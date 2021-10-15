ru ua
Пт, 15 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Огляди
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Сезон в Анталії триватиме до середини листопада. В регіон продовжують з'їжджатися туристи

Новость на русском →
П'ятниця 15 жовтня 2021 13:22
Сезон в Анталії триватиме до середини листопада. В регіон продовжують з'їжджатися туристи Фото: Відпочинок в Анталії, Туреччина (unsplash.com/desert-morocco)
Автор: Катерина Гончарова

Коли варто планувати відпочинок e популярному південному регіоні

Туристичний сектор в Анталії планує закрити сезон 10 листопада. Ця новина порадувала мандрівників і тих, хто займається туристичним бізнесом в регіоні, повідомляє турецьке профільне видання TurkiyeTourism.

Цього року в рамках карантинних заходів і обмежень по боротьбі з пандемією туристичний сезон в регіоні почався пізніше - в другій половині червня. Однак подальші рекорди по прибуттях на відпочинок безлічі туристів порадували місцевих готельєрів, співробітників ресторанів і кафе, власників екскурсійних бюро.

Президент Асоціації інвесторів в туризм Анталії (TISOYAB) Хусейн Айдоган сказав, що сезон цього року був вдалим, особливо враховуючи те, що в регіон стали їхати туристи з країн, поїздки з яких раніше були обмежені. За його словами, мандрівники й далі продовжують з'їжджатися в регіон.

"Туристичний сезон в нашому регіоні закриється через місяць - з 10 по 15 листопада. В одному тільки місті Манавгат працює 120 тисяч співробітників галузі, а кількість місць розміщення передбачені для 300 тисяч осіб. За винятком готелів, які приймають німецьких туристів взимку, 80% готелів будуть закриті", - заявив він.

Сезон в Анталії триватиме до середини листопада. В регіон продовжують з'їжджатися туристи

Фото: Туристи в Анталії (unsplash.com/suleyman-uguz)

За його даними, 80% з 120 000 співробітників сфери туризму візьмуть паузу в роботі на 5-6 місяців - до настання туристичного сезону у 2022 році.

"Хоча працюючі взимку готелі й зазнають збитків, вони все ж відкривають об'єкти розміщення тільки для того, щоб не залишати працівників сфери туризму безробітними. Якщо вони не працюють взимку, ми втрачаємо кваліфіковані кадри в цьому секторі. Ми втрачаємо їх і в інших напрямках бізнесу", - сказав Хусейн Айдоган.

Коли краще відпочивати в Анталії: особливості осінніх поїздок

Погода в Анталії навіть в середині осені налаштовує на відпочинок. Навіть якщо ви не розраховуєте на повноцінний пляжний відпочинок в цей період, в регіоні можна насолодитися комфортною відпусткою, оскільки у багатьох готелях в жовтні-листопаді працюють басейни з підігрівом.

Регіон Анталія - це майже 300 сонячних днів на рік. Пляжний сезон в регіоні триває з середини весни та не закінчується аж до середини осені. Один з "плюсів" відпочинку в середині осені - готелі знижують ціни, бо піковий період приїздів туристів, який зазвичай припадає на серпень, вже завершено.

В осінні місяці спека на морі вже не така сильна, але пляжний сезон майже не збавляє обертів. Вода на Анталійському узбережжі зберігає тепло, а до середини жовтня температура повітря тримається на рівні близько +23-27 градусів.

Сезон в Анталії триватиме до середини листопада. В регіон продовжують з'їжджатися туристи

Фото: Осінь вважається сприятливим періодом для поїздок в регіон (unsplash.com/gulin-esen)

Взимку в Анталії часто бувають дощі. Але в середньому погода взимку теж досить тепла. Температура повітря коливається від + 10 до +17°C.

За словами фахівця з підбору турів Марини Казакової, туристів, які приїжджають в готелі Анталії в жовтні-листопаді, чекає приємний бонус - безкоштовний хамам і сауна.

"Також там доступні масаж і спа процедури для тіла - якраз те, що потрібно для "перезавантаження". Рекомендую розглянути Туреччину в якості не тільки морського і пляжного, але і зимового відпочинку. Це також відмінне місце для зустрічі Нового року. Особливо країна підійде тим, хто не любить кардинально змінювати клімат", - додає Марина Казакова.

Нагадаємо, ми писали, що курортний сезон в Греції розтягнеться до зими - на острови країни триває наплив туристів.

Також стало відомо, що розкішні острови в Індійському океані стануть доступнішими для українських туристів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Турция Анталія
Відпочинок в Україні
Точки зору
Ганна Дубовська
Насолодитися золотою осінню. Найкрасивіші природні парки України для мандрівок у жовтні
Ганна Дубовська
мандрівниця, блогерка, авторка каналу "Непопсовая UKRAINE"
Ігор Гуледза
Ужгород в деталях. Путівник найцікавішими пам’ятками, готелями та ресторанами міста
Ігор Гуледза
гід-екскурсовод Закарпаттям
Наталія Будянська
Високогірне шосе та легендарні замки. Вражаючі локації Румунії для осінньої подорожі
Наталія Будянська
мандрівниця, письменниця
Надія Макаренко
Не лише розкішні вілли. Як острів Маврикій перетворився на локацію для недорогого відпочинку
Надія Макаренко
засновниця туристичних проектів Travel Ukraine & Travel Designer
Всі точки зору