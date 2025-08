Здесь мог снимать Netflix: 7 невероятных мест в Украине, которые поражают атмосферой

В Украине есть десятки мест, которые удивительно напоминают атмосферу фильмов и сериалов Netflix: от постапокалиптических крепостей до средневековых замков и мистических каньонов. Некоторые из них могли бы стать локациями для "The Witcher", "Dark" или "Stranger Things". И не обязательно ждать продолжения любимого шоу - часть этой магии можно увидеть вживую.

Таракановский форт, Ровенская область

Как из триллера или постапокалиптической драмы

Заросшие мхом стены, длинные подземные ходы, полуразрушенные бастионы - все выглядит так, будто герои "Stranger Things" только что покинули этот форт. Атмосфера - таинственная, тревожная, идеально подходит для фанатов исторических экскурсий с ноткой хоррора.

Таракановский форт (фото: Википедия)

Замок Паланок, Мукачево

Netflix-фэнтези на фоне Карпат

Расположенный на вулканическом холме, с каменными стенами, арками и узкими двориками - этот замок словно создан для сериала типа "The Witcher". Архитектура, ландшафт и вид на Карпаты делают его одной из самых эффектных крепостей Украины.

Замок на фоне Карпатских гор (фото: Википедия)

Голубые озера, Черниговская область

Романтическая драма в стиле "Virgin River"

Окруженные сосновым лесом озера с бирюзовой водой выглядят, как декорации к мелодраме о новых чувствах и найденном равновесии. Это прекрасное место для отдыха, кемпинга или уединенной прогулки.

Озеро Большое, Голубые озера (фото: Википедия)

Узкоколейка в Гайвороне, Кировоградская область

Кадр из британской ретро-драмы

Одна из последних узкоколеек в Европе, старинный вокзал, сельский пейзаж - все это возвращает в 19 век. Здесь легко представить героев из "The Crown" или "Anne with an E", ожидающих поезд среди тишины степи.

Железнодорожная станция Рудница (фото: Википедия)

Бакота, Хмельницкая область

Мистическая атмосфера "Dark"

Затопленное село с легендами, скалами над Днестром и остатками древних пещер - эта локация дышит тишиной и тайной. Идеально подходит к сюжетам о затерянных цивилизациях, параллельных мирах и воспоминаниях из прошлого.

Бакота (фото: Википедия)

Актовский каньон, Николаевская область

Саундтрек к вестерну типа "Yellowstone"

Дикие скалы, река Мертвовод и гул степного ветра создают ощущение пребывания на съемках приключенческого фильма. Непопулярная, но уникальная природная локация - для тех, кто ищет впечатления и места, где нет толпы туристов.

Актовский каньон, на переднем плане - река Мертвовод (фото: Википедия)

Вилково, Одесская область

Артхаус на воде

Город на воде с каналами вместо улиц и спокойным бытом, где лодка - основной транспорт. Здесь можно снять камерную драму, фильм о внутреннем преобразовании или историю одиночества. Вилково - место не для тех, кто любит драйв. Здесь будет комфортно людям, которые любят природу и созерцание.

Белогородский канал, одна из центральных "улиц" Вилково (фото: Википедия)