У пошуках комфорту: як відпочити в Греції влітку після відкриття кордонів

Фото: Відпочинок на Криті у 2021 році (надано РБК-Україна / Daios Hotels)

Які можливості для преміальної відпустки можна знайти на Криті

Відпочинок у Греції нарешті став доступний українським туристам після тривалого закриття кордонів. Починаючи з 14 травня, в'їзд в країну був дозволений в новому сезоні при дотриманні однієї з умов:

- довідки про негативний ПЛР-тест (не раніше 72 годин до поїздки);

- сертифікату про повну вакцинацію;

- тесту на антиген (не раніше 48 годин до поїздки);

- довідки про перенесену хворобу COVID.

Також на сайті необхідно заповнити спеціальну форму-бланк локації пасажира за 24 години до перетину кордону.

Які можливості відпочинку надає Греція у цьому сезоні - в матеріалі РБК-Україна, підготовленого за підсумками прес-туру, організованого туристичною компанією "Загорье".

Курорт Елунда: регіон делюкс-готелів та "нешаблонна" Греція

Традиційно одна з найпопулярніших локацій для відпочинку українців у Греції - острів Крит. Це найбільший острів країни та п'ятий за величиною у Середземному морі, який займає площу у 8,261 квадратний кілометр.

Прибуваючи на Крит, стає зрозуміло, що острів дійсно дуже великий. І щоб не помилитися у виборі локації для відпочинку, варто орієнтуватися в тому, які готелі пропонують справжню якість та комфорт. Де шукати такий відпочинок на Криті?

Вибрати не так просто, як може здатися на перший погляд. Річ у тому, що основні готелі на Криті, як і на інших островах Греції, були побудовані досить давно: в 50-60 роках 20 століття. Тоді споруджували по-іншому, женучись за відповідністю з "класичним" уявленням про архітектуру Греції.

В результаті з'явилося безліч готелів-білих будиночків з синіми віконцями, де були маленькі ванні кімнати й не дуже комфортні спальні. Сьогодні це щось схоже стилізованим" під старовину" готелям в Україні, замість сучасних.

Фото: Елунда - співтовариство у Греції, в східній частині острова Крит (wikipedia.org)

На схід від аеропорту Іракліон розташований курортний регіон Елунда: саме тут найбільше можливостей для преміального відпочинку. Тут сконцентровані практично всі делюкс-готелі острова.

Елунда - точно ваш вибір, якщо ви шукаєте готелі іншої філософії, де надають сервіс за новими стандартами. Якщо ж хочете побачити не "картинну" і "шаблонну" Грецію, вам варто планувати відпочинок в цих локаціях. Якщо раніше існувала думка про те, що в Греції повністю відсутній luxury-сервіс і luxury-відпочинок, то в цьому регіоні можна переконатися у зворотному.

Фото: Озеро Вулізмені в центрі міста Агіос-Ніколаос (wikipedia.org)

Курорт Елунда розташований недалеко від містечка Агіос Ніколаос. Це колишнє рибальське село на місці давньогрецького порту Олус, яке перетворили на престижний і фешенебельний курорт. Лагуна захищає від суворих хвиль, а море тут спокійне і тепле.

Пляж у власній бухті: як вибрати преміальний готель

Перерахуємо кілька факторів, які допоможуть визначитися з місцем відпочинку в цьому курортному регіоні.

На відміну від більшості досить старих готелів Криту, курортний готель Daios Cove Luxury Resort&Villas відкрили у 2010 році за сучасними вимогами 21 століття. Тут площа стандартного номера - 50 квадратних метрів - найбільша нинішнім стандартам готелів Греції. Готель має у своєму розпорядженні приватні вілли та 290 номерів, а 165 з них - з індивідуальними басейнами, в які щоденно транспортується морська вода.

Фото: В Елунді на Криті сконцентровані преміальні готелі (надане РБК-Україна/Daios Hotels)

Це найбільша кількість басейнів в готельних номерах в Європі. До слова, і саме будівництво готелю стало однією з найбільш значущих готельних інвестицій Греції за десятиліття: на будівництво було витрачено 120 мільйонів євро.

Які ще фактори допоможуть зрозуміти, що вам варто вибрати преміальний відпочинок?

Багато в чому комфорт визначає те, хто саме відпочиває з вами в готелі. Вибирайте готель, де гості не прагнуть показати свій статус. Варто вибирати космополітичний готель, орієнтований на різні ринки.

Daios Cove Luxury Resort&Villas - один з готелів, який сповідує принцип демократичності та свободи вибору клієнта. Залежно від сезону, свят та інших особливостей, тут відпочиває багато французів, німців, ізраїльтян, гостей з країн СНД.

Фото: У курортному готелі варто звернути увагу на безпеку пляжів і кількість басейнів (надане РБК-Україна / Daios Hotels)

Другий фактор, на який варто звернути увагу - безпека пляжів. Зверніть увагу на те, чи є у готелю інфраструктура, орієнтована на сімейний відпочинок.

