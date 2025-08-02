Почему Куяльник называют украинским Мертвым морем: 7 причин посетить этот курорт

Куяльник - это не просто еще один санаторий у моря. Это место с мощной историей, уникальным климатом и лечебными свойствами, которые изучали еще в XIX веке. Здесь сочетаются природная тишина, целебная рапа, грязи и полная перезагрузка для тела и нервной системы.

РБК-Украина собрало 7 причин, почему стоит посетить этот курорт хотя бы раз в жизни.

История курорта Куяльник

Куяльницкий лиман расположен рядом с Одессой. В 1834 году здесь открылся первый санаторий - тогда его называли "лечебницей для бедных".

Уже в середине XIX века курорт стал популярным среди военных, ученых и даже знати. Грязи Куяльника изучали ведущие врачи СССР.

Главное богатство курорта - это рапа (соленая вода) и сульфидно-илистые грязи, которые обладают мощным противовоспалительным, восстановительным и анальгезирующим действием.

И хотя за последние годы санаторная инфраструктура несколько пришла в упадок, сам лиман и природа остались такими же целебными, как и 150 лет назад.

Курорт Куяльник принимает туристов до сих пор (фото: Nina Liashonok/Ukrinform/Getty Images)

7 причин поехать на Куяльник

Уникальные лечебные грязи

Куяльницкие грязи используют для терапии опорно-двигательного аппарата, женского здоровья, кожных заболеваний и хронических воспалений. Эффект подтвержден научно.

Целебная рапа лимана

Вода настолько соленая, что тело в ней не тонет. Купание в рапе стимулирует кровообращение, уменьшает боль в суставах и улучшает сон.

Абсолютная тишина и отсутствие толп

Куяльник не похож на стандартные туристические локации. Это место, где можно отдохнуть психически, без шума, очередей и шумной молодежи.

Близость к Одессе

До лимана можно доехать на маршрутке буквально за полчаса от центра Одессы. Это идеальная локация для однодневного релакса или короткого уикенда.

Куяльник лечит не только тело, но и душу (фото: Nina Liashonok/Ukrinform/Getty Images)

Идеальное место для диджитал-детокса

Нестабильная мобильная связь и почти полное отсутствие интернета делают Куяльник неожиданно эффективной зоной для отдыха от соцсетей.

Хороший климат

Сочетание степного и морского воздуха создает эффект "мягкого ингалятора". Здесь легко дышится, даже людям с хроническими проблемами дыхательных путей.

Атмосфера с легким флером ностальгии

Куяльник - это ретро-Украина, потому что на территории находятся старые корпуса, пустые аллеи, запах сероводорода и бабушки с ванночками на тележках. И хотя этот курорт лечебный и нет никакого пафоса, здесь все равно очень приятно.

Куяльник - это настоящее Мертвое море Украины (фото: Nina Liashonok/Ukrinform/Getty Images)

Что важно знать перед поездкой