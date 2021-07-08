От 400 евро за двоих: после волны подорожания путевки в Турцию снова снижаются в цене

В разгар сезона отпусков в турецкий средиземноморский город Анталия прибывает все больше иностранных туристов.

Спрос растет из-за фактора сезонности и благодаря снятию ограничений на поездки. Так, сразу два важных для Турции рынка - Германия и Франция - в прошлом месяце исключили страну из списков государств с высоким уровнем риска по заболеваемости COVID, сообщает издание Daily Sabah.

По данным, обнародованным аэропортом Анталии в конце июня, южная турецкая провинция приняла почти 1,5 миллиона иностранных гостей с января по июнь этого года: только в июне в регион прибыло более 721 000 туристов.

Сообщается, что украинские туристы остаются в лидерах среди стран, из которых прибывали на отдых в Анталию в первом полугодии 2021-го. Из Украины за это время в регион приехало 417 493 человека.

Появление чартеров из России вызвало рост цен

С 22 июня в Турцию из России после продолжительных переговоров возобновили чартерную полетную программу.

"Отмена Москвой двухмесячного запрета на полеты в Турцию спровоцировала волну прибытий туристов. Самолеты, которые прибывают в южную провинцию с 22 июня, всего за одну неделю доставили на курорты более 110 000 россиян", — сообщает Daily Sabah.

В результате такого решения, Россия быстро вышла на второе место по числу посетителей Анталии после украинцев (406 562 туриста прибыло из России за 6 месяцев). На третьем месте - Германия (198 835 человек).

Фото: Туристы на улицах Анталии (unsplash.com/suleyman-uguz)

Новость о повторном возобновлении программы чартеров для россиян спровоцировала в Украине активные дискуссии о стремительном росте цен на путевки. РБК-Украина ранее сообщало, как повышались цены на туры в июне.

"22 июня РФ возобновляет полеты в Турцию. На этом бюджетные туры закончились", — отмечала на своей странице в Facebook руководитель одного из туристических агентств Анна Шевчук-Барабаш.

Некоторые турагенты и сами туристы сообщали, что туры в этот период дорожали на 10-15% за ночь. Другие специалисты рынка называли и другие цифры. По их данным, можно было заметить и подорожание путевок на 20% буквально за день. Рост стоимости коснулся как премиальных, "средних" так и эконом-туров, повлияв на все предлагаемые форматы отдыха в стране.

"Увидев турецкие цены, туристы летели в Египет и Грецию"

Новость о том, что Россия снова будет пускать своих туристов в Турцию, появилась за несколько дней до официальной даты возобновления чартерного воздушного сообщения, говорит РБК-Украина Андрей Демура, директор туристической компании "Аполло Тур". После этого действительно наблюдался существенный рост цен, продолжавшийся около двух недель, поясняет он.

"Но около недели назад, начиная примерно с 1 июля, пошла обратная тенденция - цены начали снова снижаться. В результате стоимость путевок довольно быстро вернулась к своим обычным значениям", — говорит специалист.

Такие стремительные скачки в ценах он объясняет тем, что накануне приезда россиян они были подняты слишком кардинально, и были явно завышены, вырастая на 20-30% буквально за несколько дней.

Фото: После резкого повышения цен, стоимость путевок быстро вернулась к привычным показателям (unsplash.com/desert-morocco-adventure)

"Из-за подорожания сразу же стал наблюдаться отток туристов с украинского рынка. Люди стали выбирать другие альтернативные направления. Пошел отток по бронировкам. К примеру, туристы из Киева собирались покупать тур в Турцию, увидели, что их тур подорожал на 20%, не хотят его бронировать по повышенной цене. Соответственно, увидев турецкие цены, полетели в Египет, Грецию, Албанию или Черногорию. Из-за резкого скачка произошло падение спроса. Что в итоге привело к снижению цен к приемлемому уровню: сыграли роль обычные экономические законы", — поясняет руководитель компании.