Наприклад, вищезгаданий курортний готель має власну бухту. До того, як її повністю викупили, тут були тільки скелі. Все, що тут є сьогодні, буквально висічено в кам'яній породі вручну. Море тут не таке шумне, як у південній частині Криту: на тамтешні курорти постійно додають пісок, який привозять танкерами. Але він змивається дуже швидко - буквально за 3-4 дні. Та у готелях, розташованих в бухтах, таких хвилі просто не буває.

Фото: Розміщення готелю в бухті дозволяє знизити інтенсивність хвиль і зробити відпочинок безпечним для дітей (надане РБК-Україна/Daios Hotels)

До слова, на території бухти Daios Cove вмонтовані перфоровані бетонні блоки, які весь час допомагають намивати пісок. Вони розташовані на глибині близько 3 метрів, тому абсолютно не заважають плавати.

Варто звернути на таку особливість тим, хто планує відпочинок з дітьми: подібні пляжі вважаються одними з найбезпечніших на всьому острові. До слова, тут тільки вода і пісок: ніяких водоростей і камінчиків.

Третій фактор при виборі преміального готелю, про який не варто забувати - доступність басейнів і зон відпочинку. У більш ніж 160 номерах Daios Cove обладнані власні з морською водою і підігрівом. У басейнах - морська вода, яка доставляється прямо з моря, а самі басейни регулярно очищаються.

Фото: Концепція харчування Residents' club (надано РБК-Україна/Daios Hotels)

Ще один важливий момент, який варто взяти до уваги - концепція харчування. У тутешньому готелі її називають Residents' club: ніяких натяків на all inclusive.

Формат має свої відмінності. Він включає:

- харчування (обід і вечеря) у всіх ресторанах щодня;

- безкоштовний вибір страв по à la carte меню (меню з трьох страв, включаючи закуски, основне блюдо і десерт на людину);

- певні напої та фірмові коктейлі в барах;

- одна пляшка вина з відмінної винної карти за кожним обідом і вечерею, морозиво;

- прохолодні напої та свіжовичавлені соки для дітей в барах на пляжі й біля басейну;

- безкоштовне 24-годинне обслуговування номера.

Фото: Відпочинок на Криті (надано РБК-Україна/Daios Hotels)

Важливо, щоб формат харчування включав дитяче меню: тоді ви не будете хвилюватися про те, що за харчування дитини ви понесете додаткові витрати. Варто дізнатися, що включено і в меню для дорослих, як представлені коктейльна і винна карти.

У Daios Cove також широко представлене меню well being, яке відповідає ідеям здорового харчування. Добре також, якщо шеф-кухарі обраного вами готелю постійно вдосконалюють свою майстерність. Наприклад, шефи Daios Cove - постійні учасники стажувань в ресторанах Франції.

Зверніть увагу не тільки на розважальну програму, але і на те, в якому форматі вона представлена. Ніяких слів в стилі "анімація". Це скоріше "дозвілля" гостей, а майстер-класи - це "кулінарні подорожі".

Якщо ви - в пошуках саме такого готелю, фахівці української туристичної компанії "Загорье" запропонують вам комплекс послуг з підбору місця відпочинку за найбільш оптимальними і вигідними умовами.

Широкий вибір турів, авторських екскурсійних програм і можливості для преміальної відпустки - те, що вам потрібно, якщо ви хочете відкрити для себе Грецію з її найкращого боку.

Відпочинок у Греції під час пандемії: що потрібно знати

Минулого року відпочинок у Греції був обмежений для українських туристів: країна для наших мандрівників не відкривалася. За цей час місцеві готелі зазнали безліч змін: хтось і зовсім закрився, а інші впровадили протоколи безпеки проти COVID.

До державних стандартів ISO, яким мають відповідати готелі, додали також стандарти щодо боротьби з коронавірусом за стандартами ЄС.

Фото: Робота готелів під час пандемії значно змінилася, але обмеження поступово знімаються (надано РБК-Україна/Daios Hotels)

У Daios Cove Luxury Resort & Villas регулярно проводять тренінги щодо нових правил під час пандемії, а весь готель суворо відповідає всім вимогам: від наявності санітайзерів (вони тут буквально на кожному розі) до нових критеріїв з прибирання приміщень.

Цікаво, що готельний номер сьогодні не можна прибирати відразу після того, як з нього виселився гість: для цього спочатку має пройти кілька годин. До слова, якщо ви забули маску, прийшовши на сніданок, обід або вечерю, не варто хвилюватися: персонал відразу ж дасть вам нову.

Фото: Мальовничі пейзажі та захід сонця у бухті на Криті (надане РБК-Україна/Daios Hotels)

Під час пандемії змінювалися і вимоги до дитячих клубів у готелях: були періоди, коли вони працювали, і були, коли відкривати їх було заборонено. Водночас не надто змінилися умови робот спа-центрів: послуги залишилися колишніми, але прийти туди можна тільки за записом. У спортзалах співробітники готелів відстежують, щоб у приміщенні в один і той самий час займалося не більше чотирьох осіб.

У цьому сезоні поки не дозволяють відкривати криті басейни. Втім, в нових умовах ослаблення карантину для вакцинованих туристів, обмеження влітку 2021 року все більше скасовують.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Греції скасували масочний режим у ресторанах для тих, хто пройшов вакцинацію від COVID.

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