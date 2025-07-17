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Тайные замки Украины: малоизвестные красивые крепости, где нет толпы туристов

Четверг 17 июля 2025 20:40
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Тайные замки Украины: малоизвестные красивые крепости, где нет толпы туристов Самые красивые замки Украины, где почти не бывают туристы (фото: Википедия)
Автор: Анна Шиканова

Не все замки Украины попали в туристические путеводители. Некоторые из них до сих пор хранят тишину, таинственность и настоящую историческую ауру. Наша страна богата на самые красивые малоизвестные замки, где еще нет толп - и именно поэтому их стоит посетить уже сейчас.

Какие замки в Украине скрыты от глаз туристов, рассказывает РБК-Украина.

Скалатский замок, Тернопольская область

Небольшой, но аутентичный замок 17 века с четырьмя каменными башнями. Несмотря на реставрацию, он до сих пор не имеет туристической инфраструктуры.

Здесь можно спокойно пройтись по старинному двору и представить себя защитником древнего форпоста.

Тайные замки Украины: малоизвестные красивые крепости, где нет толпы туристов

Скалатский замок (фото: Википедия)

Сидоровский замок, Тернопольская область

Этот замок часто называют украинским Нойшванштайном из-за его сказочного вида. Руины расположены на холме посреди живописных полей и оставляют ощущение погружения в другую эпоху. Сюда редко наведываются даже местные - и именно в этом его ценность.

Тайные замки Украины: малоизвестные красивые крепости, где нет толпы туристов

Сидоровский замок (фото: Википедия)

Подгорецкий замок, Львовская область

Хотя и знакомый ценителям архитектуры, для массового туриста замок до сих пор остается "белым пятном". Его еще называют "украинским Версалем" за пышность и планировку. Однако он почти всегда стоит в тишине - и это редкая возможность увидеть дворец без толпы.

Тайные замки Украины: малоизвестные красивые крепости, где нет толпы туристов

Северный фасад замка (фото: Википедия)

Новомалинский замок, Ровенская область

Этот замок - пример сочетания оборонной и жилой архитектуры. Остатки башен, подземелья и древняя мельница придают ему мистичности.

И хотя руины частично заросли, это только добавляет шарма. Туристическая инфраструктура отсутствует, но местные охотно расскажут легенды.

Тайные замки Украины: малоизвестные красивые крепости, где нет толпы туристов

Новомалинский замок (фото: Википедия)

Кудринецкий замок, Тернопольская область

Спрятанный среди холмов села Кудринцы, этот замок был построен в 17 веке как оборонительная крепость. Сохранились части стен и башня, с которых открывается вид на сельскую местность.

Несмотря на хорошую сохранность, замок остается практически безлюдным - поэтому здесь идеально тихо для неспешного исследования.

Тайные замки Украины: малоизвестные красивые крепости, где нет толпы туристов

Кудринецкий замок (фото: Википедия)

Червоногородский замок, Тернопольская область

Живописные руины замка в урочище над рекой Джурин. Рядом - самый высокий равнинный водопад Украины. Несмотря на уникальность места, добраться сюда сложно, а потому туристов мало. Но именно это создает идеальные условия для спокойного отдыха среди истории и природы.

Тайные замки Украины: малоизвестные красивые крепости, где нет толпы туристов

Червоногородский замок, общий вид состояние 2016 года (фото: Википедия)

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Для написания этого материала были использованы следующие источники: Википедия, Замки Украины, Discover Украиной, Украина Инкогнита

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