Туди ще можна встигнути: найяскравіші фестивалі та свята в Європі у липні 2025

Липень у Європі - це час, коли континент оживає від численних фестивалів, карнавальних святкувань та культурних подій. Від музичних фестивалів до гастрономічних свят - липень пропонує безліч можливостей для незабутніх вражень.
РБК-Україна розповідає про найцікавіші культурні заходи, що відбудуться у Європі у липні 2025 року.
Один із найбільших електронних музичних фестивалів у світі відбудеться з 18 по 27 липня 2025 року в місті Бум. Tomorrowland славиться своєю масштабною сценографією та участю провідних діджеїв з усього світу.
Щороку фестиваль збирає понад 400 тисяч відвідувачів, створюючи неповторну атмосферу єдності та музичної магії. Для фанатів електронної музики Tomorrowland - це обов'язковий захід у календарі.
З 10 по 12 липня 2025 року в місті Тренчин відбудеться один з найкращих незалежних музичних фестивалів Європи - Pohoda. Цього року на фестивалі виступлять відомі артисти, а також пануватиме дружня та різноманітна атмосфера.
Pohoda відома своєю високою організацією, численними музичними жанрами і різноманітними культурними заходами. Фестиваль отримав нагороди за найкращий середній європейський музичний захід. Це ідеальне місце для тих, хто шукає якісну музику та неповторні враження.
З 18 по 27 липня 2025 року в місті Гент пройде один з найбільших культурних фестивалів Європи - Gentse Feesten. Фестиваль охоплює музичні виступи, театральні постановки, вуличні перформанси та паради. Ця подія приваблює понад 2 мільйони відвідувачів, створюючи атмосферу справжнього свята.
Це чудова нагода зануритися в багатство бельгійської культури та традицій. Відвідування Gentse Feesten дає можливість насолодитися мистецтвом, музикою та гастрономією.
З 6 по 14 липня у Памплоні проходить знаменитий фестиваль Сан-Фермін, відомий по всьому світу через традиційні перегони з биками. Цей захід поєднує святкові паради, традиційні танці, концерти та феєрверки. Учасники та гості одягаються у біле з червоними шарфами, що стало символом фестивалю.
Сан-Фермін - це не лише екстремальні забіги, а й велике народне свято з глибокими культурними коріннями. Місцеві жителі і туристи разом святкують ці дні, підтримуючи стародавні традиції. Це подія, яку варто побачити хоча б раз у житті.
З 9 по 13 липня 2025 року в місті Байонна відбувається традиційний фестиваль Fêtes de Bayonne. Учасники свята одягаються в біле з червоними акцентами, створюючи яскраву атмосферу.
Програма фестивалю включає музичні виступи, вуличні танці, паради та феєрверки. Fêtes de Bayonne - це можливість зануритися в культуру басків і насолодитися французькою гостинністю. Цей фестиваль є одним із найбільших і найстаріших у Франції. Щороку його відвідують тисячі туристів з усього світу.
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