають німецьких туристів взимку, 80% готелів будуть закриті", - заявив він.

Фото: Анталія - одна з найпопулярніших провінцій Туреччини серед українців (unsplash.com/mehmet-bicakci)

У південній турецькій провінції Анталія розташований аеропорт, в який прибуває більшість чартерів з туристами з різних країн, в тому числі з України. Вважається, що це один з найбільш відвідуваних українцями курортних регіонів Туреччини.

Нагадаємо, ми писали, що у жовтні продажі турів за кордон з України різко знизилися.

Також в Ірані заявили про відновлення видачі віз туристам.