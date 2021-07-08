Від 400 євро за двох: після хвилі подорожчання путівки до Туреччини знову знижуються в ціні

У розпал сезону відпусток до турецького середземноморського міста Анталія прибуває все більше іноземних туристів.

Попит зростає через фактор сезонності й завдяки зняттю обмежень на поїздки. Так, відразу два важливих для Туреччини ринки - Німеччина і Франція - минулого місяця виключили країну зі списків держав з високим рівнем ризику по захворюваності COVID, повідомляє видання Daily Sabah.

За даними, оприлюдненими аеропортом Анталії в кінці червня, південна турецька провінція прийняла майже 1,5 мільйона іноземних гостей з січня по червень цього року: тільки в червні в регіон прибуло понад 721 000 туристів.

Повідомляється, що українські туристи залишаються в лідерах серед країн, з яких прибували на відпочинок до Анталії в першому півріччі 2021-го. З України за цей час в регіон приїхало 417 493 людини.

Поява чартерів з Росії викликала зростання цін

З 22 червня до Туреччини з Росії після тривалих дипломатичних переговорів поновили чартерну польотну програму.

"Скасування Москвою двомісячної заборони на польоти до Туреччини спровокувало хвилю прибуттів туристів. Літаки, які прибувають в південну провінцію з 22 червня, всього за один тиждень доставили на курорти понад 110 000 росіян",- повідомляє Daily Sabah.

В результаті такого рішення, Росія швидко вийшла на друге місце за кількістю відвідувачів Анталії після українців (406 562 туристи прибуло з Росії за 6 місяців). На третьому місці - Німеччина (198 835 осіб).

Фото: Туристи на вулицях Анталії (unsplash.com/suleyman-uguz)

Новина про повторне поновлення програми чартерів для росіян спровокувала в Україні активні дискусії про стрімке зростання цін на путівки. РБК-Україна раніше повідомляло, як підвищувалися ціни на тури у червні.

"22 червня РФ відновлює польоти до Туреччини. На цьому бюджетні тури закінчилися", - зазначала на своїй сторінці у Facebook керівник одного з туристичних агентств Анна Шевчук-Барабаш.

Деякі турагенти й самі туристи повідомляли, що тури в цей період дорожчали на 10-15% за ніч. Інші фахівці ринку називали й інші цифри. За їхніми даними, можна було помітити й подорожчання путівок на 20% буквально за день. Зростання вартості торкнулося як преміальних, "середніх" так і економ-турів, вплинувши на всі пропоновані формати відпочинку в країні.

"Побачивши турецькі ціни, туристи летіли в Єгипет і Грецію"

Новина про те, що Росія знову пускатиме своїх туристів до Туреччини, з'явилася за кілька днів до офіційної дати відновлення чартерного повітряного сполучення, говорить РБК-Україна Андрій Демура, директор туристичної компанії "Аполло Тур". Після цього дійсно спостерігалося істотне зростання цін, що тривало близько двох тижнів, пояснює він.

"Але близько тижня тому, починаючи приблизно з 1 липня, пішла зворотна тенденція - ціни почали знову знижуватися. В результаті вартість путівок досить швидко повернулася до своїх звичайних значень", - говорить фахівець.

Такі стрімкі стрибки в цінах він пояснює тим, що напередодні приїзду росіян вони були підняті занадто кардинально, і були явно завищені, виростаючи на 20-30% буквально за кілька днів.

Фото: Після різкого підвищення цін, вартість путівок швидко повернулася до звичних показників (unsplash.com/desert-morocco-adventure)

"Через подорожчання відразу ж став спостерігатися відтік туристів з українського ринку. Люди стали вибирати інші альтернативні напрямки. Пішов відтік по бронюваннях. Наприклад, туристи з Києва збиралися купувати тур до Туреччини, побачили, що їх тур подорожчав на 20%, не хочуть його бронювати за підвищеною ціною. Відповідно, побачивши турецькі ціни, полетіли в Єгипет, Грецію, Албанію або Чорногорію. Через різкий стрибок відбулося падіння попиту. Що в підсумку призвело до зниження цін до прийнятного рівня: зіграли роль звичайні економічні закони",- пояснює керівник компанії.

