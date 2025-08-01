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Путешествие во времени: самые интересные этносела Украины, которые стоит увидеть

Пятница 01 августа 2025 19:32
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Путешествие во времени: самые интересные этносела Украины, которые стоит увидеть Куда поехать в Украине, чтобы увидеть настоящие исторические села и дома (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Почувствовать дух прошлого, пройтись по улицам аутентичного села, увидеть дома, построенные без единого гвоздя, или попробовать блюда, которые готовили еще прабабушки - в Украине до сих пор есть места, где традиции прошлого сохраняют. Это музеи под открытым небом и этносела, которые не превратились в мертвые экспозиции, а стали живым пространством.

РБК-Украина рассказывает, куда поехать, чтобы прикоснуться к настоящей Украине, увидеть быт предков, почувствовать атмосферу казацких поселений, лемковских дворов или бессарабских домов.

Пирогов (Киев) - Национальный музей народной архитектуры и быта

Самый известный этнографический комплекс в Украине. Более 300 аутентичных сооружений из разных регионов: дома, ветряки, церкви. Каждое воскресенье на территории музея проводят обрядовые события, ярмарки, фольклорные выступления.

Путешествие во времени: самые интересные этносела Украины, которые стоит увидеть

Ветряная мельница у входа в музей (фото: Википедия)

Шевченковский гай (Львов)

Официально - Музей народной архитектуры и быта имени Климентия Шептицкого. В этой роще можно увидеть дома и хозяйства с Лемковщины, Бойковщины, Гуцульщины. Все расположено среди леса, как в настоящем селе.

Путешествие во времени: самые интересные этносела Украины, которые стоит увидеть

Музей народной архитектуры и быта во Львове (фото: Википедия)

Мамаева Слобода (Киев)

Воссозданное казацкое поселение с деревянной церковью, куренями, кузницей и кабаком. Здесь можно не только посмотреть, но и попробовать себя в роли казака или гончара.

Путешествие во времени: самые интересные этносела Украины, которые стоит увидеть

Шинок "Коса над рюмкой" (фото: Википедия)

Запорожская Сечь (о. Хортица)

Историко-культурный комплекс с фортификационными сооружениями, куренями, скансеном и реконструкциями казацкого быта. Здесь проводят конные выступления, казацкие фестивали и исторические реконструкции.

Путешествие во времени: самые интересные этносела Украины, которые стоит увидеть

Историко-культурный комплекс "Запорожская Сечь" с высоты птичьего полета (фото: Википедия)

Фрумушика-Нова (Одесская область)

Новое этносело, которое показывает жизнь бессарабских болгар, гагаузов, молдаван и украинцев. Есть каменные дома, мемориалы депортированным, самая большая овчарня в Европе и даже памятник чабану.

Путешествие во времени: самые интересные этносела Украины, которые стоит увидеть

Территория этнодеревни (фото: OdesaTouristHub)

Скансен в Ужгороде

Закарпатский музей народной архитектуры и быта - этносело под замком. Здесь можно вживую увидеть гуцульские и бойковские дома, старинные церкви и ремесленные мастерские.

Путешествие во времени: самые интересные этносела Украины, которые стоит увидеть

Венгерский дом из села Вышково, Хустского района, 1879 г. (фото: Википедия)

Резиденция "Украинское село" (с. Бузова, Киевская область)

Частное этносело, где представлены усадьбы из всех регионов Украины. Здесь проводят свадьбы по старым обрядам, есть животные, мастер-классы, а также можно остаться на ночлег в настоящих домах.

Путешествие во времени: самые интересные этносела Украины, которые стоит увидеть

Слобожанщина (фото: Украина Инкогнита)

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Для написания этого материала были использованы следующие источники: Википедия, OdesaTouristHub, Украина Инкогнита, сайт Шевченковского гая.

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