Что можно брать бесплатно в самолет SkyUp: правила ручной клади в 2025 году

Ручная кладь: вес и размеры

SkyUp предлагает три основных тарифа - Just Fly, Fly & Smile и Fly & Celebrate. Все они предусматривают различные условия по количеству и габаритам ручной клади.

Если вы путешествуете по тарифу Just Fly, в стоимость билета включено одно место ручной клади весом до 9 кг и размерами не более 40×30×20 см.

Дополнительное место можно взять за доплату. Его стоимость зависит от способа оформления: через сайт или службу поддержки - от 4 до 8 евро, в аэропорту - от 17 до 20 евро. Максимальный вес второго места - до 9 кг, а размеры - до 55×40×20 см.

Тариф Fly & Smile также предусматривает одно бесплатное место ручной клади весом до 9 кг, но с большими габаритами - 55×40×20 см. Дополнительное место оформляется на аналогичных условиях, как в тарифе Just Fly.

Наиболее полный багажный набор предусматривает тариф Fly & Celebrate. Пассажир имеет право бесплатно провезти два места ручной клади: одно размером до 55×40×20 см, другое - до 40×30×20 см, вес каждого - до 9 кг.

Если вы хотите взять третье место ручной клади, оно оплачивается по стандартным тарифам - от 4 до 8 евро онлайн или от 17 до 20 евро в аэропорту.

Отдельно стоит отметить, что все дополнительные вещи - верхняя одежда, ноутбук, зонт, покупки из Duty Free, книги и т. д. - должны либо входить в ручную кладь, либо оплачиваться отдельно как еще одна единица.

Особые случаи

Пассажиры с младенцами могут взять отдельную сумку с едой и необходимыми вещами для ребенка. Ее максимальный вес - 5 кг, а размеры - 40×30×20 см.

Для пассажиров с ограниченными физическими возможностями разрешено брать вспомогательное оборудование - трость, костыли, инвалидную коляску, ходунки и тому подобное.

Если во время полета нужны лекарства или другие медицинские средства, это необходимо предварительно согласовать с авиакомпанией.

Можно ли брать жидкости?

В ручной клади разрешено перевозить жидкости только в упаковках объемом до 100 мл. Общий объем всех жидкостей - не более 1 литра на одного пассажира. Это правило касается также кремов, паст, гелей, шампуней, дезодорантов и подобных веществ.

Исключение составляют медицинские препараты (при наличии документа), детское питание и специальная диетическая пища (например, безглютеновые или безлактозные продукты).

Объем жидкостей, которые можно брать на борт (инфографика: SkyUp)

Можно ли брать электронные сигареты и вейпы

Электронные сигареты, вейпы и системы нагрева табака разрешено перевозить только в ручной клади. Но их нельзя использовать или заряжать на борту.

Пассажир может иметь при себе до одного литра жидкости для вейпа во флаконах по 100 мл, которые должны быть герметично упакованы.

Также важно учесть, что некоторые страны полностью запрещают ввоз подобных устройств.

Запрещенные предметы на борту SkyUp

Категорически запрещено брать с собой на борт самолета любые виды оружия - настоящего, игрушечного или бутафорского.

Также под запретом:

острые предметы (ножи, лезвия, ножницы)

спортивный инвентарь (биты, клюшки, дубинки)

медицинские иглы (без документа)

штопоры, металлические столовые приборы (ложки, вилки)

дезодоранты, пены для бритья и укладки, лаки (если они содержат содержимое под давлением).

Знать эти правила - обязательно, чтобы избежать дополнительных расходов и задержек во время контроля в аэропорту. Нарушения могут привести к изъятию вещей или доплатам уже перед посадкой.

Что лучше не брать с собой в самолет (инфографика: SkyUp)

Что нужно знать о зарегистрированном багаже

В SkyUp предусмотрены стандартные нормы зарегистрированного багажа:

одно место весом до 23 кг (или до 32 кг в некоторых случаях)

максимальный размер - 158 см по сумме трех измерений.

Багаж не должен превышать предельные ограничения: вес - до 32 кг, габариты - не более 190х75х65 см.

Информация об оплате и дополнительных условиях доступна в разделе "Дополнительные услуги" на сайте авиакомпании.

Отметим, что существуют определенные категории предметов, которые авиакомпания настоятельно не рекомендует перевозить в чемодане, сдаваемом в багажное отделение. Прежде всего это касается ценных вещей, таких как наличные, ключи, ювелирные украшения, а также любые изделия из драгоценных металлов или серебра.

Так же, на свой страх и риск, пассажиры перевозят хрупкие предметы и дорогостоящую технику, в частности фото- и видеоаппаратуру, ноутбуки и другие электронные устройства. К этой же категории относятся продукты, которые быстро портятся, например, свежие фрукты, овощи и растения.

Все перечисленные вещи рекомендуется брать с собой в ручную кладь.

Что лучше не брать с собой в зарегистрированный багаж (инфографика: SkyUp)

Перевозка спортивного инвентаря

SkyUp позволяет перевозить спортивное снаряжение как отдельное место багажа - за дополнительную плату:

максимальный вес - до 23 кг

габариты - до 330 см по сумме трех измерений

Инвентарь должен быть упакован в специальные чехлы или прочные коробки. Личные вещи класть в сумку со снаряжением не рекомендуется. Аккумуляторы следует вынимать и упаковывать отдельно.

Некоторые типы самолетов не могут перевозить нестандартное оборудование (например, каноэ, велосипеды-тандемы). В таких случаях нужно обращаться в авиакомпанию заранее через электронную почту - letstalk@skyup.aero.