Здесь мог снимать Netflix: 7 невероятных мест в Украине, которые поражают атмосферой
В Украине есть десятки мест, которые удивительно напоминают атмосферу фильмов и сериалов Netflix: от постапокалиптических крепостей до средневековых замков и мистических каньонов. Некоторые из них могли бы стать локациями для "The Witcher", "Dark" или "Stranger Things". И не обязательно ждать продолжения любимого шоу - часть этой магии можно увидеть вживую.
Какие самые кинематографичные украинские места стоит увидеть вживую, рассказывает РБК-Украина.
Таракановский форт, Ровенская область
Как из триллера или постапокалиптической драмы
Заросшие мхом стены, длинные подземные ходы, полуразрушенные бастионы - все выглядит так, будто герои "Stranger Things" только что покинули этот форт. Атмосфера - таинственная, тревожная, идеально подходит для фанатов исторических экскурсий с ноткой хоррора.
Таракановский форт (фото: Википедия)
Замок Паланок, Мукачево
Netflix-фэнтези на фоне Карпат
Расположенный на вулканическом холме, с каменными стенами, арками и узкими двориками - этот замок словно создан для сериала типа "The Witcher". Архитектура, ландшафт и вид на Карпаты делают его одной из самых эффектных крепостей Украины.
Замок на фоне Карпатских гор (фото: Википедия)
Голубые озера, Черниговская область
Романтическая драма в стиле "Virgin River"
Окруженные сосновым лесом озера с бирюзовой водой выглядят, как декорации к мелодраме о новых чувствах и найденном равновесии. Это прекрасное место для отдыха, кемпинга или уединенной прогулки.
Озеро Большое, Голубые озера (фото: Википедия)
Узкоколейка в Гайвороне, Кировоградская область
Кадр из британской ретро-драмы
Одна из последних узкоколеек в Европе, старинный вокзал, сельский пейзаж - все это возвращает в 19 век. Здесь легко представить героев из "The Crown" или "Anne with an E", ожидающих поезд среди тишины степи.
Железнодорожная станция Рудница (фото: Википедия)
Бакота, Хмельницкая область
Мистическая атмосфера "Dark"
Затопленное село с легендами, скалами над Днестром и остатками древних пещер - эта локация дышит тишиной и тайной. Идеально подходит к сюжетам о затерянных цивилизациях, параллельных мирах и воспоминаниях из прошлого.
Бакота (фото: Википедия)
Актовский каньон, Николаевская область
Саундтрек к вестерну типа "Yellowstone"
Дикие скалы, река Мертвовод и гул степного ветра создают ощущение пребывания на съемках приключенческого фильма. Непопулярная, но уникальная природная локация - для тех, кто ищет впечатления и места, где нет толпы туристов.
Актовский каньон, на переднем плане - река Мертвовод (фото: Википедия)
Вилково, Одесская область
Артхаус на воде
Город на воде с каналами вместо улиц и спокойным бытом, где лодка - основной транспорт. Здесь можно снять камерную драму, фильм о внутреннем преобразовании или историю одиночества. Вилково - место не для тех, кто любит драйв. Здесь будет комфортно людям, которые любят природу и созерцание.
Белогородский канал, одна из центральных "улиц" Вилково (фото: Википедия)
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Для написания этого материала были использованы следующие источники: Википедия, Ukraїner, Zruchno.travel