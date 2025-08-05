Таємнича готика і вікові руїни: куди поїхати за атмосферою Середньовіччя

Готика в Україні - це не лише про Львів чи Кам'янець. У різних регіонах збереглися десятки костелів і церков, які ніби застигли в часі. Більшість із них давно не діють, частина з них напівзруйновані, але саме завдяки цьому вони мають особливу силу: атмосферу таємничості, містики та сакральної тиші.
Де можна відвідати стародавні костели та занедбані церкви, розповідає РБК-Україна.
Збудований у 1656 році. Сьогодні стоїть напівзруйнований, з вибитими вітражами, але все ще зберігає рештки готичних елементів. Атмосфера - як з фільмів про вампірів.
Храм Архістратига Михайла (фото: Вікіпедія)
Справжня перлина неоготики з баштами, схожими на шпилі середньовічного замку. Храм частково діючий, але його частина залишається недоглянутою - і саме вона притягує поціновувачів "готичного декадансу".
Домініканський костел (фото: Вікіпедія)
Колись цей костел був окрасою міста, а нині це вражаючий руїнами храм у стилі ренесансної готики. Місцеві вважають його "порталом у стару Європу".
Корпус келій і костел (фото: Вікіпедія)
Цей храм довгий час служив монахам-домініканцям. Сьогодні він частково відновлений, частково занедбаний. Біля нього розташоване старовинне кладовище і залишки монастиря.
Монастир походження дерева Хреста Господнього (фото: Вікіпедія)
Справжній готичний скарб серед Тернопільщини. Має похмурий вигляд, особливо у туманну погоду. Недоглянутий, але неймовірно атмосферний.
Костел святих апостолів Петра і Павла в Бережанах, вид із гори Сторожисько (фото: Вікіпедія)
Колишній католицький собор у селі Лиманське (оселя німецьких колоністів). Збудований на межі 19-20 століть, у стилі ренесансу та романського відродження, нині в повній руїні.
Руїни костелу (фото: Вікіпедія)
Більшість цих споруд не охороняється, тому будьте обережні та поважайте місце, яке відвідуєте.
Для фото краще обирати похмуру або ранкову погоду, бо так готика розкривається повніше.
Деякі костели розташовані у важкодоступних селах тому перевіряйте карту заздалегідь.
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Для написання цього матеріалу були використані такі джерела: Вікіпедія, Bird in Flight, Ukraїner, Lost Churches of Ukraine.