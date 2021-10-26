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Через 20 місяців суворого локдауна. Країна Середнього Сходу відкривається для туристів

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Вівторок 26 жовтня 2021 19:22
Через 20 місяців суворого локдауна. Країна Середнього Сходу відкривається для туристів Фото: Місто Кашан в Ірані (unsplash.com/morteza-f-shojaei)
Автор: Катерина Гончарова

Іран відновить видачу віз повністю вакцинованим туристам

Іран знову відкриває свої двері для туристів, вакцинованих від COVID. Таке рішення в країні прийняли після майже 20 місяців закриття через пандемію, повідомляє Ndtv.com.

Експертна група Ірану по боротьбі з COVID схвалила відновлення роботи над видачею віз туристам, йдеться у повідомленні.

Як країна буде відкриватися для туристів

Країна Іран, яка найбільше постраждала від пандемії серед інших країн в регіоні, закрила кордони для іноземців у березні 2020 року, за винятком медичних та ділових поїздок.

За даними митної адміністрації країни, середня кількість міжнародних поїздок до Ірану і назад знизилася на 80% за рік до 20 березня 2021 року. За даними профільного міністерства, у 2020-2021 роках туристичний сектор Ірану зафіксував збитки в розмірі 1,2 мільярда доларів. Тепер же в країні заявили, що відновлять видачу віз іноземним гостям, які хочуть приїхати з туристичною метою.

"Туристи, які отримали дві дози вакцини проти COVID і які можуть пред'явити сертифікат про негативний результат ПЛР-тесту, проведеного протягом 96 годин, можуть отримати візу", - повідомило місцеве інформаційне агентство ISNA.

Там відзначили, що сюди не входять мандрівники з країн, які Всесвітня організація охорони здоров'я вважає такими, що мають високий ризик COVID.

Згідно з останніми даними міністерства охорони здоров'я, з початку пандемії в Ірані зареєстровано понад 5,86 мільйона випадків інфікування й понад 125 000 смертей. При цьому влада визнала, що реальне число смертей від коронавірусу в країні, ймовірно, набагато вище.

Через 20 місяців суворого локдауна. Країна Середнього Сходу відкривається для туристів

Фото: Архітектура Ірану (unsplash.com/iman-soleimany-zadeh)

Кількість щоденних випадків COVID в Ірані за останні тижні знизилася після піку у серпні. У вересні міністр культурної спадщини, туризму та ремесел Эззатолла Заргами оголосив, що за указом президента видача туристичних віз і потік іноземних туристів, які перетинають наземні й повітряні кордони будуть відновлені.

На цю мить в Ірані близько 51,1 мільйона осіб отримали першу дозу вакцини проти коронавірусу. 30,1 мільйона осіб пройшли повну вакцинацію (з 83-мільйонного населення країни).

Чи можна сьогодні їхати в Іран з України

Згідно з даними інтерактивної карти українського МЗС, оновленим 5 жовтня цього року, в'їзд громадянам України станом на сьогодні дозволений. При цьому в'їзд залишається візовим.

"Але можливість оформлення візи в міжнародних аеропортах Ірану припинена у зв'язку з введеними в Ірані заходами щодо боротьби з коронавірусною інфекцією",- уточнюється на сайті.

Водночас на сайті Visit Ukraine відзначають, що електронні візи в Іран можна отримати перед вильотом за посиланням.

"При перетині кордону особи повинні надати дані на стан здоров'я (заповнюється на місці) і довідку про негативний ПЛР-тест на COVIID. Довідка повинна бути оформлена англійською мовою і видана в іноземній державі не пізніше 96 годин до моменту прибуття в Іран", — пояснюють у Visit Ukraine.

Через 20 місяців суворого локдауна. Країна Середнього Сходу відкривається для туристів

Фото: Тегеран, столиця Ірану (unsplash.com/sajad-nori)

У разі відсутності довідки іноземцям буде відмовлено у в'їзді в Іран, а громадяни цієї країни повинні пройти обов'язкову 14-денну самоізоляцію, попереджають на сайті.

Також Іран не дозволяє в'їзд при наявності сертифікатів про вакцинацію (в смартфоні або паперових) або довідки від одужання від COVID.

Раніше стало відомо, коли туристів почнуть пускати на Балі та хто зможе потрапити на курортний острів.

Також повідомлялося, що перші чартерні рейси на Сейшели з України плануються ближче до Нового року.

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