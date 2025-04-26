10 городов с самыми красивыми домами в мире: вам точно захочется их увидеть

Ищете место, где красота не только в музеях, но и на каждом шагу? Есть города, в которых дома сами по себе - произведения искусства. От старинной готики до футуристических форм - эти места поражают даже тех, кто видел многое.
Какие 10 городов стоит посетить, чтобы увидеть самые красивые дома в мире, рассказывает РБК-Украина.
Есть города и городки, где дома не просто дают крышу над головой, а - настоящие произведения искусства. Здесь каждая улица - как сцена, каждая деталь - как нота в симфонии времени.
От суровых средневековых укреплений до ярких балконов с цветами - эти места хранят историю в камне и краске, в стилях, формах и цветах.
Представляем подборку из десяти самых впечатляющих населённых пунктов, красота которых покорила сердца путешественников со всего мира.
Бывшая столица Мальты, ставшая символом мужества во время Великой осады 1565 года. Биргу - это фортификации, узкие улочки, и необычайная игра света на каменных фасадах, особенно когда город открывается со стороны моря.
Английская идиллия из сказок - поселок Бибери в графстве Глостершир. Каменные коттеджи цвета меда, уютная Арлингтонская улица и атмосфера, которая переносит в мир Толкина.
Итальянские борго - это как винные бокалы на карте Тосканы. Каждый поселок - живая история, в которой архитектура слилась с ландшафтом. Здесь нет однообразия - лишь красота в деталях и забота о сохранении наследия.
Сказочный бельгийский город, который поражает средневековой архитектурой, скрытой в лабиринтах улиц и каналов. В каждом доме - готика, в каждом повороте - дух старины.
Город роз и руин на острове Готланд - Висбю. Мох на стенах, древние остатки стен и цветочные арки создают впечатление путешествия в другое время.
Бело-синий рай в сердце Эгейского моря. Миконос блестит на солнце, как драгоценное украшение, где чистота и изящество местной архитектуры становятся образом жизни.
Британская столица - не только о величии, но и об интимности. Викторианские колонны, тихие сады, элегантная простота - все это формирует архитектурную душу Лондона.
Символ города - Викторианские дома на улице Steiner. После обновления одного из них в 60-х, началась настоящая волна возрождения района, превратив его в визуальную легенду.
В этом карибском городе балконы стали лицом дома. Местные жители соревнуются в красоте украшений, создавая уникальные визуальные истории, оживающие над улицами Старого города.
Французский Эльзас со своим Кольмаром - как путешествие в историю стилей. Готика, барокко, рококо и классика живут здесь бок о бок, особенно в районе Petite Venise, где река отражает фахверковые фасады.
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Для написания этого материала были использованы следующие источники: Википедия, Мандрия, TourGuide, Hochu.ua, Украина Инкогнита, Euroways Ukraine.