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Если до моря далеко: 6 фантастических музеев Киева, которые можно посетить бесплатно

Воскресенье 06 июля 2025 09:53
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Если до моря далеко: 6 фантастических музеев Киева, которые можно посетить бесплатно Как можно посетить киевские музеи бесплатно (фото: Freepik)
Автор: Феликс Коркин

В Киеве расположено множество музеев, хранящих память о событиях, людях, искусстве и наследии нашего государства. И хотя большинство культурных учреждений предусматривают платный вход, некоторые из них открывают двери для всех желающих бесплатно в определенные дни.

РБК-Украина рассказывает об интересных столичных музеях и днях, когда не надо платить там за билет.

Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне

Этот мощный мемориальный комплекс расположен на Печерске, прямо под монументом "Родина-Мать".

Пять этажей музея вмещают десятки тысяч экспонатов - документов, фотографий, личных вещей солдат и военной техники. В целом коллекция насчитывает более 400 тысяч единиц.

Это место позволяет глубже осознать цену свободы и трагедии мирового масштаба. Кроме основной экспозиции, стоит подняться на смотровую площадку, откуда открывается панорама на Днепр и Левый берег.

Бесплатный вход: последний вторник месяца (кроме экспозиций вертолета Ми-24, самолетов Ли-2, МиГ-23 и экскурсионного сопровождения).

Если до моря далеко: 6 фантастических музеев Киева, которые можно посетить бесплатноНациональный музей истории Украины во Второй мировой войне (фото: Википедия)

Музей искусств имени Богдана и Варвары Ханенко

Один из самых изысканных музеев Украины, специализирующийся на зарубежном искусстве. В его залах можно увидеть шедевры Европы, Азии и древнего мира, собранные семьей Ханенко - известных коллекционеров и меценатов.

Коллекция поражает качеством и исторической ценностью экспонатов. Это настоящее путешествие по мировому искусству в центре Киева. Особое внимание стоит обратить на японскую и персидскую керамику, которая является уникальной в Украине.

Бесплатный вход: каждая первая среда месяца.

Если до моря далеко: 6 фантастических музеев Киева, которые можно посетить бесплатноМузей искусств имени Богдана и Варвары Ханенко (фото: Википедия)

Национальный музей истории Украины

Этот музей - хроника становления украинской государственности со времен Триполья до наших дней. Его коллекция - почти 800 тысяч экспонатов, среди которых археологические артефакты, казацкое оружие, редкие рукописи, старопечатные книги и этнографические сокровища.

Расположен в самом сердце Киева - на Старокиевской горе. Идеальное место для глубокого культурного погружения. Также здесь проводят интересные тематические выставки, лекции и интерактивы для детей.

Бесплатный вход: последний понедельник каждого месяца.

Если до моря далеко: 6 фантастических музеев Киева, которые можно посетить бесплатноНациональный музей истории Украины (фото: Википедия)

Парк-музей "Украина в миниатюре"

Мечтаете увидеть всю Украину за час? В этом парке в миниатюре воссозданы самые известные архитектурные памятники страны в масштабе 1:33 - от замков Закарпатья до дворцов Крыма.

Впечатляющее место, особенно для детей и туристов, которые хотят за один день увидеть страну глазами архитектора. Здесь действительно интересно и фотогенично. Комплекс расположен на территории Гидропарка, поэтому сюда удобно добраться общественным транспортом.

Бесплатный вход: по понедельникам - для пенсионеров, людей с инвалидностью, участников боевых действий и многодетных семей (при наличии соответствующего удостоверения).

Если до моря далеко: 6 фантастических музеев Киева, которые можно посетить бесплатноПарк-музей "Украина в миниатюре" (фото: Википедия)

Музей Гетманства

Этот исторический музей сосредоточен на казацко-гетманской эпохе - эпохе, которая сформировала украинскую идентичность. Расположен в доме-памятнике архитектуры, который в народе известен как Дом Мазепы.

В музее представлены портреты, документы, предметы быта и военная атрибутика того времени. Атмосфера здесь по-настоящему аутентичная. Музей также организует тематические экскурсии и вечера исторической реконструкции.

Бесплатный вход: каждая последняя пятница месяца.

Если до моря далеко: 6 фантастических музеев Киева, которые можно посетить бесплатноМузей Гетманства (фото: Википедия)

Музей Ивана Гончара

Это национальный центр народной культуры, который знакомит с традиционным украинским ремеслом, бытом и искусством. Здесь можно увидеть вышиванки, керамику, деревянные изделия, иконы и народные инструменты.

Музей активно работает с молодежью, проводит мастер-классы, фестивали и научные события. Настоящее духовное сердце украинской традиции. Его уютный двор часто становится площадкой для концертов, фольклорных ярмарок и празднований.

Бесплатный вход: последняя пятница месяца - день открытых дверей; каждое воскресенье - для учеников; каждую среду - для владельцев карточки киевлянина.

Если до моря далеко: 6 фантастических музеев Киева, которые можно посетить бесплатноМузей Ивана Гончара (фото: Википедия)

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При написании материала были использованы источники: сайты "Интересный Киев" и "Наш Киев".

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