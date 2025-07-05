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Как сейчас выглядит "украинская Венеция" и можно ли туда ехать сегодня?

Суббота 05 июля 2025 20:17
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Как сейчас выглядит "украинская Венеция" и можно ли туда ехать сегодня? Что предлагает туристу Вилково, украинская Венеция (фото: Vilkovo.org)
Автор: Феликс Коркин

Вилково - маленький город в дельте Дуная, который из-за сети узких каналов, служащих улицами, город получил прозвище "украинской Венеции". Сегодня Вилково привлекает туристов не только каналами, но и культурой, природой и уникальными блюдами.

РБК-Украина рассказывает о шести аспектах, которые делают этот городок действительно особенным.

Архитектура и водные улицы

Улицы Вилково - это каналы, или "ерики", шириной 1-2 метра, по которым передвигаются на лодках - моторных или традиционных "бабайках". Жители умело управляют лодками, стоя в полный рост и отталкиваясь от дна длинным веслом.

Вдоль воды протянулись деревянные кладки, а простые мостики из дерева превращаются в разводные, когда надо пропустить груз. Лодки пришвартованы возле каждого дома, словно автомобили у подъездов.

Старинная часть города напоминает декорации к фильму о другом мире, где царят тишина, вода и покой. Именно поэтому Вилково часто называют городом, в котором время остановилось. Сейчас тут достаточно безопасно и город ждет туристов.

Как сейчас выглядит &quot;украинская Венеция&quot; и можно ли туда ехать сегодня?Вилково в прямом смысле "стоит на воде" (фото: Vilkovo.org)

Рыбалка как главное занятие и традиция

Рыбалка в Вилково - не просто ремесло, а стиль жизни. На водах Дуная местные жители ловят судака, сома, сельдь, леща и даже осетра. Утро здесь начинается не с кофе, а с удочек и лодок, скользящих по каналам в тумане.

Туристы также могут заказать рыболовный тур и почувствовать себя настоящими дунайскими рыбаками. Свежая рыба продается прямо с лодок или на рынках, а некоторые виды готовятся по старинным рецептам. Промышленный вылов сегодня меньше, чем когда-то, но любовь к рыболовству остается неизменной.

Как сейчас выглядит &quot;украинская Венеция&quot; и можно ли туда ехать сегодня?Рыба здесь очень разнообразна (фото: Vilkovo.org)

Виноделие

Особую славу Вилково добавляет виноград сорта "Новак", который растет на иловых почвах среди каналов. Из него изготавливают одноименное вино с нежным ароматом и крепким, но приятным вкусом.

Виноградники местных фермеров считаются уникальными: больше нигде в мире лоза не растет "на воде". Туристы могут попробовать домашнее вино во время экскурсий или дегустаций в усадьбах.

Этот напиток настолько популярен, что стал предметом местных шуток: "настоящий вилковец после новака качается только вперед и назад - чтобы не упасть в воду".

Уникальный набор кухни

Вилково известно своей гастрономией, основанной на дарах Дуная и местных садах. Традиционное блюдо - уха из трех видов рыбы, сваренная на открытом огне. Сельдь, судак, сом - здесь готовят все: коптят, жарят, солят и маринуют.

Кроме рыбы, стоит попробовать клубнику и виноград прямо с грядки - ягоды созревают на островах в течение почти всего года. Особой популярностью пользуются фермерские сыры и домашние компоты, которые подаются в местных ресторанах.

Как сейчас выглядит &quot;украинская Венеция&quot; и можно ли туда ехать сегодня?Еду здесь готовят на традиционных печах (фото: Vilkovo.org)

Природа и экотуризм

Город входит в состав Дунайского биосферного заповедника, где обитают сотни видов птиц и водных животных. Особой изюминкой является остров Ермаков, на котором можно увидеть редких пеликанов, цапель и даже водяных буйволов.

Экскурсии на лодках или каяках позволяют почувствовать единство с природой и насладиться живописными пейзажами. Заповедник охраняется государством, но открыт для экотуризма и научных исследований.

Природа здесь поражает - кажется, будто попадаешь в совершенно другой мир. Для многих туристов именно природа становится главной причиной вернуться в Вилково снова.

Как сейчас выглядит &quot;украинская Венеция&quot; и можно ли туда ехать сегодня?Рядом - Дунайский биосферный заповедник (фото: Vilkovo.org)

Легенды и мистические истории Вилково

С Вилково связаны интересные легенды, которые передаются из поколения в поколение. Местные старожилы рассказывают о дунайской русалке, которая поет ночью и заманивает рыбаков в туман.

По другой легенде, на островах появляется Дунайская фея, которая помогает только тем, кто бережно относится к реке. Старообрядческие храмы считаются местами силы, а их иконы - хранителями спокойствия.

Известны также рассказы о лодках-призраках, которые исчезают в тумане и никогда не возвращаются. Эти истории придают городу особое очарование и загадочность, привлекая не только туристов, но и искателей мистических приключений.

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При написании материала использованы источники: материалы сайтов Trip Advisor и "Вилково. Украинская Венеция".

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