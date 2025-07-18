Релакс по-украински: почему все едут в Карпаты на чаны и насколько они полезны

Карпатские чаны в последние годы стремительно вышли за пределы горных сел и стали настоящим символом отдыха с релаксом. Но что в них такого особенного - кроме возможности сделать невероятные фото на фоне гор и посидеть в теплой воде с травами?

Почему украинцы (и не только) массово отправляются в горы, чтобы "посидеть в бочке с кипятком и травами", рассказывает РБК-Украина .

Что такое чан и откуда он взялся

Карпатский чан - это большой чугунный или металлический котел, установленный на открытом огне и наполненный водой, которую подогревают до температуры 37-42 градусов.

Люди погружаются в воду, часто - с добавлением лечебных трав или солей, и наслаждаются контрастом - тепло воды против прохлады горного воздуха.

Корни этого ритуала в народной медицине Закарпатья и Гуцульщины. Когда-то в таких чанах "отпаривали" мышцы после физического труда или лечили ревматизм, простуды, боли в суставах. Особенно часто их совмещали с купанием в холодной реке - еще один местный рецепт оздоровления.

Горячие чаны - новая украинская баня?

Популярность чанов не случайна. Их часто называют "украинским офуро" или "народной баней". Почему они так популярны:

Это доступно. Чан - почти в каждом селе Карпат, особенно в Яремче, Славском, Межгорье, Косове, Ворохте, в высокогорных усадьбах или при отелях.

Это привлекает туристов. Карпатские пейзажи, пар над водой, зима и вы в купальнике - лайки в соцсетях гарантированы.

Это реально расслабляет. После похода в горы, катания на лыжах или просто городского стресса - идеальный способ снять мышечное напряжение.

Это экзотика прямо в Украине. Не надо ехать в Японию или Исландию - у нас своя уникальная SPA-традиция под боком.

Карпатские чаны стали очень популярны в последние годы (фото: Freepik)

Из чего состоит чан

Важен не только чан как емкость, а еще и целый ритуал:

Металлический ко тел. Настоящий чан должен быть из чугуна - он хорошо держит температуру и не высвобождает вредных веществ.

тел. Настоящий чан должен быть из чугуна - он хорошо держит температуру и не высвобождает вредных веществ. Дрова. Огонь должен быть "живым". Это создает эффект медленного прогрева - для сердца безопаснее.

Огонь должен быть "живым". Это создает эффект медленного прогрева - для сердца безопаснее. Травы. Добавляют мяту, чабрец, мелиссу, ромашку, еловые ветки - для запаха и легкого фитотерапевтического эффекта.

Добавляют мяту, чабрец, мелиссу, ромашку, еловые ветки - для запаха и легкого фитотерапевтического эффекта. Контраст. Обязательный элемент - ледяная вода или снег после чанов. А вот тут - осторожно, потому что резкие перепады температур не всем подходят, но эффект - как после полной перезагрузки.

Чаны - это оздоровление или просто мода?

Врачи подтверждают, что чан - полезная штука. Теплая вода, эфирные масла трав, мягкое прогревание - все это:

улучшает кровообращение

снижает мышечное напряжение

помогает при болях в спине

уменьшает стресс и тревожность

Но есть нюансы. Людям с сердечными проблемами или беременным лучше избегать такого релакса. Также важно не перегреться: 20-30 минут в чане - это максимум, потом отдых.

Почему чаны стали трендом

Доступность. Цены разнятся, но чан можно найти на любой бюджет - от 500 грн до 3000 грн за сеанс.

Локальный продукт. Это не что-то "заимствованное", а наше - украинское, карпатское. И это нравится туристам.

Восстановление после COVID и сильных стрессов. Люди ищут способы снять напряжение и укрепить иммунитет. А здесь - все в одном.

Что еще надо знать, прежде чем прыгать в чан