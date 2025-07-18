Релакс по-украински: почему все едут в Карпаты на чаны и насколько они полезны
Карпатские чаны в последние годы стремительно вышли за пределы горных сел и стали настоящим символом отдыха с релаксом. Но что в них такого особенного - кроме возможности сделать невероятные фото на фоне гор и посидеть в теплой воде с травами?
Почему украинцы (и не только) массово отправляются в горы, чтобы "посидеть в бочке с кипятком и травами", рассказывает РБК-Украина.
Что такое чан и откуда он взялся
Карпатский чан - это большой чугунный или металлический котел, установленный на открытом огне и наполненный водой, которую подогревают до температуры 37-42 градусов.
Люди погружаются в воду, часто - с добавлением лечебных трав или солей, и наслаждаются контрастом - тепло воды против прохлады горного воздуха.
Корни этого ритуала в народной медицине Закарпатья и Гуцульщины. Когда-то в таких чанах "отпаривали" мышцы после физического труда или лечили ревматизм, простуды, боли в суставах. Особенно часто их совмещали с купанием в холодной реке - еще один местный рецепт оздоровления.
Горячие чаны - новая украинская баня?
Популярность чанов не случайна. Их часто называют "украинским офуро" или "народной баней". Почему они так популярны:
Это доступно. Чан - почти в каждом селе Карпат, особенно в Яремче, Славском, Межгорье, Косове, Ворохте, в высокогорных усадьбах или при отелях.
Это привлекает туристов. Карпатские пейзажи, пар над водой, зима и вы в купальнике - лайки в соцсетях гарантированы.
Это реально расслабляет. После похода в горы, катания на лыжах или просто городского стресса - идеальный способ снять мышечное напряжение.
Это экзотика прямо в Украине. Не надо ехать в Японию или Исландию - у нас своя уникальная SPA-традиция под боком.
Карпатские чаны стали очень популярны в последние годы (фото: Freepik)
Из чего состоит чан
Важен не только чан как емкость, а еще и целый ритуал:
- Металлический котел. Настоящий чан должен быть из чугуна - он хорошо держит температуру и не высвобождает вредных веществ.
- Дрова. Огонь должен быть "живым". Это создает эффект медленного прогрева - для сердца безопаснее.
- Травы. Добавляют мяту, чабрец, мелиссу, ромашку, еловые ветки - для запаха и легкого фитотерапевтического эффекта.
- Контраст. Обязательный элемент - ледяная вода или снег после чанов. А вот тут - осторожно, потому что резкие перепады температур не всем подходят, но эффект - как после полной перезагрузки.
Чаны - это оздоровление или просто мода?
Врачи подтверждают, что чан - полезная штука. Теплая вода, эфирные масла трав, мягкое прогревание - все это:
- улучшает кровообращение
- снижает мышечное напряжение
- помогает при болях в спине
- уменьшает стресс и тревожность
Но есть нюансы. Людям с сердечными проблемами или беременным лучше избегать такого релакса. Также важно не перегреться: 20-30 минут в чане - это максимум, потом отдых.
Почему чаны стали трендом
Доступность. Цены разнятся, но чан можно найти на любой бюджет - от 500 грн до 3000 грн за сеанс.
Локальный продукт. Это не что-то "заимствованное", а наше - украинское, карпатское. И это нравится туристам.
Восстановление после COVID и сильных стрессов. Люди ищут способы снять напряжение и укрепить иммунитет. А здесь - все в одном.
Что еще надо знать, прежде чем прыгать в чан
- Не пейте алкоголь до или во время процедуры. Это может быть опасно.
- Чан должен быть чистым, с новой водой. Не стесняйтесь спросить о гигиене.
- Не рискуйте с травами, если у вас есть склонность к аллергии
- Идеальное время - вечер, когда температура воздуха ниже. Так контраст будет более ощутимым.
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При написании материала использованы источники: исследование Effect of Thermal Bathing on Blood Circulation, University of Helsinki, интервью с травником М. Шекетой (Закарпатье, 2021), публикации Ужгородского национального университета по этномедицине.