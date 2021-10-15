Сезон в Анталії триватиме до середини листопада. В регіон продовжують з'їжджатися туристи

Коли варто планувати відпочинок e популярному південному регіоні

Туристичний сектор в Анталії планує закрити сезон 10 листопада. Ця новина порадувала мандрівників і тих, хто займається туристичним бізнесом в регіоні, повідомляє турецьке профільне видання TurkiyeTourism.

Цього року в рамках карантинних заходів і обмежень по боротьбі з пандемією туристичний сезон в регіоні почався пізніше - в другій половині червня. Однак подальші рекорди по прибуттях на відпочинок безлічі туристів порадували місцевих готельєрів, співробітників ресторанів і кафе, власників екскурсійних бюро.

Президент Асоціації інвесторів в туризм Анталії (TISOYAB) Хусейн Айдоган сказав, що сезон цього року був вдалим, особливо враховуючи те, що в регіон стали їхати туристи з країн, поїздки з яких раніше були обмежені. За його словами, мандрівники й далі продовжують з'їжджатися в регіон.

"Туристичний сезон в нашому регіоні закриється через місяць - з 10 по 15 листопада. В одному тільки місті Манавгат працює 120 тисяч співробітників галузі, а кількість місць розміщення передбачені для 300 тисяч осіб. За винятком готелів, які приймають німецьких туристів взимку, 80% готелів будуть закриті", - заявив він.

Фото: Туристи в Анталії (unsplash.com/suleyman-uguz)

За його даними, 80% з 120 000 співробітників сфери туризму візьмуть паузу в роботі на 5-6 місяців - до настання туристичного сезону у 2022 році.

"Хоча працюючі взимку готелі й зазнають збитків, вони все ж відкривають об'єкти розміщення тільки для того, щоб не залишати працівників сфери туризму безробітними. Якщо вони не працюють взимку, ми втрачаємо кваліфіковані кадри в цьому секторі. Ми втрачаємо їх і в інших напрямках бізнесу", - сказав Хусейн Айдоган.

Коли краще відпочивати в Анталії: особливості осінніх поїздок

Погода в Анталії навіть в середині осені налаштовує на відпочинок. Навіть якщо ви не розраховуєте на повноцінний пляжний відпочинок в цей період, в регіоні можна насолодитися комфортною відпусткою, оскільки у багатьох готелях в жовтні-листопаді працюють басейни з підігрівом.

Регіон Анталія - це майже 300 сонячних днів на рік. Пляжний сезон в регіоні триває з середини весни та не закінчується аж до середини осені. Один з "плюсів" відпочинку в середині осені - готелі знижують ціни, бо піковий період приїздів туристів, який зазвичай припадає на серпень, вже завершено.

В осінні місяці спека на морі вже не така сильна, але пляжний сезон майже не збавляє обертів. Вода на Анталійському узбережжі зберігає тепло, а до середини жовтня температура повітря тримається на рівні близько +23-27 градусів.

Фото: Осінь вважається сприятливим періодом для поїздок в регіон (unsplash.com/gulin-esen)

Взимку в Анталії часто бувають дощі. Але в середньому погода взимку теж досить тепла. Температура повітря коливається від + 10 до +17°C.

За словами фахівця з підбору турів Марини Казакової, туристів, які приїжджають в готелі Анталії в жовтні-листопаді, чекає приємний бонус - безкоштовний хамам і сауна.

"Також там доступні масаж і спа процедури для тіла - якраз те, що потрібно для "перезавантаження". Рекомендую розглянути Туреччину в якості не тільки морського і пляжного, але і зимового відпочинку. Це також відмінне місце для зустрічі Нового року. Особливо країна підійде тим, хто не любить кардинально змінювати клімат", - додає Марина Казакова.

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