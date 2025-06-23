Никогда не надевайте такие вещи в самолет: эксперты объяснили опасность

Когда мы готовимся к путешествию, основное внимание обычно сосредоточено на чемоданах и списках вещей. Но неудачно подобранные вещи могут вызвать дискомфорт и даже ухудшить самочувствие во время перелета.

РБК-Украина со ссылкой на издание Daily Mail объясняет, каких вещей следует избегать во время перелета и что лучше выбрать взамен.

Джинсы

Хотя джинсы - любимая вещь многих, для путешествий самолетом они не подходят. Тесная талия, грубые швы и жесткая ткань создают давление на тело во время сидения. Особенно это ощутимо на длинных рейсах.

Вместо этого стоит выбрать льняные или хлопчатобумажные брюки с эластичным поясом. Также прекрасно подойдут спортивные костюмы или трикотажные комплекты, которые не сковывают движений.

Комбинезоны

Комбинезоны выглядят модно, но в тесном туалете самолета становятся настоящим вызовом. Чтобы снять такую вещь, нужно почти полностью раздеться - это неудобно и создает лишний стресс.

Если вам часто приходится посещать туалет во время рейсов, лучше выбирайте отдельный верх и низ. Например, свободную футболку с брюками прямого кроя. Такой комплект не только удобен, но и универсален.

Обувь на каблуках

Ходить в туфлях на каблуках в аэропорту или самолете - настоящее испытание. Ноги могут отекать, каблуки неудобны при длительном сидении, а в случае экстренной ситуации - опасны.

Вместо этого лучше надеть легкие балетки, слипоны или сандалии без фиксации. В летний сезон это самый удобный выбор. Не забудьте положить в ручную кладь пару носков - в самолете часто холодно.

Для полетов подходит совсем не любая одежда (фото: Freepik)

Аксессуары

Массивные украшения, такие как большие серьги или ожерелья, не только неудобны, но и могут вызвать проблемы при прохождении контроля. Кроме того, они могут мешать во время сна в полете или давить, когда вы спите в наушниках.

Оптимальное решение - небольшие серьги-гвоздики и тонкая цепочка. Такие украшения не мешают и не создают лишних хлопот. А стильные акценты всегда можно добавить уже по прилету.

Косметика

Во время полета воздух в салоне очень сухой, поэтому толстый слой косметики только ухудшает состояние кожи. Тональный крем, пудра и матирующие средства пересушивают лицо.

Лучше нанести увлажняющий крем перед вылетом и взять с собой бальзам для губ. Если хотите освежить лицо - возьмите тканевую маску и легкий спрей-тоник. Это поможет чувствовать себя лучше и выглядеть свежо после прилета.

Белье и прическа

Во время долгого рейса каждая мелочь имеет значение, в частности нижнее белье и аксессуары для волос. Бюстгальтеры с косточками могут давить или натирать, поэтому лучше выбрать мягкие модели без жесткого каркаса.

Для волос вместо металлических или пластиковых заколок лучше выбрать мягкую резинку или шелковую ленту. Они не оставляют заломов и не создают дискомфорта. А если вы хотите сойти с самолета с объемной прической - попробуйте мягкие бигуди или безтермальные папильотки.