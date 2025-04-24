Эти 6 водоемов в Украине имеют уникальные целебные свойства: куда поехать для оздоровления

Природные источники, соленые озера и минеральные воды Украины издавна славились своими целебными свойствами. Здесь лечат кожу, нервы, органы дыхания, а еще - уставшую голову.

Куда в Украине можно поехать, чтобы поплавать в целебном водоеме, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Mandry.

Подземное озеро Копанского хребта

Где: село Великая Копаня, Виноградовского района, Закарпатская область

Что лечит: бесплодие, помогает родить двойню и тройню

Село на Закарпатье на первый взгляд - не очень примечательное. Но именно там можно увидеть много близнецов, причем как у людей, так и у животных. Этот феномен помог Великой Копани попасть в Книгу рекордов Украины и село получило название - столица близнецов.

Массово близнецы здесь начали рождаться с 1940-х годов, а абсолютный рекорд был оставлен в 2004 году - население села увеличилось сразу на три двойни. Местные жители признаются, что во всем виновато магическое озеро и источник с Копанского хребта.

Мертвое море Кунигунда

Где: Солотвино, Закарпатская область

Что лечит: аллергии и кожные заболевания, нормализация сердечно-сосудистой и нервной системы

Воды в Солотвино по своим целебным свойствам не уступают известному Мертвому морю в Израиле. Берег и дно озера Кунигунды покрыты целебной сульфидной грязью. А погрузившись в соленую воду озера кажется, что ты плаваешь в невесомости, поскольку растворенная в воде соль не дает телу уйти под воду. Озеро Кунигунда (фото: Википедия)

Термальные источники Береговая

Где: Берегово, Закарпатская область

Что лечит: болезни опорно-двигательного аппарата, болезни сердца и сосудистой системы, болезни нервной системы

Источники горячей термальной воды - настоящее сокровище природы, аналогов в мире которых очень мало. С глубины 1,5 метра бьет горячая термальная вода, в состав которой входят и сочетаются натриевые, азотистые, хлорные, углеродные соединения. А еще эта вода обладает сильным бактерицидным действием.

Курорт Сходница

Где: Сходница, Львовская область

Что лечит: солевые диатезы, сахарный диабет, малокровие, урологические проблемы, заболевания желудочно-кишечного тракта

Бальнеологические курорты Сходницы получили название "Украинская Швейцария". Они находятся в живописной долине, где берут свое начало целебные водные источники. В Сходнице есть более 38 источников с минеральной водой и по своему составу часть из них похожа на живую воду "Нафтуся". Термальные бассейны в Берегово (фото: Википедия)

Шаян

Где: Шаян, Закарпатская область

Что лечит: опорно-двигательный аппарат, расстройства пищеварительной, нервной и мочеполовой систем

По легенде, озеро Шаян имеет удивительные целебные свойства и каждый, кто окунется в ее священные воды, выздоравливают от всех болезней. Именно так указано в старинных надписях. Где рассказывается о "Силоамской купальне".

Кроме того, есть еще Шаянские источники, вода из которых имеет минерально-лечебный состав. И эта вода действительно помогает многим людям бороться с проблемами.

Радоновые источники в Винницкой области

Где: Хмельник, Винницкой области

Что лечит: заболевания опорно-двигательного аппарата, артриты, заболевания нервной системы с болевым синдромом, эндокринологические нарушения, псориаз, аутоиммунные заболевания.

Радоновые источники уже на протяжении полувека используют в лечебных целях. Основное направление - специальные радоновые ванны и бассейны. Также такую воду пьют при заболеваниях желудочно-кишечного тракта.

Радоновая вода обладает мягким обезболивающим и успокаивающим действием. Сюда едут с болями в суставах, после инсультов, при хроническом стрессе. Силоамская купальня, Шаян (фото: Википедия)

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