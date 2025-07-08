Туда еще можно успеть: самые яркие фестивали и праздники в Европе в июле 2025 года

Tomorrowland (Бельгия)

Один из крупнейших электронных музыкальных фестивалей в мире состоится с 18 по 27 июля 2025 года в городе Бум. Tomorrowland славится своей масштабной сценографией и участием ведущих диджеев со всего мира.

Ежегодно фестиваль собирает более 400 тысяч посетителей, создавая неповторимую атмосферу единства и музыкальной магии. Для фанатов электронной музыки Tomorrowland - это обязательное мероприятие в календаре.

Грандиозная сцена фестиваля в 2023 году (фото: Википедия)

Pohoda Festival (Словакия)

С 10 по 12 июля 2025 года в городе Тренчин состоится один из лучших независимых музыкальных фестивалей Европы - Pohoda. В этом году на фестивале выступят известные артисты, а также будет царить дружеская и разнообразная атмосфера.

Pohoda известна своей высокой организацией, многочисленными музыкальными жанрами и разнообразными культурными мероприятиями. Фестиваль получил награды за лучшее среднее европейское музыкальное мероприятие. Это идеальное место для тех, кто ищет качественную музыку и неповторимые впечатления.

Pohoda Festival в 2024 году (фото: Википедия)

Gentse Feesten (Бельгия)

С 18 по 27 июля 2025 года в городе Гент пройдет один из крупнейших культурных фестивалей Европы - Gentse Feesten. Фестиваль охватывает музыкальные выступления, театральные постановки, уличные перформансы и парады. Это событие привлекает более 2 миллионов посетителей, создавая атмосферу настоящего праздника.

Это прекрасная возможность окунуться в богатство бельгийской культуры и традиций. Посещение Gentse Feesten дает возможность насладиться искусством, музыкой и гастрономией.

Ночная иллюминация на праздник (фото: Википедия)

Fiesta de San Fermín (Испания)

С 6 по 14 июля в Памплоне проходит знаменитый фестиваль Сан-Фермин, известный по всему миру из-за традиционных гонок с быками. Это мероприятие сочетает праздничные парады, традиционные танцы, концерты и фейерверки. Участники и гости одеваются в белое с красными шарфами, что стало символом фестиваля.

Сан-Фермин - это не только экстремальные забеги, но и большой народный праздник с глубокими культурными корнями. Местные жители и туристы вместе празднуют эти дни, поддерживая древние традиции. Это событие, которое стоит увидеть хотя бы раз в жизни.

Традиционные гонки с быками (фото: Википедия)

Fêtes de Bayonne (Франция)

С 9 по 13 июля 2025 года в городе Байонна проходит традиционный фестиваль Fêtes de Bayonne. Участники праздника одеваются в белое с красными акцентами, создавая яркую атмосферу.

Программа фестиваля включает музыкальные выступления, уличные танцы, парады и фейерверки. Fêtes de Bayonne - это возможность окунуться в культуру басков и насладиться французским гостеприимством. Этот фестиваль является одним из крупнейших и старейших во Франции. Каждый год его посещают тысячи туристов со всего мира.

Fêtes de Bayonne (фото: Visitbayonne.com)