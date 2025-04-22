Автопутешествие по Европе: 11 топовых маршрутов, от которых вы будете в восторге

11 интересных маршрутов по Европе на автомобиле (фото: freepik.com)

Путешествия на автомобиле - это не только свобода выбора, но и шанс увидеть Европу совсем по-другому. Если есть авто, свободное время и жажда приключений, спланируй этим летом интересное и насыщенное путешествие по Европе.

РБК-Украина рассказывает, какие маршруты по Европе популярны и могут подарить море впечатлений, а еще - как рассчитать путешествие и на что посмотреть.

Львов - Краков - Прага - Мюнхен - Цюрих - Цюрих

Что смотреть: архитектурная классика Праги, музеи BMW в Мюнхене, озеро Цюрих. Стоит заехать в Бамберг - средневековый город с речными каналами.

Бюджет: около 800 евро на двоих (топливо, ночевки, еда)

Время в пути: 30-35 часов (все путешествие) Озеро Цюрих (фото: Википедия)

Ужгород - Будапешт - Вена - Мюнхен

Что смотреть: термальные купальни Будапешта, роскошная Венская опера, маршруты вдоль Дуная. Можно заехать к озеру Балатон.

Бюджет: около 600 евро на двоих

Время в пути: 25 часов Венская опера (фото: Википедия)

Черновцы - Сучава - Брашов - Бухарест - Констанца

Что смотреть: замок Дракулы в Брашове, старинная архитектура Сучавы, пляжи на Черном море. Не обойти Трансфегерашан - один из самых красивых горных маршрутов в Европе.

Бюджет: от 450 евро

Время в пути: 20-22 часа Замок Дракулы (фото: Википедия)

Киев - Варшава - Берлин - Амстердам

Что смотреть: Дворец культуры в Варшаве, Бранденбургские ворота, музеи и каналы Амстердама. Заезжай в Потсдам - город дворцов.

Бюджет: около 850-900 евро

Время в пути: 35-40 часов Бранденбургские ворота (фото: Википедия)

Одесса - Яссы - Сигишоара - Клуж-Напока - Будапешт

Что смотреть: румынские крепости, карпатские пейзажи, ночная жизнь Будапешта. Стоит заехать в Сибиу - город с глазами на крышах.

Бюджет: 500-600 евро

Время в пути: 25-28 часов Город Сибиу (фото: Википедия)

Киев - Люблин - Варшава - Познань - Прага - Прага

Что посмотреть: университетские города с молодежной атмосферой, готика и богемный дух Праги. Хорошо ехать весной или осенью.

Бюджет: 700-750 евро

Время в пути: 30 часов Город Познань (фото: Википедия)

Львов - Оломоуц - Брно - Вена - Зальцбург - Инсбрук

Что смотреть: австрийские Альпы, классическая музыка в Зальцбурге, старые замки и винные маршруты. Заезжай в Линдерхоф и Нойшванштайн - эти старинные замки имеют волшебную атмосферу.

Бюджет: 700-800 евро

Время в пути: 28-32 часа Город Инсбрук (фото: Википедия)

Киев - Черновцы - Сучава - Клуж - Дебрецен - Будапешт

Что посмотреть: старинные церкви и архитектура, региональные блюда, рынки, исторические центры. Не пропустите соляные копи в Мармароше.

Бюджет: 500-550 евро

Время в пути: 22-25 часов Соляная шахта в Мармароше (фото: Википедия)

Львов - Будапешт - Загреб - Ницца - Марсель - Прованс (Авиньон)

Что посмотреть: пляжи Французской Ривьеры, колорит Прованса, виноградники, старые римские арки и ленивый шик юга Франции.

Бюджет: 950-1100 евро (9-10 дней)

Время в пути: примерно 45 часов

Совет: во Франции трассы платные - заведения в бюджет дополнительно 70-100 евро Город Марсель (фото: Википедия)

Львов - Грац - Любляна - Триест - Милан - озеро Комо

Что посмотреть: зеленая Словения, морской Триест, модный Милан, сказочное озеро Комо - все в одном туре.

Бюджет: 750-850 евро (7-9 дней)

Время в пути: примерно 36 часов

Маршрут: через Венгрию и Словению (безопасный, с хорошими дорогами) Город Милан (фото: Википедия)

Все маршруты пригодны для легковых авто, учтены проверенные пункты пересечения границы. Для путешествия понадобится: зеленая карта, страховка, сертификат о техосмотре и обязательные элементы безопасности (жилет, аптечка и т.д.).

Бюджет в каждом маршруте рассчитан на двух взрослых человек, путешествующих на собственном авто. Он включает:

расходы на топливо (учтен средний расход топлива и расстояние)

проживание в бюджетных отелях/апартаментах (3-4 ночи, средний уровень)

питание (частично самостоятельное, частично в кафе/ресторанах)

входные билеты в популярные места (при необходимости).

Не включено: шопинг, серьезные ремонтные расходы, штрафы, дополнительная страховка, плата за автобаны (некоторые маршруты частично имеют платные участки - например, в Австрии, Польше и Швейцарии), а также экскурсии с гидами.

Вас может заинтересовать:

При подготовке материала были использованы источники: Lonely Planet, TheCultureTrip, официальные сайты городов и регионов, TripSavvy, Rick Steves Europe.