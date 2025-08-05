Таємнича готика і вікові руїни: куди поїхати за атмосферою Середньовіччя

Храм Архістратига Михайла в Комарно, Львівщина

Збудований у 1656 році. Сьогодні стоїть напівзруйнований, з вибитими вітражами, але все ще зберігає рештки готичних елементів. Атмосфера - як з фільмів про вампірів.

Храм Архістратига Михайла (фото: Вікіпедія)

Домініканський костел у Чорткові, Тернопільщина

Справжня перлина неоготики з баштами, схожими на шпилі середньовічного замку. Храм частково діючий, але його частина залишається недоглянутою - і саме вона притягує поціновувачів "готичного декадансу".

Домініканський костел (фото: Вікіпедія)

Костел Внебовзяття Пресвятої Діви Марії у Золочеві

Колись цей костел був окрасою міста, а нині це вражаючий руїнами храм у стилі ренесансної готики. Місцеві вважають його "порталом у стару Європу".

Корпус келій і костел (фото: Вікіпедія)

Монастир у Підкамені на Львівщині

Цей храм довгий час служив монахам-домініканцям. Сьогодні він частково відновлений, частково занедбаний. Біля нього розташоване старовинне кладовище і залишки монастиря.

Монастир походження дерева Хреста Господнього (фото: Вікіпедія)

Костел у Бережанах

Справжній готичний скарб серед Тернопільщини. Має похмурий вигляд, особливо у туманну погоду. Недоглянутий, але неймовірно атмосферний.

Костел святих апостолів Петра і Павла в Бережанах, вид із гори Сторожисько (фото: Вікіпедія)

Костел Небовзяття Пресвятої Богородиці в селищі Лиманське, Одещина

Колишній католицький собор у селі Лиманське (оселя німецьких колоністів). Збудований на межі 19-20 століть, у стилі ренесансу та романського відродження, нині в повній руїні.

Руїни костелу (фото: Вікіпедія)

Поради мандрівникам

Більшість цих споруд не охороняється, тому будьте обережні та поважайте місце, яке відвідуєте.

Для фото краще обирати похмуру або ранкову погоду, бо так готика розкривається повніше.

Деякі костели розташовані у важкодоступних селах тому перевіряйте карту заздалегідь.