На його думку, падіння цін - додатковий аргумент, щоб знову розглядати варіанти відпочинку в Туреччині в липні й серпні.

"Попит знову відновився. Купують путівки Туреччину знову активно",- констатує Андрій Демура.

Які напрямки вибирали у якості альтернативи

РБК-Україна раніше писало, що замість "дорогої" Туреччини українці стали бронювати більше путівок на Балкани - до Хорватії, Чорногорії, Албанії. За цими напрямками фіксувалася зворотна тенденція - кількість польотних програм розширювалася, а ціни на тури знижувалися. Вартість відпочинку стала нижчою і через прагнення авіакомпаній заповнити місця в літаках.

Наприклад, директор компанії директор "Adria Hit Group" Володимир Швець заявляв, що в Хорватію було заявлено занадто багато рейсів.

Фото: Хорватія стала одним з напрямків, які обирали українці замість Туреччини у червні (unsplash.com/morgan-ohoBiu7)

"Надлишок пропозиції при недешевому товарі змушує туроператорів "горіти", однак зменшити кількість рейсів без збитків не дозволяють контракти з авіакомпаніями",- говорив він.

За словами фахівця, туроператори ставили борти з меншою кількістю місць, але істотної ролі це не зіграло — вильоти по цьому напрямку все одно необхідно "проріджувати".

"Тури в Хорватію "горять", доводиться розпродавати задешево. У серпні багато готелів можуть бути зайняті європейцями, які там активно відпочивають, і літаки з України полетять до Хорватії напівпорожніми", – прогнозує експерт.

Скільки коштують Тури в Туреччину в липні

Ми переглянули вартість путівок на відпочинок в Туреччині від провідних туристичних компаній у другій половині липня і вибрали найвигідніші ціни.

Варто зауважити, ціни дійсно знизилися: тижневий відпочинок на Середземному морі цілком реально провести за ціною в 15 тисяч гривень на двох.

Приміром, у мережі турагентств "Поїхали з нами" вартість туру з прямим перельотом з Києва до Кемера становить 13 829 гривень на двох. Тип харчування - "все включено". Готель-4*. У цієї ж компанії путівка на курорт Бельдібі з прямим перельотом з Києва на 7 ночей пропонується за ціною 15 423 гривні замість 18 353. Тип харчування - "все включено". Готель-4*.

Компанія "Пілігрим" має турами приблизно в такій самі ціновій категорії. Наприклад, путівка на 6 ночей в Белек пропонується за 16 229 гривень за двох. Тип харчування - "все включено". Готель-4*. Тур на двох в п'ятизірковий готель Кемера, також з типом харчування "все включено", продають за 19 407 гривень на двох.

Фото: Бюджетний відпочинок в Туреччині знову доступний українським туристам (unsplash.com/dragana-novoselska)

Ще більш вигідні пропозиції - у Farvater Travel. Путівка на 7 ночей в Аланью для двох обійдеться в 11 969 гривень. Харчування - "все включено". Готель - 3*. Відпочинок у тризірковому готелі на 8 ночей за двох на курорті Сіде коштує 13 781 гривню з прямим перельотом з Києва.

Coral Travel пропонує кілька путівок за промо-цінами. Так, тур на двох з харчуванням "все включено" в 3* готелі Аланії на 7 ночей можна купити за 14 980 гривень, а в п'ятизірковий готель Анталії на 7 ночей - за 15 914 гривень.

Варто врахувати: для в'їзду в Туреччину потрібен ПЛР-тест, який треба здати на 72 годин до вильоту. Замість ПЛР-тесту також приймають експрес-тест на антиген до SARS-CoV-2. Його треба здати за 48 годин до вильоту. Замість тестів також підійде довідка про повний курс вакцинації або довідка про те, що турист переніс COVID протягом останніх 6 місяців.

Нагадаємо, раніше туристам повідомили важливі деталі про відпочинок у Єгипті влітку.

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