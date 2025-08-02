ua en ru
Сб, 02 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Почему Куяльник называют украинским Мертвым морем: 7 причин посетить этот курорт

Суббота 02 августа 2025 20:56
UA EN RU
Почему Куяльник называют украинским Мертвым морем: 7 причин посетить этот курорт 7 причин посетить курорт Куяльник в 2025 году (фото: Nina Liashonok/Ukrinform/Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Куяльник - это не просто еще один санаторий у моря. Это место с мощной историей, уникальным климатом и лечебными свойствами, которые изучали еще в XIX веке. Здесь сочетаются природная тишина, целебная рапа, грязи и полная перезагрузка для тела и нервной системы.

РБК-Украина собрало 7 причин, почему стоит посетить этот курорт хотя бы раз в жизни.

История курорта Куяльник

Куяльницкий лиман расположен рядом с Одессой. В 1834 году здесь открылся первый санаторий - тогда его называли "лечебницей для бедных".

Уже в середине XIX века курорт стал популярным среди военных, ученых и даже знати. Грязи Куяльника изучали ведущие врачи СССР.

Главное богатство курорта - это рапа (соленая вода) и сульфидно-илистые грязи, которые обладают мощным противовоспалительным, восстановительным и анальгезирующим действием.

И хотя за последние годы санаторная инфраструктура несколько пришла в упадок, сам лиман и природа остались такими же целебными, как и 150 лет назад.

Почему Куяльник называют украинским Мертвым морем: 7 причин посетить этот курорт

Курорт Куяльник принимает туристов до сих пор (фото: Nina Liashonok/Ukrinform/Getty Images)

7 причин поехать на Куяльник

Уникальные лечебные грязи

Куяльницкие грязи используют для терапии опорно-двигательного аппарата, женского здоровья, кожных заболеваний и хронических воспалений. Эффект подтвержден научно.

Целебная рапа лимана

Вода настолько соленая, что тело в ней не тонет. Купание в рапе стимулирует кровообращение, уменьшает боль в суставах и улучшает сон.

Абсолютная тишина и отсутствие толп

Куяльник не похож на стандартные туристические локации. Это место, где можно отдохнуть психически, без шума, очередей и шумной молодежи.

Близость к Одессе

До лимана можно доехать на маршрутке буквально за полчаса от центра Одессы. Это идеальная локация для однодневного релакса или короткого уикенда.

Почему Куяльник называют украинским Мертвым морем: 7 причин посетить этот курорт

Куяльник лечит не только тело, но и душу (фото: Nina Liashonok/Ukrinform/Getty Images)

Идеальное место для диджитал-детокса

Нестабильная мобильная связь и почти полное отсутствие интернета делают Куяльник неожиданно эффективной зоной для отдыха от соцсетей.

Хороший климат

Сочетание степного и морского воздуха создает эффект "мягкого ингалятора". Здесь легко дышится, даже людям с хроническими проблемами дыхательных путей.

Атмосфера с легким флером ностальгии

Куяльник - это ретро-Украина, потому что на территории находятся старые корпуса, пустые аллеи, запах сероводорода и бабушки с ванночками на тележках. И хотя этот курорт лечебный и нет никакого пафоса, здесь все равно очень приятно.

Почему Куяльник называют украинским Мертвым морем: 7 причин посетить этот курорт

Куяльник - это настоящее Мертвое море Украины (фото: Nina Liashonok/Ukrinform/Getty Images)

Что важно знать перед поездкой

  • Лучшее время для посещения: июнь - сентябрь
  • Берите с собой шляпу, воду, коврик, полотенце и крем от солнца
  • Вход в лиман свободный, лечение можно проходить и самостоятельно, но с осторожностью
  • Если вы имеете хронические болезни - проконсультируйтесь с врачом
  • Инфраструктура есть, но очень базовая. Рассчитывайте на минимальные удобства, а не на фешенебельный отель

Вас может это заинтересовать:

При написании материала были использованы источники: Институт курортологии и медицинской реабилитации МЗ Украины, исторические документы Одесского городского совета, публикации на ресурсах ScienceDirect, PubMed по сульфидным грязям.

Читайте РБК-Украина в Google News
Путешествия Туризм Туристы
Новости
Здоровье Путина хуже его системы, но с уходом диктатора изменений не будет, - ГУР
Здоровье Путина хуже его системы, но с уходом диктатора изменений не будет, - ГУР
Аналитика
Холодный душ для президента: как скандал с НАБУ и САП ударил по Зеленскому
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Холодный душ для президента: как скандал с НАБУ и САП ударил по Зеленскому