Если до моря далеко: 6 фантастических музеев Киева, которые можно посетить бесплатно
В Киеве расположено множество музеев, хранящих память о событиях, людях, искусстве и наследии нашего государства. И хотя большинство культурных учреждений предусматривают платный вход, некоторые из них открывают двери для всех желающих бесплатно в определенные дни.
РБК-Украина рассказывает об интересных столичных музеях и днях, когда не надо платить там за билет.
Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне
Этот мощный мемориальный комплекс расположен на Печерске, прямо под монументом "Родина-Мать".
Пять этажей музея вмещают десятки тысяч экспонатов - документов, фотографий, личных вещей солдат и военной техники. В целом коллекция насчитывает более 400 тысяч единиц.
Это место позволяет глубже осознать цену свободы и трагедии мирового масштаба. Кроме основной экспозиции, стоит подняться на смотровую площадку, откуда открывается панорама на Днепр и Левый берег.
Бесплатный вход: последний вторник месяца (кроме экспозиций вертолета Ми-24, самолетов Ли-2, МиГ-23 и экскурсионного сопровождения).
Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне (фото: Википедия)
Музей искусств имени Богдана и Варвары Ханенко
Один из самых изысканных музеев Украины, специализирующийся на зарубежном искусстве. В его залах можно увидеть шедевры Европы, Азии и древнего мира, собранные семьей Ханенко - известных коллекционеров и меценатов.
Коллекция поражает качеством и исторической ценностью экспонатов. Это настоящее путешествие по мировому искусству в центре Киева. Особое внимание стоит обратить на японскую и персидскую керамику, которая является уникальной в Украине.
Бесплатный вход: каждая первая среда месяца.
Музей искусств имени Богдана и Варвары Ханенко (фото: Википедия)
Национальный музей истории Украины
Этот музей - хроника становления украинской государственности со времен Триполья до наших дней. Его коллекция - почти 800 тысяч экспонатов, среди которых археологические артефакты, казацкое оружие, редкие рукописи, старопечатные книги и этнографические сокровища.
Расположен в самом сердце Киева - на Старокиевской горе. Идеальное место для глубокого культурного погружения. Также здесь проводят интересные тематические выставки, лекции и интерактивы для детей.
Бесплатный вход: последний понедельник каждого месяца.
Национальный музей истории Украины (фото: Википедия)
Парк-музей "Украина в миниатюре"
Мечтаете увидеть всю Украину за час? В этом парке в миниатюре воссозданы самые известные архитектурные памятники страны в масштабе 1:33 - от замков Закарпатья до дворцов Крыма.
Впечатляющее место, особенно для детей и туристов, которые хотят за один день увидеть страну глазами архитектора. Здесь действительно интересно и фотогенично. Комплекс расположен на территории Гидропарка, поэтому сюда удобно добраться общественным транспортом.
Бесплатный вход: по понедельникам - для пенсионеров, людей с инвалидностью, участников боевых действий и многодетных семей (при наличии соответствующего удостоверения).
Парк-музей "Украина в миниатюре" (фото: Википедия)
Музей Гетманства
Этот исторический музей сосредоточен на казацко-гетманской эпохе - эпохе, которая сформировала украинскую идентичность. Расположен в доме-памятнике архитектуры, который в народе известен как Дом Мазепы.
В музее представлены портреты, документы, предметы быта и военная атрибутика того времени. Атмосфера здесь по-настоящему аутентичная. Музей также организует тематические экскурсии и вечера исторической реконструкции.
Бесплатный вход: каждая последняя пятница месяца.
Музей Гетманства (фото: Википедия)
Музей Ивана Гончара
Это национальный центр народной культуры, который знакомит с традиционным украинским ремеслом, бытом и искусством. Здесь можно увидеть вышиванки, керамику, деревянные изделия, иконы и народные инструменты.
Музей активно работает с молодежью, проводит мастер-классы, фестивали и научные события. Настоящее духовное сердце украинской традиции. Его уютный двор часто становится площадкой для концертов, фольклорных ярмарок и празднований.
Бесплатный вход: последняя пятница месяца - день открытых дверей; каждое воскресенье - для учеников; каждую среду - для владельцев карточки киевлянина.
Музей Ивана Гончара (фото: Википедия)
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При написании материала были использованы источники: сайты "Интересный Киев" и "Наш Киев".