Таинственная готика и вековые руины: куда поехать за атмосферой Средневековья

Готика в Украине - это не только о Львове или Каменце. В разных регионах сохранились десятки костелов и церквей, которые будто застыли во времени. Большинство из них давно не действуют, часть из них полуразрушены, но именно благодаря этому у них есть особая сила: атмосфера таинственности, мистики и сакральной тишины.
Где можно посетить древние костелы и заброшенные церкви, рассказывает РБК-Украина.
Построен в 1656 году. Сегодня стоит полуразрушенный, с выбитыми витражами, но все еще сохраняет остатки готических элементов. Атмосфера - как из фильмов о вампирах.
Храм Архистратига Михаила (фото: Википедия)
Настоящая жемчужина неоготики с башнями, похожими на шпили средневекового замка. Храм частично действующий, но его часть остается неухоженной - и именно она притягивает ценителей "готического декаданса".
Доминиканский костел (фото: Википедия)
Когда-то этот костел был украшением города, а сейчас это впечатляющий руинами храм в стиле ренессансной готики. Местные считают его "порталом в старую Европу".
Корпус келий и костел (фото: Википедия)
Этот храм долгое время служил монахам-доминиканцам. Сегодня он частично восстановлен, частично заброшен. Возле него расположено старинное кладбище и остатки монастыря.
Монастырь происхождения дерева Креста Господня (фото: Википедия)
Настоящий готический клад среди Тернопольской области. Имеет мрачный вид, особенно в туманную погоду. Неухоженный, но невероятно атмосферный.
Костел святых апостолов Петра и Павла в Бережанах, вид с горы Сторожиско (фото: Википедия)
Бывший католический собор в селе Лиманское (дом немецких колонистов). Построен на рубеже 19-20 веков, в стиле ренессанса и романского возрождения, ныне в полной руине.
Руины костела (фото: Википедия)
Большинство этих сооружений не охраняется, поэтому будьте осторожны и уважайте место, которое посещаете.
Для фото лучше выбирать пасмурную или утреннюю погоду, потому что так готика раскрывается полнее.
Некоторые костелы расположены в труднодоступных селах поэтому проверяйте карту заранее.
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Для написания этого материала были использованы следующие источники: Википедия, Bird in Flight, Ukraїner, Lost Churches of Ukraine.