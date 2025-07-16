ua en ru
Ср, 16 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

7 самых маленьких сел Украины, о которых не знает даже Google Maps

Среда 16 июля 2025 19:00
UA EN RU
7 самых маленьких сел Украины, о которых не знает даже Google Maps Самые маленькие села в Украине, где нет туристов и интернета (фото: Freepik)
Автор: Анна Шиканова

Среди тысяч украинских сел есть такие, куда не доходит не только турист, но и мобильная связь. Это места, где до сих пор стоят дома из камыша, жители знают друг друга с детства, а гостей встречают, как событие года.

До каких самых маленьких сел Украины еще не добрались туристы, рассказывает РБК-Украина.

В Украине есть села, где живет столько людей, что их можно сосчитать на пальцах одной руки. Здесь нет магазинов, интернета или гостиниц, а туристы не ступали сюда годами.

Эти места - как застывшие во времени: со старыми домами, пустыми улицами и тишиной, которую не разрушил даже 21 век.

Котовка (Сумская область)

Это село - не просто малолюдное, а почти безлюдное. По состоянию на последнюю перепись, здесь проживало 4 человека. Расположено среди лесов у границы с Россией.

Сюда не проложены туристические маршруты, нет магазинов или гостиниц, только несколько домов, исчезающих в зелени.

7 самых маленьких сел Украины, о которых не знает даже Google Maps

Село Котовка Путивльский район (фото: Википедия)

Цымбалово (Полтавская область)

Это село в Миргородском районе насчитывает всего 10 жителей. Здесь одна улица, несколько домов и ни одного туриста.

Ближайший магазин - в 8 км. Цымбалово живет медленно, по старым сельским обычаям.

Петровское (Донецкая область)

В Петровском осталась одна улица, и даже почтовые службы сюда не доезжают регулярно.

Осенью 2014 года последний житель села покинул свою хижину, а в ноябре 2015 сельский совет принял решение об исключении села из учетных данных.

7 самых маленьких сел Украины, о которых не знает даже Google Maps

ЗСАТ имени Т.Г. Шевченко ферма № 2 Петровское Добропольский район (фото: Википедия)

Зайцевка (Харьковская область)

Небольшое село в Богодуховском районе, где осталось всего 10 человек. Туристических маршрутов нет, интернет работает с перебоями, а жители ведут натуральное хозяйство.

Вегеровка (Сумская область)

Это село уже на грани исчезновения. По последним данным, в Вегеровке живет 10 человек. Село находится в Конотопском районе. Его уже обозначают как "историческую территорию без перспектив развития".

Новых жителей не было десятки лет, молодежь выехала. Все, что осталось - несколько домов, огороды и воспоминания.

Константиновка (Житомирская область)

В селе Константиновка Бердичевского района сохранилось лишь несколько дворов. Население - 10 человек. Туристов здесь никогда не было, а самое большее, что случается - приезд почтового авто раз в неделю.

Норица (Черниговская область)

Расположена в зоне сохранившегося Полесья. Село Норица выглядит как музей под открытым небом. Здесь 10 жителей, все - пожилые люди, которые отказались переезжать и продолжают жить тихой сельской жизнью.

Вас также может заинтересовать:

При написании материала были использованы источники: Государственная служба статистики, Википедия, Региональные переписи, Архивы ОТГ и сельсоветов

Читайте РБК-Украина в Google News
Путешествия Туризм
Новости
В Раде произошла стычка между нардепами: что известно (видео)
В Раде произошла стычка между нардепами: что известно (видео)
Аналитика
Третий Кабмин Зеленского. Зачем Шмыгаль идет в Минобороны и чего ждут от Свириденко
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Третий Кабмин Зеленского. Зачем Шмыгаль идет в Минобороны и чего ждут от Свириденко