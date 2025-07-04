10 удивительных и прекрасных фактов о Португалии, которые не найдешь в путеводителях

Португалия - страна, которая умеет удивлять. Между стандартными туристическими маршрутами скрываются уникальные истории и неожиданные детали, которые делают путешествие еще интереснее. Некоторые факты, которые не указывают ни в одном путеводителе, могут удивить даже опытных путешественников.

Какие факты о Португалии могут удивить даже опытных путешественников, рассказывает РБК-Украина .

Лиссабон старше Рима

Вы можете быть удивлены, узнав, что Лиссабон является одной из старейших столиц Европы, старше Рима почти на 400 лет.

Исследования показывают, что первые поселения на месте Лиссабона датируются примерно 1200 годом до нашей эры, когда финикийцы основали здесь торговый порт.

Рим был основан примерно в 753 году до нашей эры. Среди европейских столиц только Афины старше Лиссабона.

Кино только с субтитрами и без перевода

Если вы планируете пойти в кинотеатр в Португалии, не удивляйтесь: большинство иностранных фильмов не дублируются, а показываются с оригинальной звуковой дорожкой и португальскими субтитрами.

Это способствует изучению иностранных языков среди населения. Однако, исключением являются мультфильмы - их обычно озвучивают для детей.

"Саудаде" - чувство, которое существует только в Португалии

Португальский язык имеет уникальное слово, "saudade", которое не имеет точного аналога в других языках. Это глубокое, меланхоличное чувство тоски, ностальгии или грусти по чему-то утраченному, что может никогда не вернуться.

Считается, что это понятие возникло в эпоху Великих географических открытий, когда моряки отправлялись в дальние плавания, оставляя родные дома на долгие годы. Это ключевое для понимания португальской души, особенно в их национальной музыке - фаду.

Португалия - уникальная страна (фото: Getty Images)

Родина пробки и мировой лидер по производству

Португалия является крупнейшим производителем пробки в мире, обеспечивая более 50% мировых поставок. Огромные пробковые дубы покрывают значительные территории страны, особенно в регионе Алентежу.

Пробка используется не только для изготовления пробок для вина, но и в строительстве, моде и дизайне благодаря своим уникальным свойствам.

Уникальная технология мусорных баков в Лиссабоне

Гуляя по Лиссабону, особенно в исторических районах, вы можете услышать странные звуки из-под земли - шипение, гудение. Это не магия, а часть современной инфраструктуры: в некоторых частях города действует пневматическая система сбора мусора.

Отходы, выброшенные в специальные баки, автоматически "всасываются" по подземным трубам к центральным сортировочным станциям.

Самый старый книжный магазин в мире

В Лиссабоне находится Livraria Bertrand, которая признана старейшим книжным магазином в мире, действующим по сей день. Он был основан в 1732 году и с тех пор пережил землетрясения и исторические изменения, но продолжает работать, предлагая читателям тысячи книг. Это настоящий рай для книголюбов и любителей истории.

"Мой дом - твой дом": традиция открытых дверей

Португальцы известны своим гостеприимством и семейными ценностями. Это не просто традиция: для них семья стоит на первом месте. Нередко можно увидеть, как целые поколения собираются на воскресные обеды, занимающие полресторана.

Кроме того, традиционно португальцы могут оставить входную дверь своих домов открытой во время обеда или отдыха дома. Это символизирует доверие и открытость, хотя и не является повсеместным явлением в больших городах сейчас.

Портвейн - это не просто вино

Все знают портвейн, но не каждый понимает его уникальность. Настоящий портвейн может быть изготовлен только в долине реки Дору на севере Португалии, согласно международному праву.

Он отличается от других вин тем, что к нему добавляется бренди во время брожения, что останавливает процесс и сохраняет естественный сахар.

Это придает ему особую сладость и высокую крепость, а также позволяет ему созревать в бочках гораздо дольше, чем большинству вин.

Замок Синтра в Португалии (фото: Pixabay)

Назаре - рай для серферов, которые не боятся умереть

Назаре (Nazaré) - небольшой рыбацкий городок на португальском побережье, стал мировой Меккой для серфинга на гигантских волнах.

Благодаря уникальному подводному каньону, Назаре Каньон, здесь образуются одни из самых больших волн в мире, которые могут достигать более 30 метров в высоту.

Это место, где устанавливаются мировые рекорды по серфингу, и оно привлекает отчаянных спортсменов со всего мира.

Важная миссия почтальонов

Во многих отдаленных сельских районах Португалии почтальоны выполняют очень важную миссию. Они являются также и соцработниками, которые занимаются людьми, нуждающимися в помощи.

Почтальоны приносят домой не только почту и пенсию, а еще продукты и медикаменты. Это специальная правительственная программа помощи одиноким людям через почтовую систему.

Португальцы очень открыты к людям (фото: Pixabay)