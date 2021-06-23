Літаки повністю заповнені: де відпочивають українці влітку замість "дорогої" Туреччини

Зростає популярність відпочинку на курортах Адріатики

Відпочиноув Чорногорії, Албанії та Хорватії в липні стає хорошою альтернативою путівкам до Туреччини, які здорожчали. Незважаючи на велику кількість рейсів на курортні напрямки Адріатики, авіакомпанії додають нові польотні програми.

Наприклад, авіакомпанія "SkyUp" днями запустила регулярні рейси в три міста Хорватії: Спліт, Пулу і Дубровник. Судячи з розкладу, опублікованого на сайті авіакомпанії, в перші два міста можна буде літати двічі на тиждень, в Дубровник – один раз. Вартість квитків - від 2149 гривень в одну сторону.

Тим часом в цю країну поставлено і так багато вильотів на літо, відзначають експерти. Це означає, що ціни на тури будуть знижуватися, щоб заповнити місця в літаках.

Який зараз попит і вартість відпочинку на курортах балканських країн, фахівці туристичного ринку розповіли профільному виданню Turprofi.com.ua.

"Тури в Хорватію доводиться продавати задешево"

Хорватія в цьому сезоні програє сусіднім курортним країнам через особливості в'їзду. Для поїздки потрібно пред'являти один з таких документів: негативний результат тесту на COVID, сертифікат про вакцинацію, довідку про одужання. Крім того, відпочинок в цій країні традиційно дорожчий, ніж в Чорногорії або Албанії.

Фото: Туристи в Дубровнику (unsplash.com/jonathan chng)

"З Хорватією - складно. Туди заявлено занадто багато вильотів. Надлишок пропозиції при недешевому товарі змушує туроператорів "горіти", однак зменшити кількість рейсів без збитків не дозволяють контракти з авіакомпаніями", - розповів виданню директор "Adria Hit Group" Володимир Швець.

За його словами, туроператори ставили борти з меншою кількістю місць, але суттєвої ролі це не зіграло — вильоти все одно необхідно "проріджувати".

"Тури в Хорватію горять, доводиться розпродувати задешево. У серпні багато готелів можуть бути зайняті європейцями, які там активно відпочивають, і літаки з України полетять до Хорватії напівпорожніми", – прогнозує експерт.

У готелях Чорногорії вже немає вільних місць

Попит на відпочинок в Чорногорії влітку залишається на високому рівні. При цьому українці є основними туристами на курортах цієї країни, кажуть експерти. Інтерес до напрямку почав зростати ще більше з подорожчанням Туреччини.

"Попит на Чорногорію стабільний, незважаючи на велику кількість перельотів. Їх так багато, що я навіть загубився: з усієї України летить, напевно, рейсів 50 на тиждень. При цьому літаки забиті битком, особливо на свята", - зазначив Володимир Швець.

За його словами, масовий потік туристів в цю країну забезпечує саме Україна. Це пов'язано з тим, що Чорногорія не увійшла до списку безпечних країн для громадян ЄС, а з Росії та Білорусі туристи не можуть приїхати.

"Але ціни будуть рости і до початку спекотного сезону в липні ми будемо спостерігати ціновий перепад, який може негативно вплинути на попит. Втім, він швидко відновиться. На тлі Туреччини, яка здорожчала, інші відкриті країни стають більш привабливими, так що плюсів все одно більше, ніж мінусів", - додав він.

Зараз в Чорногорії закінчуються акції, які на початку сезону пропонували відпочинок за низькою ціною. При цьому кращі готелі вже повністю заброньовані на липень, а деякі – і на серпень.

Фото: Відпочинок на курорті в Чорногорії (booking.com)

Зростає попит на Грецію та Албанію

Популярна серед українських туристів також Албанія, в яку можна їхати без тестів і карантину. За інформацією Володимира Швеця, за цим напрямком поставлено багато рейсів і пропозицій, місця в літаках добре заповнюються.

При цьому зростає попит і на новий напрямок в цьому сезоні - Грецію, яка завжди конкурувала з Хорватією завдяки більшій кількості дешевих готелів, і на Кіпр.

"Продажі в Грецію йдуть добре. Особливо після того, як подорожчала Туреччина. На Кіпр менше бронювань, ніж хотілося б - люди бояться повторних тестів. Але інтерес все одно дуже пристойний", - зазначила співзасновник туроператора "TPG" Олена Бойко.

Незважаючи на високий попит на відпочинок в цих країнах, він не перевищує 10% відсотків усіх продажів. На першому місці за уподобаннями залишається Туреччина, відзначають турагенти.

"У нас по Греції, Кіпру і Чорногорії продажі поодинокі. Люди хочуть all inclusive", - пояснює керівник туристичної компанії "Арріва" Надія Черняк.

Фото: Море в Албанії (unsplash.com/gjoko strezoski)

Тижневий відпочинок для двох в доступних країнах, за даними видання, на найближчі дати коштує в межах таких сум:

- в Хорватії - від 580 євро;

- в Чорногорії - від 470 євро;

- в Албанії - від 378 Євро;

- у Греції - від 450 Євро;

- на Кіпрі - від 500 євро.

До слова, тільки в Албанію і Чорногорію можна їхати на відпочинок без тестів на COVID.

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