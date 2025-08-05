Що можна брати безкоштовно в літак SkyUp: правила ручної поклажі у 2025 році

Ручна поклажа: вага та розміри

SkyUp пропонує три основні тарифи - Just Fly, Fly & Smile і Fly & Celebrate. Усі вони передбачають різні умови щодо кількості та габаритів ручної поклажі.

Якщо ви подорожуєте за тарифом Just Fly, у вартість квитка включено одне місце ручної поклажі вагою до 9 кг і розмірами не більше 40×30×20 см.

Додаткове місце можна взяти за доплату. Його вартість залежить від способу оформлення: через сайт або службу підтримки - від 4 до 8 євро, в аеропорту - від 17 до 20 євро. Максимальна вага другого місця - до 9 кг, а розміри - до 55×40×20 см.

Тариф Fly & Smile також передбачає одне безкоштовне місце ручної поклажі вагою до 9 кг, але з більшими габаритами - 55×40×20 см. Додаткове місце оформлюється за аналогічних умов, як у тарифі Just Fly.

Найбільш повний багажний набір передбачає тариф Fly & Celebrate. Пасажир має право безкоштовно провезти два місця ручної поклажі: одне розміром до 55×40×20 см, інше - до 40×30×20 см, вага кожного - до 9 кг.

Якщо ви хочете взяти третє місце ручної поклажі, воно оплачується за стандартними тарифами - від 4 до 8 євро онлайн або від 17 до 20 євро в аеропорту.

Окремо варто зазначити, що всі додаткові речі - верхній одяг, ноутбук, парасоля, покупки з Duty Free, книги тощо - мають або входити в ручну поклажу, або оплачуватись окремо як ще одна одиниця.

Особливі випадки

Пасажири з немовлятами можуть взяти окрему сумку з їжею та необхідними речами для дитини. Її максимальна вага - 5 кг, а розміри - 40×30×20 см.

Для пасажирів з обмеженими фізичними можливостями дозволено брати допоміжне обладнання - тростину, милиці, інвалідний візок, ходунки тощо.

Якщо під час польоту потрібні ліки або інші медичні засоби, це необхідно попередньо узгодити з авіакомпанією.

Чи можна брати рідини?

У ручній поклажі дозволено перевозити рідини лише в упаковках об’ємом до 100 мл. Загальний об'єм усіх рідин - не більше 1 літра на одного пасажира. Це правило стосується також кремів, паст, гелів, шампунів, дезодорантів і схожих речовин.

Виняток становлять медичні препарати (за наявності документа), дитяче харчування та спеціальна дієтична їжа (наприклад, безглютенові або безлактозні продукти).

Об'єм рідин, які можна брати на борт (інфографіка: SkyUp)

Чи можна брати електронні сигарети та вейпи

Електронні сигарети, вейпи та системи нагрівання тютюну дозволено перевозити лише в ручній поклажі. Але їх не можна використовувати або заряджати на борту.

Пасажир може мати при собі до одного літра рідини для вейпа у флаконах по 100 мл, які мають бути герметично запаковані.

Також важливо врахувати, що деякі країни повністю забороняють ввезення подібних пристроїв.

Заборонені предмети на борту SkyUp

Категорично заборонено брати з собою на борт літака будь-які види зброї - справжньої, іграшкової або бутафорської.

Також під забороною:

гострі предмети (ножі, леза, ножиці)

спортивний інвентар (біти, ключки, кийки)

медичні голки (без документа)

штопори, металеві столові прилади (ложки, виделки)

дезодоранти, піни для гоління та укладки, лаки (якщо вони містять вміст під тиском).

Знати ці правила - обов'язково, аби уникнути додаткових витрат і затримок під час контролю в аеропорту. Порушення можуть призвести до вилучення речей або доплат уже перед посадкою.

Що краще не брати із собою в літак (інфографіка: SkyUp)

Що треба знати про зареєстрований багаж

У SkyUp передбачено стандартні норми зареєстрованого багажу:

одне місце вагою до 23 кг (або до 32 кг у деяких випадках)

максимальний розмір - 158 см за сумою трьох вимірів.

Багаж не повинен перевищувати граничні обмеження: вага - до 32 кг, габарити - не більше 190х75х65 см.

Інформація щодо оплати та додаткових умов доступна в розділі "Додаткові послуги" на сайті авіакомпанії.

Зазначимо, що існують певні категорії предметів, які авіакомпанія наполегливо не рекомендує перевозити у валізі, що здається в багажне відділення. Насамперед це стосується цінних речей, таких як готівка, ключі, ювелірні прикраси, а також будь-які вироби з дорогоцінних металів або срібла.

Так само, на свій страх і ризик, пасажири перевозять крихкі предмети та дорогу техніку, зокрема фото- та відеоапаратуру, ноутбуки та інші електронні пристрої. До цієї ж категорії належать продукти, що швидко псуються, наприклад, свіжі фрукти, овочі та рослини.

Всі перелічені речі рекомендується брати з собою у ручну поклажу.

Що краще не брати із собою в зареєстрований багаж (інфографіка: SkyUp)

Перевезення спортивного інвентарю

SkyUp дозволяє перевозити спортивне спорядження як окреме місце багажу - за додаткову плату:

максимальна вага - до 23 кг

габарити - до 330 см за сумою трьох вимірів

Інвентар має бути упакований у спеціальні чохли або міцні коробки. Особисті речі класти до сумки зі спорядженням не рекомендується. Акумулятори слід виймати та пакувати окремо.

Деякі типи літаків не можуть перевозити нестандартне обладнання (наприклад, каное, велосипеди-тандеми). У таких випадках потрібно звертатися до авіакомпанії завчасно через електронну пошту - letstalk@skyup.aero.