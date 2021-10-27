До 50 миллионов туристов. В Турции раскрыли амбициозные планы на будущие сезоны отдыха

Министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой заявил, что Турция стремится привлечь до 50 миллионов иностранных отдыхающих и получить 50 миллиардов долларов доходов от туризма в 2023 году. Об этом со ссылкой на слова главы ведомства сообщает Hurriyet.

После сложного для туризма года из-за COVID-19 в последние месяцы число иностранных туристов в Турции начало расти, сказал министр. Однако отметил, что из-за пандемии мировая туристическая активность снизилась на 65%.

"Испания и Греция являются конкурентами Турции в сфере туризма, и они в меньшей степени пострадали от вспышки болезни. Но в последнее время в Турции наблюдается оживление туристической активности", — сказал министр.

Недавно Эрсой пересмотрел туристические цели Турции на этот год в сторону более оптимистичного сценария. По словам министра, до конца 2021 года страна планирует принять 28 миллионов иностранных туристов и получить 22 миллиарда долларов доходов от туризма.

По поводу реалистичности планов по приему 50 миллионов туристов в 2023 году мнения в туристическом сообществе расходятся. Хотя Турция - одна из самых популярных среди туристов стран, достичь таких цифр будет крайне сложно - высказывают мнение игроки рынка.

Но если ситуация с заболеваемостью COVID в стране и во всем мире к тому моменту пойдет на спад, а Турция нарастит темпы информационных кампаний сред иностранцев, то приблизиться к таким цифрам вполне возможно, говорят другие эксперты.

Фото: Только в августе в Турцию прибыло почти 4 млн иностранных туристов (unsplash.com/mehmet-bozgedik)

В августе Турция приняла почти 4 миллиона туристов. Несмотря на рост на 119% в годовом исчислении, этот показатель был на 37 процентов ниже, чем до пандемии в августе 2019 года.

В январе-августе этого года страну посетили более 14 миллионов иностранных гостей. Это на 94% больше, чем за тот же период прошлого года и на 55% меньше, чем в январе-августе 2019-го.

Сезон в Анталии продлят до середины ноября

Между тем в курортной провинции Анталия, популярной среди украинских туристов, заявили о продлении сезона до середины ноября, сообщало РБК-Украина ранее.

Президент Ассоциации туристических инвесторов Анталии (TİSOYAB) Хусейн Айдоган сказал, что сезон в этом году был удачным, особенно учитывая то, что в провинцию стали ехать туристы из стран, поездки из которых ранее были ограничены. По его словам, путешественники и дальше продолжают съезжаться в регион и в октябре.

"Туристический сезон в Анталии закончится с 10 по 15 ноября. В одном только городе Манавгат работает 120 тысяч сотрудников сферы, а количество мест размещения предусмотрены для 300 тысяч человек. За исключением отелей, принимающих немецких туристов зимой, 80% гостиниц будут закрыты", — заявил он.

Фото: Анталия - одна из самых популярных провинций Турции среди украинцев (unsplash.com/mehmet-bicakci)

В южной турецкой провинции Анталия расположен аэропорт, в который прибывает большинство чартеров с туристами из разных стран, в том числе из Украины. Считается, что это один из самых посещаемых украинцами курортных регионов Турции.

Напомним, мы писали, что в октябре продажи туров за границу из Украины резко снизились.

Также в Иране заявили о возобновлении выдачи виз туристам.