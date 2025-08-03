ua en ru
Вс, 03 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Здесь мог снимать Netflix: 7 невероятных мест в Украине, которые поражают атмосферой

Воскресенье 03 августа 2025 19:27
UA EN RU
Здесь мог снимать Netflix: 7 невероятных мест в Украине, которые поражают атмосферой Места в Украине, которые выглядят как кадры из фильмов Netflix (Википедия)
Автор: Анна Шиканова

В Украине есть десятки мест, которые удивительно напоминают атмосферу фильмов и сериалов Netflix: от постапокалиптических крепостей до средневековых замков и мистических каньонов. Некоторые из них могли бы стать локациями для "The Witcher", "Dark" или "Stranger Things". И не обязательно ждать продолжения любимого шоу - часть этой магии можно увидеть вживую.

Какие самые кинематографичные украинские места стоит увидеть вживую, рассказывает РБК-Украина.

Таракановский форт, Ровенская область

Как из триллера или постапокалиптической драмы

Заросшие мхом стены, длинные подземные ходы, полуразрушенные бастионы - все выглядит так, будто герои "Stranger Things" только что покинули этот форт. Атмосфера - таинственная, тревожная, идеально подходит для фанатов исторических экскурсий с ноткой хоррора.

Здесь мог снимать Netflix: 7 невероятных мест в Украине, которые поражают атмосферой

Таракановский форт (фото: Википедия)

Замок Паланок, Мукачево

Netflix-фэнтези на фоне Карпат

Расположенный на вулканическом холме, с каменными стенами, арками и узкими двориками - этот замок словно создан для сериала типа "The Witcher". Архитектура, ландшафт и вид на Карпаты делают его одной из самых эффектных крепостей Украины.

Здесь мог снимать Netflix: 7 невероятных мест в Украине, которые поражают атмосферой

Замок на фоне Карпатских гор (фото: Википедия)

Голубые озера, Черниговская область

Романтическая драма в стиле "Virgin River"

Окруженные сосновым лесом озера с бирюзовой водой выглядят, как декорации к мелодраме о новых чувствах и найденном равновесии. Это прекрасное место для отдыха, кемпинга или уединенной прогулки.

Здесь мог снимать Netflix: 7 невероятных мест в Украине, которые поражают атмосферой

Озеро Большое, Голубые озера (фото: Википедия)

Узкоколейка в Гайвороне, Кировоградская область

Кадр из британской ретро-драмы

Одна из последних узкоколеек в Европе, старинный вокзал, сельский пейзаж - все это возвращает в 19 век. Здесь легко представить героев из "The Crown" или "Anne with an E", ожидающих поезд среди тишины степи.

Здесь мог снимать Netflix: 7 невероятных мест в Украине, которые поражают атмосферой

Железнодорожная станция Рудница (фото: Википедия)

Бакота, Хмельницкая область

Мистическая атмосфера "Dark"

Затопленное село с легендами, скалами над Днестром и остатками древних пещер - эта локация дышит тишиной и тайной. Идеально подходит к сюжетам о затерянных цивилизациях, параллельных мирах и воспоминаниях из прошлого.

Здесь мог снимать Netflix: 7 невероятных мест в Украине, которые поражают атмосферой

Бакота (фото: Википедия)

Актовский каньон, Николаевская область

Саундтрек к вестерну типа "Yellowstone"

Дикие скалы, река Мертвовод и гул степного ветра создают ощущение пребывания на съемках приключенческого фильма. Непопулярная, но уникальная природная локация - для тех, кто ищет впечатления и места, где нет толпы туристов.

Здесь мог снимать Netflix: 7 невероятных мест в Украине, которые поражают атмосферой

Актовский каньон, на переднем плане - река Мертвовод (фото: Википедия)

Вилково, Одесская область

Артхаус на воде

Город на воде с каналами вместо улиц и спокойным бытом, где лодка - основной транспорт. Здесь можно снять камерную драму, фильм о внутреннем преобразовании или историю одиночества. Вилково - место не для тех, кто любит драйв. Здесь будет комфортно людям, которые любят природу и созерцание.

Здесь мог снимать Netflix: 7 невероятных мест в Украине, которые поражают атмосферой

Белогородский канал, одна из центральных "улиц" Вилково (фото: Википедия)

Вас также может заинтересовать:

Для написания этого материала были использованы следующие источники: Википедия, Ukraїner, Zruchno.travel

Читайте РБК-Украина в Google News
Путешествия Туризм Туристы
Новости
Кто такой Анатолий Кривоножко: от начальника "Центра" до Героя и командующего Воздушных сил
Кто такой Анатолий Кривоножко: от начальника "Центра" до Героя и командующего Воздушных сил
Аналитика
Холодный душ для президента: как скандал с НАБУ и САП ударил по Зеленскому
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Холодный душ для президента: как скандал с НАБУ и САП ударил по Зеленскому