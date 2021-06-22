"Ціни ростуть на 20% за день": названа причина стрімкого подорожчання відпочинку в Туреччині

Турагенти радять не зволікати з покупкою путівок

Туристичний сезон в Туреччині набирає обертів - на курортах країни незабаром додасться туристів. З 22 червня Росія відновлює авіасполучення в цьому напрямку, яке було призупинено з 15 квітня. В цей день тільки в Анталію прибудуть 12 тисяч росіян.

З 1 липня в Туреччині також пом'якшують карантинні обмеження: буде повністю скасовано комендантську годину, заходи з музикою можна буде проводити до 24:00. В силі залишається HES-код здоров'я для місцевих і туристів. Також до 30 червня продовжує діяти вимога для українських туристів пред'являти ПЛР-тест при в'їзді в країну.

У туристичних компаніях вже відзначили зростання цін на відпочинок в Туреччині і попереджають туристів: на "гарячі" пропозиції в цьому сезоні не варто розраховувати. Як дорожчають тури - в матеріалі.

"Бюджетні тури закінчилися"

У туристичних компаніях почалася гаряча пора. Після новини про відновлення туристичного потоку з Росії і стрімкого подорожчання турів у туроператорів, туристичні агенти попереджають туристів: ціни продовжать зростати.

Фото: курортне місто Аланья (pixabay.com)

"22 червня РФ відновлює польоти до Туреччини. На цьому бюджетні тури закінчилися", - написала на сторінці у Facebook керівник одного з туристичних агентств Анна Шевчук-Барабаш.

У коментарях її колеги пишуть, що після цієї новини ціни зросли буквально на одну ніч.

"За ніч на 10% ціна піднялася на вчорашню добірку туристам", - пише турагент з Одеси Ольга Джикурашвілі.

Турагент з Харкова зазначила, що економ-тури вже подорожчали на 5 тисяч гривень.

Фото: Узбережжя в Туреччині (booking.com)

На запитання туристів, чи зростатимуть ціни через відкриття кордонів для росіян керівник турагенства з Дніпра Юлія Гуслиста відповіла в Instagram.

"Ціни ростуть і будуть рости, тому що попит дуже великий. За останні два дні дуже помітне зростання цін на Туреччину і Грецію. Наприклад, в п'ятницю 18 червня забронювали Туреччину за 42000, а в понеділок 21 червня тур коштує вже 62 тисячі", - написала турагент.

Вона порадила не зволікати з планами на відпочинок влітку, тому що буде не тільки зростання цін, але і 100% заповнюваність готелів.

"Зазвичай я не кваплю туристів і даю час на подумати. Але все в цьому сезоні незвично. Палаюче-гарячі дуже недорогі тури залишилися в травні. Ціни ростуть зі швидкістю 20% на день, і всі вчорашні підбори стали неактуальними", - пише на сторінці у Facebook керівник туристичного агентства з Миколаєва "Sun Dali" Марія Степаненко.

Вона зазначає: найправильніший алгоритм бронювання туру зараз приходити в офіс відразу з паспортами, грошима і в рішучому настрої.

"Саме такий понеділок був сьогодні: бронювали на швидкість, радіючи, що ціна підвищилася вже після того, як натиснули кнопку "ок", - поділилася фахівець.

Фото: Туристична локація в Каппадокії (booking.com)

Вільних номерів у деяких готелях вже немає

Як дорожчають тури до Туреччини, помічають і туристи. Киянка Олена Бойко придбала тур на перший тиждень липня тиждень у Фетхіє у 3-зірковий готель з харчуванням "сніданки" за 400 євро за одного.

"Не збираюся проводити дні на пляжі або біля басейну, хочеться більше подорожувати в околицях. Купувала путівку за місяць до відпуски і побоювалася пізніше побачити, скільки переплатила у порівнянні з гарячою ціною за кілька днів до вильоту", - розповіла вона РБК-Україна.

Однак після новини про відновлення турпотоку з Росії туристка перевірила вартість туру онлайн - на цих вихідних ціна підвищилася більше, ніж на 50 євро.

"Вже сьогодні готель на стопі на сайті туроператора, а на сайті booking.com вільних номерів на мої дати немає", - ділиться вона.

Фото: У деяких готелях немає вільних місць (pixabay.com)

Скільки коштує відпочинок в Туреччині на початку липня

Ми перевірили вартість тижневого відпочинку для двох з авіаперельотом і страховкою при розміщенні в готелях з харчуванням "все включено" у провідних туристичних компаній на дати з по 4 по 11 липня і вибрали найнижчі ціни.

У компанії "Farvater" в 3* готелі в Кемері можна провести тиждень за ціною від 15597 гривень з вильотом 7 липня (тиждень тому найдешевші тури були від 11514 гривень), в 4* в Кемері можна відпочити за ціною від 17281 гривню з вильотом 4 липня (було на 3 тисячі гривень дешевше), в 5* готелі в Аланьї можна провести відпустку за ціною від 20408 гривень з вильотом 7 липня.

Фото: Відпочинок на курорті Фетхіє (booking.com)

У мережі туристичних агентств "Поїхали з нами" на початку липня можна відпочити за ціною від 16393 гривень в 3* в Кемері і на 1 тисячу гривень дорожче в Аланії з вильотом 7 липня, в 4* - від 17 тисяч гривень. А в 5 * готелях на проживання варто розраховувати від 27723 гривень в Аланьї з вильотом 5 липня і від 30,5 тисяч гривень – у Кемері. На деякі 5 * готелі в Аланьї зараз можна отримати знижки 5-15%, але вартість туру на двох все одно буде від 30 тисяч гривень.

Нагадаємо, ми писали, що в турецькі готелі масово поселяють "таємних гостей" і що це означає для туристів.

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