По его мнению, падение цен - дополнительный аргумент, чтобы снова рассматривать варианты отдыха в Турции в июле и августе.

"Спрос опять возобновился. Покупают путевки Турцию вновь активно", — констатирует Андрей Демура.

Какие направления выбирали в качестве альтернативы

РБК-Украина ранее писало, что вместо "подорожавшей" Турции украинцы стали бронировать больше путевок на Балканы - в Хорватию, Черногорию, Албанию. По этим направлениям фиксировалась обратная тенденция - количество полетных программ расширялось, а цены на туры снижались. Стоимость отдыха стала ниже и из-за стремления авиакомпаний заполнить места в самолетах.

Например, директор компании директор "Adria Hit Group" Владимир Швец заявлял, что в Хорватию было заявлено слишком много рейсов.

Фото: Хорватия стала одним из направлений, которые выбирали украинцы вместо Турции в июне (unsplash.com/morgan-ohoBiu7)

"Избыток предложения при недешевом товаре заставляет туроператоров "гореть", однако уменьшить количество рейсов без убытков не позволяют контракты с авиакомпаниями", — говорил он.

По словам специалиста, туроператоры ставили борта с меньшим количеством мест, но существенной роли это не сыграло — вылеты по этому направлению все равно необходимо "прореживать".

"Туры в Хорватию "горят", приходится распродавать по дешевке. В августе многие гостиницы могут быть заняты европейцами, которые там активно отдыхают, и самолеты из Украины полетят в Хорватию полупустыми", – прогнозирует эксперт.

Сколько стоят туры в Турцию в июле

Мы просмотрели стоимость путевок на отдых в Турции от ведущих туристических компаний во второй половине июля и выбрали самые выгодные цены.

Стоит заметить, цены действительно снизились: недельный отдых на Средиземном море вполне реально провести по цене в 15 тысяч гривен на двоих.

К примеру, у сети турагентств "Поехали с нами" стоимость тура с прямым перелетом из Киева в Кемер составляет 13 829 гривен на двоих. Тип питания - "все включено". Гостиница - 4*. У этой же компании путевка на курорт Бельдиби с прямым перелетом из Киева на 7 ночей предлагается по цене 15 423 гривны вместо 18 353. Тип питания - "все включено". Гостиница - 4*.

Компания "Пилигрим" располагает турами примерно в такой же ценовой категории. Например, путевка на 6 ночей в Белек предлагается за 16 229 гривен за двоих. Тип питания - "все включено". Гостиница - 4*. Тур на двоих в пятизвездочный отель Кемера, также с типом питания "все включено", продают за 19 407 гривен на двоих.

Фото: Бюджетный отдых в Турции снова доступен украинским туристам (unsplash.com/dragana-novoselska)

Еще более выгодные предложения - у Farvater Travel. Путевка на 7 ночей в Аланью для двоих обойдется в 11 969 гривен. Питание - "все включено". Гостиница - 3*. Отдых в трехзвездочном отеле на 8 ночей за двоих на курорте Сиде стоит 13 781 гривну с прямым перелетом из Киева.

Coral Travel предлагает несколько путевок по промо-ценам. Так, тур на двоих с питанием "все включено" в 3* гостинице Аланьи на 7 ночей можно купить за 14 980 гривен, а в пятизвездочный отель Анталии на 7 ночей - за 15 914 гривен.

Стоит учесть: для въезда в Турцию требуется ПЦР-тест, который надо сдать на 72 часов до вылета. Вместо ПЦР-теста также принимают экспресс-тест на антиген к SARS-CoV-2. Его надо сдать за 48 чесов до вылета. Вместо тестов также подойдет справка о полном курсе вакцинации или справка о том, что турист перенес COVID на протяжении последних 6 месяцев.

Напомним, ранее туристам сообщили важные детали об отдыхе в Египте летом.

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