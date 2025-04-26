10 міст із найкрасивішими будинками у світі: вам точно захочеться їх побачити

Шукаєте місце, де краса не лише у музеях, а й на кожному кроці? Є міста, в яких будинки самі по собі – витвори мистецтва. Від старовинної готики до футуристичних форм – ці місця вражають навіть тих, хто бачив багато.

Які 10 міст варто відвідати, щоб побачити найгарніші будинки у світі, розповідає РБК-Україна.

Є міста і містечка, де будинки не просто дають дах над головою, а - справжні витвори мистецтва. Тут кожна вулиця - мов сцена, кожна деталь - мов нота у симфонії часу.

Від суворих середньовічних укріплень до яскравих балконів з квітами - ці місця зберігають історію у камені й фарбі, у стилях, формах і кольорах.

Представляємо добірку з десяти найбільш вражаючих населених пунктів, краса яких підкорила серця мандрівників з усього світу.

Біргу, Мальта

Колишня столиця Мальти, що стала символом мужності під час Великої облоги 1565 року. Біргу - це фортифікації, вузькі вулички, і надзвичайна гра світла на кам’яних фасадах, особливо коли місто відкривається з боку моря. Біргу, Мальта (Фото: Україна Інкогніта)

Бібері, Британія

Англійська ідилія з казок - селище Бібері у графстві Глостершир. Кам’яні котеджі кольору меду, затишна Арлінгтонська вулиця й атмосфера, що переносить у світ Толкіна. Арлінгтонська вулиця (Фото: Вікіпедія)

Тоскана, Італія

Італійські борго - це як винні келихи на мапі Тоскани. Кожне селище - жива історія, в якій архітектура злилася з ландшафтом. Тут немає одноманітності - лише краса в деталях і турбота про збереження спадщини. Центральна площа Сієни (Фото: Вікіпедія)

Гент, Бельгія

Казкове бельгійське місто, яке вражає середньовічною архітектурою, прихованою у лабіринтах вулиць і каналів. У кожному будинку - готика, у кожному повороті - дух старовини. Гент, Бельгія (Фото: Euroways Ukraine)

Вісбю, Швеція

Місто троянд і руїн на острові Готланд - Вісбю. Мох на стінах, стародавні залишки мурів і квіткові арки створюють враження подорожі в інший час. Панорама Вісбю (Фото: Вікіпедія)

Міконос, Греція

Біло-синій рай у серці Егейського моря. Міконос блищить на сонці, мов дорогоцінна прикраса, де чистота і витонченість місцевої архітектури стають способом життя. Вид від млинів (Фото: Вікіпедія)

Лондон, Англія

Британська столиця - не лише про велич, а й про інтимність. Вікторіанські колони, тихі садочки, елегантна простота - все це формує архітектурну душу Лондона. Лондон, Британія (Фото: Euroways Ukraine)

Сан-Франциско, США

Символ міста - Вікторіанські будинки на вулиці Steiner. Після оновлення одного з них у 60-х, почалася справжня хвиля відродження району, перетворивши його на візуальну легенду. Будинки "Розмальовані леді" (Фото: Shutterstock)

Картахена, Колумбія

У цьому карибському місті балкони стали обличчям дому. Місцеві мешканці змагаються в красі прикрас, створюючи унікальні візуальні історії, що оживають над вулицями Старого міста. Картахена, Колумбія (Фото:: Мандрія)

Кольмар, Франція

Французький Ельзас зі своїм Кольмаром - як мандрівка в історію стилів. Готика, бароко, рококо і класика живуть тут пліч-о-пліч, особливо в районі Petite Venise, де річка віддзеркалює фахверкові фасади. Кольмар, Франція (Фото: Вікіпедія)

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Для написання цього матеріалу було використано такі джерела: Вікіпедія, Мандрія, TourGuide, Hochu.ua, Україна Інкогніта, Euroways Ukraine.