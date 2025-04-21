Не просто туристические локации. Топ-10 мест в Украине, где исполняются все желания
Есть места, где энергия настолько мощная, что даже скептики невольно загадывают желания. В Украине есть десятки таких сакральных локаций. Мы собрали десять самых сильных - проверенных временем, легендами и верой людей. Если вам действительно есть что загадать - поезжайте именно туда.
Какие места в Украине могут исполнить все ваши желания и какие стоит посетить во время путешествия, рассказывает РБК-Украина.
Счастье, любовь, успех, путешествия, даже семейная гармония - это не просто желание, это часть нашей надежды на лучшее. И хотя прагматичный ум может скептически хмыкать, душа продолжает искать места, где мечты материализуются.
В Украине таких локаций хватает - таинственных, красивых и наполненных легендами. Если вам не хватает волшебства для осуществления задуманного - бери на заметку эти десять мест:
Грот Калипсо, Умань
В самом сердце Софиевского парка спрятан грот с вдохновляющей надписью: "Кто несчастлив, пусть станет счастливым...". Здесь советуют коснуться надписи, трижды обойти камень в центре - и мысленно сформулировать желаемое.
Где: Софиевский парк, УманьГрот Калипсо (Источник: Википедия)
Тоннель любви, Клевань
Естественная арка из деревьев, окутавшая старую железную дорогу, давно стала символом влюбленных. Здесь вешают ленты - по одной на каждое пожелание. И говорят, что природа здесь прислушивается.
Где: Клевань, Ровенская областьТоннель любви (Источник: Википедия)
Дерево желаний, Киев
Металлическая скульптура в Крещатом парке, украшенная символами счастья и молодости. Яблочко - для вечной юности, курочка - для богатства. Инструкция прямо на дереве.
Где: Крещатый парк, Киев
Дерево желаний (Источник: IGotoWorld)
Скала плодородия, Буша
В поселении с мощной языческой энергетикой сохранилась скала со старинным рисунком. Считается, что прикосновение к ней помогает женщинам осуществить мечту о материнстве.
Где: Буша, Винницкая областьСкала плодородия (Источник: Мандрия)
Памятник Захер-Мазоху, Львов
Место для самых сокровенных пожеланий. Чтобы они осуществились - нужно обнять писателя сзади и заглянуть в карман... Рукой.
Где: ул. Сербская, Львов
Памятник Захер-Мазоху (Источник: Википедия)
Балкон желаний, Днепр
Говорят, именно здесь Пушкин впервые увидел свою музу Марию Раевскую и загадал желание на взаимность. И оно сбылось. Станьте под балконом - и сформулируйте собственную мечту.
Где: ул. Воскресенская, ДнепрБалкон желаний (Источник: Мандрия)
50-я параллель, Харьков
Памятный знак для путешественников. Чтобы отправиться в путешествие мечты - станьте на люк, закройте глаза и представьте себя в стране мечты.
Где: проспект Науки, Харьков50-я параллель (Источник: Мандрия)
"Девушка с мобилкой", Полтава
Полтавчане убеждены: если принять позу этой скульптуры и мысленно произнести желание, связанное с важным звонком, - он обязательно прозвучит.
Где: возле театра им. Гоголя, Полтава"Девушка с мобилкой" (Источник: Википедия)
Волшебная сумка, Сумы
Монументальная сумка возле колодца - место для самых заветных желаний. Бросьте монетку, погладьте сумку - и ждите чуда.
Где: м. Сумы, центр города
Волшебная сумка (Источник: Википедия)
Галушки власти, Полтава
Если хотите быть главным в отношениях - это место для вас. Посадите партнера на гигантскую клецку, а сами держитесь за ложку - и проверяйте эффект.
Где: памятник Галушке, Полтава
Памятный знак полтавской галушке (Источник: Википедия)
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Для написания материала были использованы следующие источники: Википедия, Мандрия, Туристические локации Украины, IGotoWorld.