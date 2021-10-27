Туристи бояться летіти. Восени продажі турів за популярними напрямками різко знизилися: в чому причина

У туркомпаніях змушені коригувати польотні програми

Подорожі на популярні курорти за кордоном знову опинилися під загрозою. Після тріумфального літнього сезону туристичні компанії почали втрачати продажі.

Основною причиною відмов від туру напередодні вильоту в жовтні стали несподівані позитивні результати тестів на COVID і захворюваність, повідомляють у профільному виданні Turprofi.com.ua.

При цьому в останні дні туристи також менше цікавляться путівками. Представники туристичного бізнесу зазначають: продажі турів до Туреччини та Єгипту почали "просідати" навіть напередодні шкільних канікул – традиційно популярному періоду для міні-відпусток. Через зниження попиту туроператорам доводиться коригувати польотні програми.

У чому причина ситуації з турами і що робити з путівкою, якщо турист не може летіти через COVID - в матеріалі РБК-Україна.

"Туристи хворіють, а страховка не спрацьовує"

Експерти туристичного ринку відзначають: у зниження попиту і продажів є дві причини. Перша - сезонність, друга - страх перед COVID.

"Але відмовитися від поїздки, якщо ти вже забронював тур і викупив все, не можна. Є чіткі штрафи. Тим більше, зараз немає глибини продажів: люди бронюють тури за короткий проміжок часу, який вже відразу штрафний. Зате у нас в разі COVID реально працює страховка від невиїзду", - розповіла співзасновник туроператора TPG Олена Бойко.

Фото: Туристи змушені відмовлятися від поїздок в останній момент через COVID (pixabay.com)

Хоча страховка від невиліту є в складі більшості турів, скористатися нею в разі захворювання виходить не у всіх туристів.

"Страховка від невиліту не завжди спрацьовує. У кожного випадку є свої нюанси, є безліч обмежень і застережень. Ясно, що страхові хочуть мінімізувати витрати, скрізь свої вимоги до пакету документів - людям не завжди просто розібратися", - пояснює керівник мережі туристичних агентств "Поїхали з нами" Олег Кулик.

Експерти відзначають: туристи хворіють у кожного туроператора, а останнім часом кількість хворих ще й зростає.

"Навіть серед наших клієнтів нещодавно захворіла одна сім'я. Але сказати, що COVID масово косить туристів, я не можу", - зазначає директор туроператора "Аполло-тур" Андрій Демура.

На його думку, просідання попиту - закономірне явище після сплеску бронювань на Покрову.

"Нещодавно всі виїжджали на свята. Буквально до кінця минулого тижня у нас були практично рекордні для цього періоду часу продажі. І тільки з понеділка, 18 жовтня, почався спад — зазвичай після пікових дат так і буває", – пояснює тенденцію фахівець.

Фото: Відпочинок у Туреччині (booking.com)

Відмовні тури продають із величезними знижками

Основна маса турів з України в даний час припадає на два напрямки – Туреччину і Єгипет. Ціни за тижневий відпочинок в Туреччині стартують від 190 євро, а в Єгипті — від 210 доларів, відзначають у виданні.

Тим часом, в обидві країни для в'їзду потрібно пред'являти документ про вакцинацію або негативний результат ПЛР-тесту, зроблений за 71 години до в'їзду. У Туреччині є ще варіант в'їжджати з негативним експрес-тестом за 48 годин. Фактично у туристів після отримання позитивного результату тесту у когось із сім'ї до вильоту залишається не більше двох-трьох діб.

Щоб компенсувати хоча б частину сплаченої за путівку суми, не чекаючи компенсації від страхової компанії, туристи або турагенти намагаються продати тури як "відмовні". Таких путівок з великими знижками і датами вильоту в найближчі два дні до туру - з кожним днем все більше у відповідних групах в соцмережах.

Фото: Відпочинок у Шарм-ель-Шейху (booking.com)

Наприклад, в групі Facebook "Відмовні тури" чимало оголошень, в яких пропонують викупити путівки за суттєво зниженими цінами.

"Терміново! Відмовний тур в Єгипет (Шарм). Відмінний п'ятизірковий готель, перша лінія, номерний фонд, харчування, розваги. Ціна значно знижена. Ціна продажу - 26000 гривень з 38 000 гривень. Готель "в стопі", на рейсах місць немає", - написали в групі про путівку за день до вильоту.

У багатьох оголошень з термінового продажу турів в тексті вказана причина "відмови": "Продаю тур батьків. Захворіли", "У туриста ковід", "Виручайте. Захворіла дитина", "Туристи серйозно захворіли, не можуть летіти".

Нагадаємо, ми писали, що в жовтні на Шрі-Ланці почався туристичний бум.

Також ми розповідали, який курорт Єгипту назвали найбезпечнішим для туристів.